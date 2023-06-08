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Kripto para piyasaları kesinlikle SEC tarafından kuşatma altında ve uzun süredir bu atağın başlaması bekleniyordu. Peki SEC’in gözünden olaylara baktığımızda güncel durum nasıl görünüyor? Bunun cevabını Eski Kıdemli SEC Avukatı veriyor. Birçok konu netliğe kavuşacak ve yazınını sonunda SEC’in tam olarak ne istediğini anlayacağız.

SEC Kaydı Nedir? Neden Önemli?

John Reed Stark 20 yılı aşkın süre bürokrat olarak görev almış önemli bir isim. Üstelik 11 yıl SEC İnternet İcra Ofisi başkanlığı (kurucusu da kendisidir) yaptı. Yani bu alanda son yaşananları yorumlayabilecek az sayıda uzmandan biri. Buradaki tüm soruların cevabını sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

Finans firmalarının ABD SEC kaydı yatırımcı fonlarının ve menkul kıymetlerin çıkar çatışması olmadan uygun şekilde ele alınmasını zorunlu kılar. Yatırımcıların bir kripto para platformunda işlem gören genellikle likit olmayan ve spekülatif menkul kıymetleri satın almanın içerdiği riskleri anlamalarını sağlar. Alıcıları bir kripto para platformu üzerinden işlem gören menkul kıymetlerin son fiyatlarından haberdar eder. Trade politikaları, uygulamaları ve prosedürleri hakkında yeterli açıklamaları sağlar.

“Genel olarak, finansal hizmetler sağlayan kuruluşlar, yatırımcı fonlarına erişimi ve bu fonların kontrolünü dikkatli bir şekilde ele almalı ve tüm kullanıcılara yeterli koruma ve güçlendirme sağlamalıdır.”

SEC’e kayıtlı geleneksel finans şirketlerinde SEC, operasyonların her yönüne ilişkin sınırsız ve anlık görünürlüğe sahiptir. Kripto alım satım platformlarında SEC her türlü gözetim ve erişimden yoksundur ve hileli davranışları tespit etme, araştırma ve caydırma konusunda yetersiz bir kabiliyete sahiptir. Sonuç olarak, kripto piyasası çok fazla denetim olmadan çalışır ve eksiktir.

Kripto Şirketleri Neyi Yanlış Yapıyor?

Daha fazla anlı gözetim ve kontrol istiyor. Ayrıca tek bir platform üzerinden çıkar çatışması doğurabilecek hizmetlerin sunulmasından da rahatsızlar. Stark çoğu kripto para platformunun müşterin güvenliğini, maddi çıkarlarını önemsemediğini düşünüyor. SEC’e kayıtlı finans firmalarının aksine, kripto platformları aşağıdaki boşluklara, özgürlüklere illegal şekilde sahiptir.

Operasyonlar, iletişim, trade veya işin diğer yönleriyle ilgili hiçbir kayıt tutma ve arşivleme gerekliliği yoktur.

İşlemlerin fiyatlandırılması veya emir akışına ya da çalışanlar tarafından dahili platformların ve ödeme sistemlerinin kullanımına ilişkin hiçbir gereklilik yoktur.

Manipülasyon, insider trading , müşterilerin önünde trade ve müşteriler veya çalışanlar tarafından diğer hileli davranışları yasaklayan ABD yasalarına ve kurallarına uymak için bir neden yoktur.

, müşterilerin önünde trade ve müşteriler veya çalışanlar tarafından diğer hileli davranışları yasaklayan ABD yasalarına ve kurallarına uymak için bir neden yoktur. Zorunlu siber güvenlik gereklilikleri veya standartları yoktur.

Zorunlu eğitim veya davranış kuralları gereklilikleri oluşturma zorunluluğu yoktur.

Müşteri şikayetlerini ele almak ve arşivlemek için dahili uyum, müşteri hizmetleri ve ihbar ekiplerinin kurulması zorunluluğu yoktur.

Herhangi bir anlaşmazlık veya sorun ortaya çıkması halinde ücretlerin geri alınması zorunluluğu yoktur.

Müşteri şikayetlerinin giderilmesi ve yönetimi için sağlam ve belgelenmiş süreçlerin zorunlu olmaması (Not: Dijital varlık alım satım platformunda resmi bir şikayet dosyalama yapısı olsa bile, kripto para birimlerinin sözde anonim doğası, sınır ötesi ve eyaletler arası ulaşım kolaylığı ve resmi bir bankacılık yapısının olmaması, kolluk kuvvetlerinin kripto para birimlerini yasadışı faaliyetler için kullanan kişileri araştırması ve yakalaması için büyük zorluklar yaratmaktadır).

birimlerinin sözde anonim doğası, sınır ötesi ve eyaletler arası ulaşım kolaylığı ve resmi bir bankacılık yapısının olmaması, kolluk kuvvetlerinin kripto para birimlerini yasadışı faaliyetler için kullanan kişileri araştırması ve yakalaması için büyük zorluklar yaratmaktadır). İşletme, likidite ve net sermaye için asgari mali standartlar yoktur.

İşlemlerin adilliğini, yürütülmesini ve şeffaflığını denetlemek ve incelemek için tarafsız denetçiler ve müfettişlerden oluşan ABD hükümet ekibi yoktur.

Alım satım işlemlerinin tutarlılığını, yani emirlerin nasıl etkileşime gireceğini ve gerçekleştirileceğini belirleyen alım satım protokollerinin ve bir platformun alım satım hizmetlerine erişimin tüm kullanıcılar için aynı olmasını sağlamak için herhangi bir gereklilik yoktur.