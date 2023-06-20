Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

Dünyaca Ünlü CEO’dan Çarpıcı İddia: Bitcoin Kurucusunu Açıkladı!

Özet

  • Real Vision CEO'su Raoul Pal, Bitcoin (BTC) kurucusunun ABD ve İngiltere merkezli bir kuruluş olduğunu iddia etti.
  • Bitcoin'in küresel krize yönelik bir çözüm olarak piyasaya sürüldüğünü belirtti.
  • Pal, ABD hükümetiyle ekonomik koşullar hakkında konuştuğunu söyledi.
17:20
20 Haziran 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eski Goldman Sachs yöneticisi Raoul Pal lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) adına iddialı açıklamalarda bulundu. Yönetici Bitcoin kurucusuna yönelik tahminlerini açıkladı. İşte detaylar!

BTC Kurucusu Açıklaması!

Real Vision CEO’su Raoul Pal, YouTuber Tom Bilyeu ile yaptığı yeni bir röportajda, Bitcoin’in anonim mucidi Satoshi’nin ABD ve İngiltere hükümetleri olabileceğini düşündüğünü ileri sürdü. Raoul Pal, BTC’nin Satoshi adıyla bilinen kurucusunun aslında ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatında (NSA) ve Birleşik Krallık Hükümet İletişim Merkezinde (GCHQ) Batı’nın uluslararası para piyasasına yönelik gelecekteki tehditleri ortaya çıkarmak için olası çözümleri denemekle görevli hükümet çalışanlarından oluşan bir grup olduğuna inandığını söyledi.

Eski Goldman Sachs yöneticisi, aslında 2013 veya 2014’te bir Savunma Bakanlığı (DoD) yetkilisiyle bu tür tehditler hakkında konuştuğunu da belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Benim gibi, krizler ve bunun gibi şeylerle ilgilenen, meseleler hakkında düşünen insanlara periyodik olarak ulaşıyorlar. Çünkü onların işi riski değerlendirmek. Onlarla bunun hakkında konuşuyordum… ve o, ‘Borç konusunda endişeliyiz, sistemin patlamasından endişeliyiz’ dedi. ‘Evet, tabii ki’ dedim. Herkes öyle.’ Ortaya koymaları gereken şeylerden biri de bu olduğu için Batı, paranın, borcun ve diğer her şeyin kontrolünü kaybederse ne olur? Ben de ‘Bence cevap orada ve bu Bitcoin’ dedim. Ve “Evet, bana daha fazlasını anlat” dedi. Ben de bence bunu ABD hükümeti ve Birleşik Krallık hükümeti icat etti’ dedim. Kriptografinin iki dünya merkezi olan İngiltere’deki NSA ve GCHQ hangisi… Ben de Savunma Bakanlığı’na sordum, ‘Evet, onu da düşündük’ dediler.

“Halving Güven Veriyor!”

Raoul Pal’a göre, Bitcoin’in 2008 mali krizinin zirvesinde piyasaya sürülmesi ve halving döngüleri teoriye güven veriyor. Raoul Pal açıklamalarını şunları belirterek sonlandırdı:

2008 mali krizinde ortaya çıkmasının bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Halving döngüsünün ve tüm bunların birbiriyle ilişkili olmasının bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Çözüm budur, her zaman çözüm olmuştur. Yarın oraya gidemezsin.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Limit Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Kripto Borsalarında Stop Emir Nedir?
Metaverse Nedir?
Metaverse Nedir?
İlgili Yazılar
Son Dakika: BTC 28.000 Dolar, Neler Oluyor? Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
Son Dakika: BTC 28.000 Dolar, Neler Oluyor? Kripto Paralar Neden Yükseliyor?
Tüm Dünya Onu Konuşuyor! Andrew Tate’in Ne Kadar Bitcoin’i Ele Geçirildi?
Tüm Dünya Onu Konuşuyor! Andrew Tate’in Ne Kadar Bitcoin’i Ele Geçirildi?
2023 Temmuz Asgari Ücretiyle Kaç BTC, ETH, SHIB, XRP Coin Alınır?
2023 Temmuz Asgari Ücretiyle Kaç BTC, ETH, SHIB, XRP Coin Alınır?
Ünlü Analist, BTC Fiyatı İçin Günü Gününe Tahmin Verdi: İşte BTC’yi Bekleyen Net Fiyat!
Ünlü Analist, BTC Fiyatı İçin Günü Gününe Tahmin Verdi: İşte BTC’yi Bekleyen Net Fiyat!
Popüler Kripto Para Borsası Müjdeyi Verdi! Bu Ülkeye Yeni Hamle!
Popüler Kripto Para Borsası Müjdeyi Verdi! Bu Ülkeye Yeni Hamle!
Glassnode: Sıkın Dişinizi Bu Tarihte Tamam! Kripto Para Yatırımcıları Artık Bunaldı!
Glassnode: Sıkın Dişinizi Bu Tarihte Tamam! Kripto Para Yatırımcıları Artık Bunaldı!
Bu Altcoin’ler Uçabilir! Milyarder Bitcoin Yatırımcısı Druckenmiller Şimdi de O Sektörün Peşine Düştü!
Bu Altcoin’ler Uçabilir! Milyarder Bitcoin Yatırımcısı Druckenmiller Şimdi de O Sektörün Peşine Düştü!
Balinalar XRP’nin Peşinde! Peki XRP Coin Artar mı? İşte XRP Coin Yorumu!
Balinalar XRP’nin Peşinde! Peki XRP Coin Artar mı? İşte XRP Coin Yorumu!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023