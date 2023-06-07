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Yatırımcıların SEC’in dünyanın en büyük kripto borsası Binance ve CEO’su Chanpeng Zhao’yu içeren son davasına tepki göstermesiyle küresel kripto piyasası Pazartesi günü %5 düştü. Bununla birlikte, kripto piyasasındaki türbülans devam ederken, balinalar stratejik olarak bir avuç altcoin’e odaklandı.

Büyük kurumsal yatırımcılar, daha geniş kripto endüstrisini çevreleyen olumsuz duygulara karşı stratejik olarak bahis oynamaya başladı. Son zamanlarda sektör genelinde yaşanan daralma, dip seviyeyi satın almak için bir fırsat sunarken, işte son birkaç günde yatırımcıların dikkatini çeken önde gelen altcoin’ler.

Kripto Balinaları ve XRP

Pazartesi günü sektör genelinde yaşanan geri çekilmeden önce %17’lik bir fiyat artışıyla Ripple (XRP) en iyi performans gösteren on altcoin listesine girdi. XRP’ye olan güvenlerini yeniden teyit eden kripto balinaları, devam eden boğa rallisi için çok önemli oldu.

30 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri arasında, 1 milyon ile 10 milyon coin tutan XRP balinaları yükseliş beklentilerini ikiye katlamış görünüyordu. Aşağıdaki grafik, yaklaşık 53 milyon dolar değerinde 100 milyon coin’i nasıl eklediklerini göstermekte.

Dikkat çekici bir şekilde SEC, Binance’e karşı açtığı davada Ripple tarafından ihraç edilen coin’leri menkul kıymet olarak etiketlenen kripto para birimleri listesinden çıkarmıştı. Kripto balinaları bunu, Ripple’ın çok duyurulan SEC davasında potansiyel bir zaferin daha yeşil ışığı olarak yorumlamış gibi görünüyor.

LidoDAO Ethereum DeFi Staking Vakti

Akıllı sözleşmelerde stake edilen ETH, Mayıs 2023’te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bunun nedeni, yatırımcıların Ethereum’un yeni proof of stake statüsünün sunduğu pasif gelir fırsatlarını benimsemesiydi.

Bununla birlikte, önde gelen bir likidite stake türevleri protokolü olan LidoDAO (LDO) da son haftalarda bu DeFi stake patlamasından faydalandı. Zincir üzerindeki veriler, kripto balinalarının yerel LDO tokeninde yükseliş pozisyonları almaya başladığını gösteriyor.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca, kripto balinaları LDO üzerindeki işlemlerini artırdı. Aşağıdaki grafik, LDO’yu içeren büyük işlemlerin Mayıs ayının kapanışından bu yana iki kattan fazla arttığını göstermekte. 27 Mayıs’ta LidoDAO üzerinde yalnızca 14 balina işlemi kaydedilmişti. Bu arada, 6 Haziran kapanışında bu rakam 73 işleme yükselmişti.

Küresel kripto piyasa değeri 2023’ün ilk çeyreğinde %53 oranında büyüdü. Ancak o zamandan bu yana, boğa rallisi nispeten soğudu. Kripto balinaları artık LidoDAO gibi DeFi staking protokollerinin sunduğu pasif gelir fırsatlarına yöneliyor. Bu eğilim devam ederse LDO sahipleri Haziran 2023’te daha fazla fiyat artışı bekleyebilir.

Büyük Yatırımcılar İyimserliği Gözetiyor.

Optimism (OP), son haftalarda stratejik balina yatırımcılarının dikkatini çeken bir diğer önemli altcoin. 30 Mayıs ve 7 Haziran tarihleri arasında, 100.000 ila 10 milyon OP bakiyesine sahip kripto balinaları, varlıklarına 100 milyon token daha ekledi.

Mevcut piyasa fiyatı olan 1,50 dolardan, kripto balinaları tarafından yapılan yeni yatırım yaklaşık 150 milyon dolar değerinde. Optimism’in başarılı Layer 2 ağ yükseltmesini çevreleyen spekülasyonlar göz önüne alındığında, balinalar Haziran 2023’te satın almaya devam ederse OP uzun süreli bir ralliye girebilir.

Düzenleyiciler önde gelen borsaları baskı altına aldıkça, kurumsal yatırımcılar sermayelerini Bitcoin ve bir avuç altcoin’e doğru kaydırıyor gibi görünüyor. Stratejik yatırımcılar, çalkantılı piyasa koşullarında gezinirken bu altcoin’leri yakından takip edecek.