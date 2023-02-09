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Likit staking altcoin‘leri, merkezi muadillerinin ABD’de olası bir yasakla karşı karşıya olduğu söylentilerinin ardından yatırımcıların merkeziyetsiz stake ürünlerine yönelmesiyle sert şekilde yükseldi.

Likit Staking Altcoin’lerinde SEC Hareketliliği

Kripto veri platformu CoinGecko’nun sağladığı verilere göre, likit staking sektörü ortalama yüzde 5,4 yükselirken kripto para piyasasının toplam değerinden yüzde 3,4’lük düşüş kaydedildi. Likit staking sektörünün lideri Lido DAO‘nun token’ı LDO, gün içinde yüzde 10’un üzerinde yükseldi. Rocket Pool‘un RPL‘si ve Stader‘ın SD‘si ise son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükseldi.

Likit staking, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarında kullanılabilecek token’laştırılmış Ether (ETH) versiyonları için stake edilmiş ETH’yi ifade etmektedir. Kullanım alanları, bu token’ların krediler veya marj ticareti için teminat olarak kullanılmasından kazanç sağlamaya kadar uzanmaktadır.

Likit staking altcoin’lerindeki hareketlilik, Coinbase CEO’su Brian Armstrong’un ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) bireysel yatırımcıların kripto para stake etmesini yasaklamak istediğine dair söylentiler duyduğunu tweet’lemesinin ardından başladı.

Stake Edilen Varlıkların Değeri 42 Milyar Dolar

Gözetim dışı bir stake hizmeti sağlayıcısı olan Staked‘in yayımladığı bir rapora göre, 2022’nin dördüncü çeyreğinde stake edilen varlıkların değeri yaklaşık 42 milyar doları gördü ve burada yıllık 3 milyar dolarlık stake kazancı söz konusu. Bu rakamın bireysel yatırımcılarla sınırlı olmadığının altını çizelim. Twitter’daki kripto para topluluğunun önde gelen isimleri bu fonların Lido DAO ve Stader gibi DeFi alternatiflerine aktığını ve bunun da ilgili altcoin’lerdeki ani fiyat artışlarını açıklayabileceğini belirtiyorlar.

SEC’in kripto para stake etmeyi yasaklayacağı söylentileri önümüzdeki ay Ethereum’da merakla beklenen ve yatırımcıların Ethereum Blockchain’i üzerinde stake ettikleri ETH’leri geri çekmelerine imkan verecek olan tanıyacak olan Şanghay güncellemesinin öncesinde geldi. Şu anda Ethereum ağı üzerinde stake edilmiş ETH’ler çekilemiyor.