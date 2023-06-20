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  •   3,5 Milyar Dolar Değerinde 130.000’den Fazla BTC Daha Eklendi: Bitcoin Balinaları Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

3,5 Milyar Dolar Değerinde 130.000’den Fazla BTC Daha Eklendi: Bitcoin Balinaları Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Özet

  • Portföyünde 1000 adet ile 10.000 adet arası BTC tutan Bitcoin balinaları, son haftalarda portföylerine önemli miktarlarda ekleme yaptı.
  • Santiment'in paylaştığı verilere göre bu balinalar, Nisan ayının başlarından bu yana portföylerine 130.000'den fazla BTC daha ekledi.
  • Bitcoin balinalarının portföylerine 130.000'in üzerinde BTC'nin güncel fiyatlar ile değeri ise ortalama olarak 3,5 milyar dolar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
12:15
20 Haziran 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto analiz platformu Santiment, piyasadaki yön belirsizliği devam ederken Bitcoin balinalarının portföylerine önemli miktarlarda eklemeler yaptığını belirterek güncel verileri paylaştı. Santiment’in paylaştığı güncel verilere göre portföyünde 1000 adet ile 10.000 adet arası BTC tutan adresler, Nisan ayının ilk haftasından bu yana portföylerine güncel fiyatlar ile ortalama olarak 3,5 milyar dolar değerinde 130.000’den fazla BTC daha ekledi.

Bitcoin (BTC), Yeni Bir Yükselişe mi Hazırlanıyor?

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %1’in üzerinde bir değer artışı kaydederek 26.750 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Fiyattaki artışın yanı sıra BTC‘nin piyasa hakimiyetinde de önemli bir yükseliş yaşandı. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti (BTC.D), uzun bir aranın ardından yeniden %50’yi aştı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,07 trilyon dolar seviyelerini aştı.

Öte yandan kripto para piyasası, güne nispeten düşük bir volatilite ile başladı. Coinglass’ın paylaştığı güncel verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 60 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Gerçekleşen toplam tasfiye içerisinde en büyük pay ise 25 milyon dolar ile Bitcoin pozisyonları oldu.

Portföylerine 130.000’den Fazla BTC Daha Eklediler

Portföylerinde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adresler, kripto analiz platformu Santiment’in bildirdiği üzere portföylerine Nisan ayının ilk haftasından bu yana önemli miktarlarda ekleme yaptı.

Kripto analiz platformu Santiment’in paylaştığı güncel verilere göre portföylerinde 1000 adet ile 10.000 adet arası BTC tutan adresler, son 11 haftalık zaman dilimi içerisinde portföylerine güncel fiyatlar ile ortalama 3,5 milyar dolar değerinde 131.600 adet BTC daha eklediler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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