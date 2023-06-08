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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Binance’e ve Coinbase’e ardı ardına açtığı davalar, kripto şirketleri ile mali düzenleyici kurumlar arasındaki gerginliğin tırmanmasına neden oldu. Kripto ekosistemi içerisinde pek çok isim, SEC’nin kripto ekosistemine yönelik tutumuna ilişkin tepkilerini dile getirirken Binance’in avukatlarından da önemli bir iddia geldi. Binance avukatlarının iddialarına göre SEC Başkanı Gary Gensler’ın 2019’da Binance’e danışman olarak görev alma teklifinde bulundu.

Kripto Şirketleri ile Regülatörler Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Hafta içerisinde yaşanan gelişmeler, piyasaların yeniden hareketlenmesine neden oldu. Hafta başında Binance’e ve Binance CEO’su Changpeng Zhao’ya açtığı davanın ardından SEC, menkul kıymetler yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle Coinbase’e de dava açtı. Ardı ardına açılan davalar ile birlikte kripto ekosisteminde bilinen birçok isimden SEC’ye tepki geldi. Düzenleyici kurumların kripto düzenlemelerine ve kripto şirketlerine olan yaklaşımı kamuoyunda yeni bir tartışma konusu yarattı. Öte yandan Coinbase ve Binance adına yasal süreçler başlarken aynı zamanda Binance avukatlarından da yeni bir iddia geldi. İddialara göre SEC Başkanı Gensler, SEC’deki görevine başlamadan önce Binance’in CEO’su ile birkaç kez görüşme gerçekleştirmiş.

Binance Avukatlarından Dikkat Çeken İddialar

İşlem hacimleri bakımından mevcut durumda kripto ekosisteminin en büyük kripto para borsası olan Binance‘in avukatları, SEC’nin açtığı davanın ardından çarpıcı iddialarda bulundu. Binance avukatlarının iddialarına göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, 2019 yılında Binance’de danışman olarak görev almayı teklif etti. Avukatlar tarafından yapılan açıklamada, Gensler’in SEC’deki görevine başlamadan önce Binance yöneticileri ve kurucusu Changpeng Zhao ile birkaç görüşme yaptığı iddia edildi.