Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   ABD’nin Yasaklayacağı Söylentisi Bu Altcoin’leri Uçurdu!

ABD’nin Yasaklayacağı Söylentisi Bu Altcoin’leri Uçurdu!

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong'un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bireysel yatırımcıların kripto para stake etmesini yasaklamak istediğine dair söylentiler duyduğunu tweet'lemesinin ardından likit stake altcoin'leri yükselişe geçti.
11:33
9 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Likit staking altcoin‘leri, merkezi muadillerinin ABD’de olası bir yasakla karşı karşıya olduğu söylentilerinin ardından yatırımcıların merkeziyetsiz stake ürünlerine yönelmesiyle sert şekilde yükseldi.

Likit Staking Altcoin’lerinde SEC Hareketliliği

Kripto veri platformu CoinGecko’nun sağladığı verilere göre, likit staking sektörü ortalama yüzde 5,4 yükselirken kripto para piyasasının toplam değerinden yüzde 3,4’lük düşüş kaydedildi. Likit staking sektörünün lideri Lido DAO‘nun token’ı LDO, gün içinde yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Rocket Pool‘un RPL‘si ve Stader‘ın SD‘si ise son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükseldi.

Likit staking, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarında kullanılabilecek token’laştırılmış Ether (ETH) versiyonları için stake edilmiş ETH’yi ifade etmektedir. Kullanım alanları, bu token’ların krediler veya marj ticareti için teminat olarak kullanılmasından kazanç sağlamaya kadar uzanmaktadır.

Likit staking altcoin’lerindeki hareketlilik, Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) bireysel yatırımcıların kripto para stake etmesini yasaklamak istediğine dair söylentiler duyduğunu tweet’lemesinin ardından başladı.

Stake Edilen Varlıkların Değeri 42 Milyar Dolar

Gözetim dışı bir stake hizmeti sağlayıcısı olan Staked‘in yayımladığı bir rapora göre, 2022’nin dördüncü çeyreğinde stake edilen varlıkların değeri yaklaşık 42 milyar doları gördü ve burada yıllık 3 milyar dolarlık stake kazancı söz konusu. Bu rakamın bireysel yatırımcılarla sınırlı olmadığının altını çizelim. Twitter’daki kripto para topluluğunun önde gelen isimleri bu fonların Lido DAO ve Stader gibi DeFi alternatiflerine aktığını ve bunun da ilgili altcoin’lerdeki ani fiyat artışlarını açıklayabileceğini belirtiyorlar.

SEC’in kripto para stake etmeyi yasaklayacağı söylentileri önümüzdeki ay Ethereum’da merakla beklenen ve yatırımcıların Ethereum Blockchain’i üzerinde stake ettikleri ETH’leri geri çekmelerine imkan verecek olan tanıyacak olan Şanghay güncellemesinin öncesinde geldi. Şu anda Ethereum ağı üzerinde stake edilmiş ETH’ler çekilemiyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Düşüşü Bilen Kripto Milyarderi Açıkladı! 2023 Kripto Para Tahmini!
Düşüşü Bilen Kripto Milyarderi Açıkladı! 2023 Kripto Para Tahmini!
3AC Kurucu Ortağı İşbirliği Yapmayı Reddetti
3AC Kurucu Ortağı İşbirliği Yapmayı Reddetti
Önemli: Deprem Bağışı İçin Kripto Para Adresi! Haluk Levent Duyurdu!
Önemli: Deprem Bağışı İçin Kripto Para Adresi! Haluk Levent Duyurdu!
Lido Finance (LDO) Yükseldi: Artışın Sebebi Ne?
Lido Finance (LDO) Yükseldi: Artışın Sebebi Ne?
Shibarium Hype’ı 1,3 Milyon Cüzdanın SHIB Tutmasıyla Zirveye Ulaştı
Shibarium Hype’ı 1,3 Milyon Cüzdanın SHIB Tutmasıyla Zirveye Ulaştı
ABD’li Bankacılık Devi BNY Mellon’dan Kripto Para Açıklaması: Hiçbir Yere Gitmiyor
ABD’li Bankacılık Devi BNY Mellon’dan Kripto Para Açıklaması: Hiçbir Yere Gitmiyor
O Altcoin’ler İçin Flaş Söylenti! SEC Yasaklamak İstiyor!
O Altcoin’ler İçin Flaş Söylenti! SEC Yasaklamak İstiyor!
13 Milyar Dolar Yatırdılar! Veriler Bu Altcoin’de “Alım Yapmanın Şimdi Tam Zamanı” Diyor!
13 Milyar Dolar Yatırdılar! Veriler Bu Altcoin’de “Alım Yapmanın Şimdi Tam Zamanı” Diyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
En Kötüsü 2x Yaptı! Bu 3 AI Altcoin’inde Meraklı Bekleyiş! Yeni Rekorlar Yolda!
Vakit Azalıyor! BTC, ETH, BNB, XRP ve ADA Güncel Yorum!
Olacaklara Hazır Mısınız? İşte SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP ve DOGE Yorumları!
110 Dolar Kapıda! Altcoinde Rallinin Eli Kulağında!
Uzman İsim Fed Öncesi Görüşünü Açıkladı! Bitcoin ve Kripto Para Tahmini Ne?
Güncel NFT Haberleri
ChatGPT ENS Alan Adı 10.000 Doların Üzerinde Satıldı
Ünlü Milyarder Yatırımcı O Token’ları Savundu: Gereksiz Eleştiri Var
Murat Pak Deprem Bağışı NFT Koleksiyonunu Duyurdu! NFT ile Bağış Yapabilirsiniz!
Fırsat Bu Fırsat! Her Ay 70 Milyonun Kullandığı Platformdan NFT Hamlesi!
Bu Altcoin Ethereum’u Yine Geçti! Ocak Ayı Raporu Yayınlandı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Kemerlerinizi Bağlayın! DeFi Altcoin’lerinden Heyecanlandıran Flash Mob Hamlesi!
dYdX Herkesi Şok Eden Verileri Açıkladı! DeFi Altcoin Uçuyor!
Kripto Projesinden Önemli Duyuru! DeFi Babası İşe Koyuldu! Altcoin Uçabilir!
Sıcak Gelişme! DeFi Altcoin Müjdeyi Verdi Fiyat Yükseldi!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023