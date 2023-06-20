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Bitcoin Artar mı? Bitcoin (BTC) Fiyatında Son Dakika Hareketliliği ve BTC Fiyat Analizi

Özet

  • Bitcoin (BTC) fiyatı son dakika yaşadığı hareketler ile kripto para piyasasının nabzını belirliyor.
  • BTC, 27.000 dolara iğne attı ve yeniden boğa formasyonu aldı.
  • BTC/USD için ilk hedef ise 27.400 dolar.
  • Piyasaya etkisi: olumlu
09:30
20 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı son dakika yaşadığı hareketler ile kesinlikle kripto para piyasasının nabzını belirliyor ve altcoinlere yön veriyor. 25.000 dolara kadar çekilen BTC fiyatının bunu toparlaması uzun sürmedi ve yeniden 27.000 dolar test edilmeye başlandı. BTC, son 24 saat içerisinde %2 yükseliş elde ederek birçok borsada 27.000 dolar üzerine iğne atmayı başardı. Kripto para sektörünün bu esnadaki yükseliş oranının ise %1,2 olduğu görülüyor.

BTC Piyasa Hakimiyeti Artıyor – BTC Geri Döndü

BTC şu an top 10 içerisinde en yeşil kripto para olarak görülüyor ve ETH ile SOL dışında neredeyse her altcoin 24 saatlik grafikte düşüş yaşamış durumda. BTC’nin bu durumu ise aslında piyasa hakimiyetinin yeniden %50’nin üzerine çıkmasında etkili olduğu söylenebilir.

BTC’nin piyasa hakimiyeti, son 2 yıldan bu yana ilk defa yeniden %50 üzerine çıktı ve bu da BTC’nin tek başına 1,1 trilyon dolar değerindeki kripto para sektörünün yarısından fazlasını sağladığını gösteriyor. BTC’nin piyasa hakimiyeti, 27 Kasım 2022 tarihinden bu yana %10,5 arttı. Aslında bu tarih, FTX krizinin başlamasından ve ABD’deki düzenleyici kıyametinin ortaya çıkmasından hemen öncesine işaret ediyor. O esnada BTC yerine altcoinlere akın eden yatırımcılar ciddi bir BTC piyasa hakimiyet düşüşü yaşanmasına yol açtı. Bu durum şimdi değişim göstermeye başladı.

BTC Fiyat Analizi – Hedef Belli

Bitcoin fiyatı ise son 24 saatlik performansını, yükseliş trendi emarelerine borçlu olabilir. 4 saatlik grafiğe bakıldığında oluştuğu görülen “Üç Beyaz Asker” formasyonu, yükseliş trendi emarasi olarak biliniyor. BTC daha önce 26.150 dolar direncinde çok zorlanmış ancak günlük mumlar buranın üzerinde kapanış yapmıştı. Şimdi de bunun kırıldığı ve hedefin 28.000 dolar olduğu görülüyor. RSI ve MACD da şu an boğa sinyalleri veriyor ve BTC’nin yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor.

BTC fiyatı için sıradaki dirençler 27.400 dolar, 27.700 dolar ve 28.000 dolar olacaktır. Asıl hedef ise orta vadede 37.000 dolar olarak telaffuz edilebilir. BTC’nin bu hareketliliği, piyasa hakimiyetini de %52 seviyelerinin üzerine çekebilir ve altcoinler bir süre bu boğa koşusu karşısında ezilebilir. Olası bir kötü durumda ise 26.000 dolar kritik destek olacaktır.

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