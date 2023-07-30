Bitcoin fiyatındaki yatay seyir devam ederken altcoinler de kripto kralının yön tayin etmesini bekliyor. Yatırımcıların bir bölümü belirsizliğin ortasında uzun vadeli hedeflerine odaklanıyor. Ünlü kripto analisti Binance borsasında da işlem gören en büyük 20 kripto arasında yer alan altcoinde devasa hedefini açıkladı.

ADA Coin ATH Hedefi

Crypto Capital Venture’ın kurucusu ve Cardano’nun tutkulu bir savunucusu olan Dan Gambardello tarafından yapılan bir tahmine göre ADA Coin bir sonraki boğa döngüsünde potansiyel olarak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 7,80 dolara ulaşabilir. Gambardello, çıkarımının ardındaki gerekçeyi açıkça açıklamadan tahminini paylaşmak için Twitter’a gitti. Bununla birlikte, sonraki tweetleri Cardano’nun fiyat yörüngesine olan inancı hakkında bazı ipuçları veriyor.

Analist, bankalar ve geleneksel finansal sistemler zorluklarla karşılaştıkça, kripto para birimine artan bir ilgi lduğunu ve nihai bir kripto boğa piyasası için zemin hazırladığını öne sürdü. Gambardello, bu piyasa artışının muhtemelen bir yıl içinde başlayacağına inanıyor.

Gambardello’nun öngördüğü 7,80 dolar hedefine ulaşmak için Cardano’nun mevcut fiyatından neredeyse %2.500’lük bir artış yaşaması gerekecek. Bu iddialı bir spekülasyon gibi görünse de kripto piyasasının beklenmedik sürprizlerle dolu bir geçmişe sahip olduğunu unutmamak gerekir.

ADA Coin Geleceği

Bu tahminlere paralel olarak, Cardano odaklı önde gelen bir Twitter hesabı olan ADA Whale de bir Cardano boğa koşusu olasılığını öngörüyor. Ancak, bunun kısa vadeli bir olay olmayabileceği ve gerçekleşmesinin zaman alabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Cardano kurucusu Input Output Global (IOG) kısa süre önce haftalık raporunu yayınlayarak ağla ilgili güncel gelişmeleri paylaştı. Kayda değer güncellemeler arasında Cardano, Plutus yorumlayıcısında geliştirmeler içeren küçük bir sürüm olan node v.8.1.2’yi tanıttı. Ayrıca, Cardano ağı için önemli bir dönüm noktası olan Mithril protokolünün ana ağ betası başlatıldı.

Dan Gambardello gibi uzmanların olumlu tahminleri ve Cardano ağında devam eden ilerlemelerin birleşimiyle, Cardano’nun geleceğine dair iyimserliği artırıyor. Ancak şimdilik ana sorun ağda aktif olarak kullanılan popüler uygulamaların eksikliği. Eğer popüler uygulamalar yoksa ağın da pek bir kıymeti olmuyor buna en iyi örnek Solana’dır. Ağdaki popüler uygulamaların rakip ağlara kaçışıyla birlikte SOL Coin fiyat ve TVL açısından önemli ölçüde güç kaybetti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.