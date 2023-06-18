Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Coinbase Yetkilisinden Kripto Paralara Şok İddia! Apple, Microsoft Hedefinde!

Coinbase Yetkilisinden Kripto Paralara Şok İddia! Apple, Microsoft Hedefinde!

Özet

  • Coinbase eski baş teknoloji sorumlusu Apple ve Microsoft gibi devlerin ilerlyen dönemlerde yatırımcıların kripto paralara el konulması halinde düzenleyicilere yardım edebileceğini açıkladı.
  • Uzmana göre bu şirketlerin yatırımcıların sistemlerine erişiminin mümkün ve bu sebeple belirtilen konuya dikkat çekti.
  • Uzman isimin detaylı açıklamaları.
22:00
18 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinbase’in eski baş teknoloji sorumlusu, dünyanın en önde gelen teknoloji şirketlerinden bazılarının bir gün Amerikan halkına ihanet edebileceği konusunda uyarıda bulundu.

G7 Açıklamaları!

Impact Theory podcast’indeki yeni bir röportajda Balaji Srinivasan, G7 ülkeleri dijital varlıkların ele geçirilmesine izin verilirse Apple, Microsoft ve Google gibi teknoloji devlerinin onlara yardım edebileceğini ileri sürdü.

Bir Bitcoin (BTC) boğası olan Srinivasan’a göre ülkeler, ekonomik kargaşadan kurtulmak için gelecekte dijital varlıklara el koymaya karar verebilir. Teknoloji devlerinin, özel anahtarları bulmak ve emredilirse yetkililere teslim etmek için cihazlarımızı kolayca tarayabileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

G7 ülkeleri gerçek bir sorun yaşayacak ve para için daha zor olacak… Ardından dünyanın çoğu, G7 ülkeleri ve Çin’in dijital varlıklara el koyup koyamayacağına bağlı. Yapabilirlerse, bu tarihte bir ayrılma noktası gibidir. Bu, CBDC’lere (merkez bankası dijital para birimleri) vb. toplam durumunuz olduğu anlamına gelebilir. Varlıklara el koyamazlarsa, o zaman tarihte farklı bir şube noktanız var demektir; bu, toplulukların artık temelde kendi başlangıç ​​topluluklarına ve sonunda benim “ağ” dediğim şeye sahip olabilecekleri dijital altın veya kripto para birimine ve kitle fonu bölgelerine sahip olabileceği anlamına gelir. Ve sonra, daha çok 1800’lere benzer bir şeyin geleceğine geri dönersiniz, burada araziden bir arsa alabilir ve bir kasaba veya buna benzer bir şey inşa edebilirsiniz, hatta Alaska satın alma, Louisiana Satın Alma, bu tür şeyler… Gerçek şube noktası temelde, dijital dünyada varlık ele geçirmesi mümkün olacak mı?

Apple Erişimi!

Srinivasan, büyük teknoloji şirketlerinin hükümetlerin dijital varlıkları ele geçirmesine neden yardımcı olabileceğine inandığını açıklıyor.

Bunun için en büyük risk faktörü aslında Apple, Google ve Microsoft çünkü işletim sistemine erişimleri var. Aslında en çok endişelendiğim şey bu: Apple’ın yazılım güncellemelerine sahip olması ve Google’ın Google Drive’ınıza girebilmesi ve Microsoft’un Windows’a sahip olması ve eğer devlet tarafından emredilirse, teorik olarak, sabit diskinizi özel olarak tarayabilirler. Tuşlarına basın ve ardından dijital varlıklarınızı çekin.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
Depeg Nedir?
Depeg Nedir?
Zincir Emir Nedir?
Zincir Emir Nedir?
İlgili Yazılar
Büyük Çöküşü Bilen İsim: Yanlış Yapıyorsunuz! Kripto Paralarda Olacakları Anlattı!
Büyük Çöküşü Bilen İsim: Yanlış Yapıyorsunuz! Kripto Paralarda Olacakları Anlattı!
Rahat Nefes Aldılar! En Büyük Kripto Şirketin Can Suyu!
Rahat Nefes Aldılar! En Büyük Kripto Şirketin Can Suyu!
Bloomberg ETF Uzmanı: Bitcoin Konusunda Çok Umutluyum? Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Bloomberg ETF Uzmanı: Bitcoin Konusunda Çok Umutluyum? Kripto Paralar Yükselecek Mi?
Alarmları Şimdiden Kurun! Bu Hafta 21 Gelişme Kripto Paraların Yönünü Belirleyecek!
Alarmları Şimdiden Kurun! Bu Hafta 21 Gelişme Kripto Paraların Yönünü Belirleyecek!
18 Haziran Kripto Para Piyasaları Son Durum! Bitcoin ve Altcoinlerde Neler Oluyor?
18 Haziran Kripto Para Piyasaları Son Durum! Bitcoin ve Altcoinlerde Neler Oluyor?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Çöküşleri Bilen İsimden Aykırı Bitcoin Yorumu! Her Şey Bu Seviyeye Bağlı!
Çöküşleri Bilen İsimden Aykırı Bitcoin Yorumu! Her Şey Bu Seviyeye Bağlı!
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023