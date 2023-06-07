Okuma Süresi: 2 Dakika

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) büyük kripto para borsaları Binance ve Coinbase’i hedef alan art arda açtığı davalar kripto sektöründe şok etkisi yarattı. Olası yansımalardan korkan pek çok yatırımcı varlıklarını borsalardan hızla geri çekerek önemli çıkışlara ve toplam kripto piyasa değerinde önemli bir düşüşe neden oldu.

Kripto Para Borsalarında Son Durum

Ancak CoinGecko’nun verilerine göre, sadece bir gün sonra, 7 Haziran’da küresel kripto piyasası etkileyici bir tepki vererek son 24 saat içinde 30 milyar dolar ya da %2,98 oranında toparlandı.

Yazım saatine göre küresel kripto piyasa değeri bir gün önceki 1,133 trilyon dolardan 1,164 trilyon dolara yükseldi. Hesaplamalar CoinGecko’nun 751 kripto varlık borsasında takip edilen 10.006 kripto para birimini izlemesine dayanıyor.

SEC’in 5 Haziran’da Binance’e karşı açtığı ve anında yüz milyonlarca para çıkışını tetikleyen ilk davadan bu yana, küresel kripto piyasası değeri 1,132 trilyon dolardan 1,180 trilyon dolara kadar değişken bir aralıkta seyretti.

Bitcoin Piyasayı Toparlıyor

Beklendiği gibi, kripto fiyatlarındaki canlanmaya, son 24 saat içinde yaklaşık %5 yükselen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) öncülük etti. Yazım saatine göre BTC 26.500 dolardan işlem görüyordu.

Önde gelen kripto uzmanı Michaël van de Poppe’ye göre, Bitcoin’in bir düşüşü önlemek için 26.100 dolar seviyesinin üzerinde kalması gerekiyor. Aksi takdirde, bu eşiğin altına düşerse, küresel kripto piyasa değerinde 200 haftalık hareketli ortalamanın (MA) da kaybedilmesine yol açacağını sözlerine ekledi.

Bu arada, daha geniş piyasa toparlanmasının ortasında kayda değer fiyat artışları gören diğer kripto para birimleri arasında Ethereum (ETH), XRP (XRP) ve Dogecoin (DOGE) yer alıyor ve sırasıyla %3,2, %6 ve %2,8 oranında yükseldi.

Daha da çarpıcı olanı, Terra Classic (LUNC) gün içinde %12’nin üzerinde çift haneli bir getiriyi yatırımcılarına verdi ve piyasa değerine yaklaşık 57 milyon dolar ekledi.