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Coinbase’in eski baş teknoloji sorumlusu, dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden bazılarının bir gün Amerikan halkına ihanet edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

G7 Açıklamaları!

Impact Theory podcast’indeki yeni bir röportajda Balaji Srinivasan, G7 ülkeleri dijital varlıkların ele geçirilmesine izin verilirse Apple, Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin onlara yardım edebileceğini ileri sürdü.

Bir Bitcoin (BTC) boğası olan Srinivasan’a göre ülkeler, ekonomik kargaşadan kurtulmak için gelecekte dijital varlıklara el koymaya karar verebilir. Teknoloji devlerinin, özel anahtarları bulmak ve emredilirse yetkililere teslim etmek için cihazlarımızı kolayca tarayabileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

G7 ülkeleri gerçek bir sorun yaşayacak ve para için daha zor olacak… Ardından dünyanın çoğu, G7 ülkeleri ve Çin’in dijital varlıklara el koyup koyamayacağına bağlı. Yapabilirlerse, bu tarihte bir ayrılma noktası gibidir. Bu, CBDC’lere (merkez bankası dijital para birimleri) vb. toplam durumunuz olduğu anlamına gelebilir. Varlıklara el koyamazlarsa, o zaman tarihte farklı bir şube noktanız var demektir; bu, toplulukların artık temelde kendi başlangıç ​​topluluklarına ve sonunda benim “ağ” dediğim şeye sahip olabilecekleri dijital altın veya kripto para birimine ve kitle fonu bölgelerine sahip olabileceği anlamına gelir. Ve sonra, daha çok 1800’lere benzer bir şeyin geleceğine geri dönersiniz, burada araziden bir arsa alabilir ve bir kasaba veya buna benzer bir şey inşa edebilirsiniz, hatta Alaska satın alma, Louisiana Satın Alma, bu tür şeyler… Gerçek şube noktası temelde, dijital dünyada varlık ele geçirmesi mümkün olacak mı?

Apple Erişimi!

Srinivasan, büyük teknoloji şirketlerinin hükümetlerin dijital varlıkları ele geçirmesine neden yardımcı olabileceğine inandığını açıklıyor.