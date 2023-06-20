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Gemini, önümüzdeki yıl Singapur’daki çalışan sayısını 100’ün üzerine çıkarmayı planladığını duyurdu. Ofis, Asya pazarını hedeflemek için hızlandırılmış planları için şirketin ana merkezi olacak.

Gemini’den Singapur Mesajı!

Popüler kripto para borsası Gemini Singapur’daki çalışan sayısını arttıracağını belirterek Singapur’un merkez ofis olacağını öne sürdü. Gemini yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Singapur ofisimiz, daha büyük APAC operasyonlarımız için bir merkez görevi görecek. APAC’ın kripto ve Gemini için bir sonraki büyüme dalgasının büyük itici gücü olacağına inanıyoruz.

Gemini, Hindistan, Gurgaon’da bir mühendislik merkezi açmanın tam ortasında. Ayrıca, ABD’den sonra şirketin en büyük ikinci mühendislik merkezi haline gelmeyi umarak yazılım mühendisleri ve teknik ürün yöneticilerine odaklanarak orada aktif olarak işe alıyor.

Genişletme planları, Gemini’nin ABD dışındaki bir kitleye erişmeye yönelik daha geniş çabasının bir parçası. Gemini ilk olarak Nisan ayında ABD dışındaki müşterilere odaklanan bir kripto türev borsası olan Gemini Vakfı ile ilgili planlarını detaylandırdı. Fortune, vakfın Singapur’da kurulacağını bildirdi.

SEC Davaları!

Haber, ABD’deki yetkililerin, kayıt dışı menkul kıymetler olduğunu iddia ettiği kripto para birimlerini listelemek için ABD merkezli büyük kripto borsalarına yoğun bir şekilde baskı yapmasıyla birlikte gelişti. Amerika Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçtiğimiz haftalarda popüler iki kripto para borsası olan Coinbase ve Binance’e dava açmıştı. Açılan dava sonrasında kripto para piyasalarında genel bir düşüş eğilimi yaşandı.

Coinbase de benzer nedenlerle ABD’den uzaklaşıyor. Mayıs ayında Singapur’daki müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini genişletti. Coinbase Singapur ülke direktörü Hassan Ahmed açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: