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Avustralya’nın En Büyük Bankası Commonwealth’ten Kripto Ödemelerine Kısıtlama

Özet

  • Avustralya'nın en büyük bankası olan Commonwealth Bank, kripto ödemelerini kısıtlamak adına yeni bir adım attı.
  • Bankanın yaptığı açıklamaya göre kripto borsalarına yapılan belirli ödemeler banka tarafından 24 saat süre ile bekletilecek ve bazı ödemeler reddedilebilecek.
  • Konuya ilişkin bir açıklama yapan Commonwealth Bank yetkilisi, yeni önlemlerin müşterilerin dolandırıcılık faaliyetlerinden korunmak amacıyla getirildiğini belirtti.
19:00
8 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avustralya merkezli çok uluslu Commonwealth Bankası, müşterilerini dolandırıcılıktan korumak adına kripto para borsalarına yapılan ödemeleri kısıtlamak adına yeni bir adım attı. Bankanın resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre kripto para borsalarına yapılan belirli ödemeler, 24 saat süre ile bekletilebilecek ve ek olarak bazı ödemeler banka tarafından reddedilebilecek. Ayrıca bankanın ilerleyen aylarda kripto para borsalarına aylık bir ödeme limiti de getirebileceği iddia ediliyor.

Commonwealth Bank, Kripto Ödemelerini Kısıtlayacak

Kripto para birimlerinin senler içerisinde daha büyük bir popülariteye sahip olmasıyla beraber kripto ekosistemi içerisinde dolandırıcılık amacıyla geliştirilen çok sayıda proje de oldu. Kripto ekosistemi içerisindeki art niyetli projelerin çok sayıda yatırımcının varlıklarını kaybetmesine sebep olması da mali düzenleyici kurumların daha sert ve sıkı önlemler almasına neden oldu. SEC’nin Binance ve Coinbase’e açtığı davalar, düzenleyicilerin ilerleyen zaman dilimleri içerisinde de kripto şirketlerine olan yaklaşımına ilişkin önemli bir ipucu verdi.

Ancak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi mali düzenleyici kurumların yanı sıra kurumsal şirketler de müşterilerin dolandırıcılık faaliyetlerinden korunması adına çeşitli önlemler almaya başladı. Bu bağlamda bir yeni hamle de Commonwealth Bankasından geldi.

Commonwealth Bank Yetkilisinden Açıklamalar

Commonwealth Bankası, müşterilerini dolandırıcılıktan korumak adına kripto para borsalarına yapılan ödemeleri kısıtlamak adına yeni bir adım attı. Commonwealth Bank‘ın yaptığı açıklamalara göre kripto para borsalarına yapılan belirli ödemeler, 24 saat süre ile bekletilebilecek ve ek olarak bazı ödemeler banka tarafından reddedilebilecek.

Commonwealth Bank Dolandırıcılık Yönetimi Hizmetleri Genel Müdürü James Roberts, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında yeni önemlerin getirilmesiyle birlikte müşterilerin dolandırıcılık faaliyetlerinden korunmasının amaçlandığını ifade etti:

“Dolandırıcılık vakalarının artması ve çoğu durumda müşterilerin dolandırılmaktan dolayı önemli kayıplar yaşaması nedeniyle, kripto para borsalarına giden ödemelerde 24 saatlik bekletme ve ödemelerde sınırlandırma gibi önlemlerin getirilmesi hem dolandırıcılık sayısını hem de müşteriler tarafından kaybedilen para miktarını azaltmaya yardımcı olacaktır.”

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