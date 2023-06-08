Kripto para piyasaları kesinlikle SEC tarafından kuşatma altında ve uzun süredir bu atağın başlaması bekleniyordu. Peki SEC’in gözünden olaylara baktığımızda güncel durum nasıl görünüyor? Bunun cevabını Eski Kıdemli SEC Avukatı veriyor. Birçok konu netliğe kavuşacak ve yazınını sonunda SEC’in tam olarak ne istediğini anlayacağız.
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John Reed Stark 20 yılı aşkın süre bürokrat olarak görev almış önemli bir isim. Üstelik 11 yıl SEC İnternet İcra Ofisi başkanlığı (kurucusu da kendisidir) yaptı. Yani bu alanda son yaşananları yorumlayabilecek az sayıda uzmandan biri. Buradaki tüm soruların cevabını sosyal medya hesabı üzerinden verdi.
Finans firmalarının ABD SEC kaydı yatırımcı fonlarının ve menkul kıymetlerin çıkar çatışması olmadan uygun şekilde ele alınmasını zorunlu kılar. Yatırımcıların bir kripto para platformunda işlem gören genellikle likit olmayan ve spekülatif menkul kıymetleri satın almanın içerdiği riskleri anlamalarını sağlar. Alıcıları bir kripto para platformu üzerinden işlem gören menkul kıymetlerin son fiyatlarından haberdar eder. Trade politikaları, uygulamaları ve prosedürleri hakkında yeterli açıklamaları sağlar.
“Genel olarak, finansal hizmetler sağlayan kuruluşlar, yatırımcı fonlarına erişimi ve bu fonların kontrolünü dikkatli bir şekilde ele almalı ve tüm kullanıcılara yeterli koruma ve güçlendirme sağlamalıdır.”
SEC’e kayıtlı geleneksel finans şirketlerinde SEC, operasyonların her yönüne ilişkin sınırsız ve anlık görünürlüğe sahiptir. Kripto alım satım platformlarında SEC her türlü gözetim ve erişimden yoksundur ve hileli davranışları tespit etme, araştırma ve caydırma konusunda yetersiz bir kabiliyete sahiptir. Sonuç olarak, kripto piyasası çok fazla denetim olmadan çalışır ve eksiktir.
Daha fazla anlı gözetim ve kontrol istiyor. Ayrıca tek bir platform üzerinden çıkar çatışması doğurabilecek hizmetlerin sunulmasından da rahatsızlar. Stark çoğu kripto para platformunun müşterin güvenliğini, maddi çıkarlarını önemsemediğini düşünüyor. SEC’e kayıtlı finans firmalarının aksine, kripto platformları aşağıdaki boşluklara, özgürlüklere illegal şekilde sahiptir.
“Her şey basit ve sağduyulu. SEC kaydı, yatırımcıları bireysel risklerden koruyan ve sermaye piyasalarını küresel sistemik riskten koruyan kritik gereklilikleri belirler. Bu gereklilikler aynı zamanda ABD piyasalarını dünyanın en güvenli, en sağlam, en canlı ve en cazip pazarları arasına sokmaktadır.”