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Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) adına iddialı açıklamalarda bulundu. Yönetici Bitcoin kurucusuna yönelik tahminlerini açıkladı. İşte detaylar!

BTC Kurucusu Açıklaması!

Real Vision CEO’su Raoul Pal, YouTuber Tom Bilyeu ile yaptığı yeni bir röportajda, Bitcoin’in anonim mucidi Satoshi’nin ABD ve İngiltere hükümetleri olabileceğini düşündüğünü ileri sürdü. Raoul Pal, BTC’nin Satoshi adıyla bilinen kurucusunun aslında ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatında (NSA) ve Birleşik Krallık Hükümet İletişim Merkezinde (GCHQ) Batı’nın uluslararası para piyasasına yönelik gelecekteki tehditleri ortaya çıkarmak için olası çözümleri denemekle görevli hükümet çalışanlarından oluşan bir grup olduğuna inandığını söyledi.

Eski Goldman Sachs yöneticisi, aslında 2013 veya 2014’te bir Savunma Bakanlığı (DoD) yetkilisiyle bu tür tehditler hakkında konuştuğunu da belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Benim gibi, krizler ve bunun gibi şeylerle ilgilenen, meseleler hakkında düşünen insanlara periyodik olarak ulaşıyorlar. Çünkü onların işi riski değerlendirmek. Onlarla bunun hakkında konuşuyordum… ve o, ‘Borç konusunda endişeliyiz, sistemin patlamasından endişeliyiz’ dedi. ‘Evet, tabii ki’ dedim. Herkes öyle.’ Ortaya koymaları gereken şeylerden biri de bu olduğu için Batı, paranın, borcun ve diğer her şeyin kontrolünü kaybederse ne olur? Ben de ‘Bence cevap orada ve bu Bitcoin’ dedim. Ve “Evet, bana daha fazlasını anlat” dedi. Ben de bence bunu ABD hükümeti ve Birleşik Krallık hükümeti icat etti’ dedim. Kriptografinin iki dünya merkezi olan İngiltere’deki NSA ve GCHQ hangisi… Ben de Savunma Bakanlığı’na sordum, ‘Evet, onu da düşündük’ dediler.

“Halving Güven Veriyor!”

Raoul Pal’a göre, Bitcoin’in 2008 mali krizinin zirvesinde piyasaya sürülmesi ve halving döngüleri teoriye güven veriyor. Raoul Pal açıklamalarını şunları belirterek sonlandırdı: