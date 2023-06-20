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Ünlü sosyal medya kullanıcısı Andrew Tate şu anda Romanya’da birden çok dava ile ilgili mücadelesine devam ediyor. İnsan kaçakçılığı ve organize suç suçlamalarıyla karşı karşıya olduğundan, ülkenin savcılarının Bitcoin (BTC) cinsinden varlıklarının önemli bir miktarına el koyduğu bilgisi kamuoyu ile paylaşılan bilgiler arasında yer buldu.

İlk haberlerde el konulan miktarın 300 milyon dolara ulaştığı belirtilse de, bu bilginin yanlış olduğu ve Romanya makamlarının Tate’in iddianamesinin ayrıntılarını paylaştıkları ve 20 Haziran’da birçok haber kuruluşunun paylaştığı bir basın açıklamasının çevirisinde kullanılan bir Google Translate hatasının sonucu olduğu kanıtlandı.

Yarım milyon Bitcoin Ele Geçirildi

Özellikle, savcılar aslında sosyal medya kişiliği ve eski profesyonel kick boksçuya ait büyük miktarda Bitcoin ele geçirmişti. Ancak bu miktar yüz milyonlarca değil, 560.000 dolar veya yaklaşık 21 BTC’ye yakındı. Ayrıca 15 lüks araba, 14 saat, 15 mülk ve dört şirketteki hisselere ek olarak ele geçirilenler arasında sayıldı.

Ayrıca, Romanya Organize Suç ve Terörizm Soruşturma Müdürlüğü bünyesindeki Bilgi ve Halkla İlişkiler Ofisi’nden yapılan bir basın açıklamasına göre, iddianame Tate’in kardeşi Tristan da dahil olmak üzere şu anda ev hapsinde yargılanan dört sanığı kapsıyor.

Andrew Tate, Bay Blockchain Mi?

Mart ayında geçmişte bildirdiği üzere, şu anda Tate’in kripto varlıkları hakkında kesin bir bilgi yok, ancak Aralık 2022’de Romanya’da geniş çapta kamuoyuna duyurulan tutuklanmasından iki ay sonra, yerel polis kendisinden ve kardeşi Tristan’ın kripto cüzdanlarından yaklaşık 500.000 dolar değerinde Bitcoin ele geçirmişti ki bu son zamanlarda ele geçirilen miktara yakın.

Tutuklanmasından kısa bir süre önce Andrew Tate, Anthony Pompliano’nun Bitcoin podcast’ine katıldı ve burada merkezi olmayan finans (DeFi) varlığının fiat işlemlerinin dezavantajlarını ortadan kaldırdığını, artık tamamen çıldırdığını ilan ettiğini ve Aralık ayında bildirdiği üzere 600 bin doları 12 milyon dolara çevirmiş olmakla övündüğünü söyledi.