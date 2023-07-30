Kripto paralar çok çeşitli kategorilere ayrılıyor ve merkezi kurumsal blockchain çözümlerinden olan Ripple oldukça popüler. Merkezi yönü onun SEC ile karşı karşıya gelmesine neden olsa da uzun vadede XRP Coin için ciddi bir avantaj gibi görünüyor. Şirket kısa süre önce son araştırma raporunu yayınlandı. Sonuçlar ilgi çekici.

Ripple Geleceği

Blockchain tabanlı ödeme ağı Ripple 45 ülkede 300 sistemleri yöneticisinin katıldığı anketin sonuçları paylaşıldı. ABD Hızlı Ödemeler Konseyi (FPC) iş birliğiyle 29 Temmuz’da yayınlanan raporda, 45 farklı ülkede fintech, bankacılık dahil olmak üzere çeşitli sektörlerden dünya çapında 300 kişiyle yapılan anketin sonuçları ele alınıyor.

Anket, bu yöneticilerin %97’sinin blockchain teknolojisinin üç yıl içinde daha hızlı ödeme sistemlerini kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynayacağına inandığını vurguladı.

“Juniper Research, blockchain’in sınır ötesi işlemler gerçekleştiren finans kurumları için tasarrufları önemli ölçüde artırma potansiyeline işaret ederek bu düşünceyi destekliyor”.

Blockchain ile Tasarruf

Ankete göre blockchain sayesinde finans şirketlerinin 2030 yılına kadar yapacağı tasarrufun boyutu 10 milyar doları aşabilir. Ayrıca, 2030 yılına kadar küresel sınır ötesi ödeme akışlarında önemli bir artış beklendiğine de dikkat çekildi. Raporda göre sınır ötesi ödeme akışlarının yıllık %5 bileşik büyüme oranıyla (CAGR) 156 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Rapor, ankete katılan liderler arasında bir görüş ayrılığı olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların çoğu üç yıl içinde kripto ödemelerinin önemli seviyede benimseneceğini düşünürken farklı düşünenler de vardı. Ancak baskın çoğunluğun blockchain ödeme sistemlerinin geleceğine dair görüşü uzun vadede Ripple’ın geleceğinin ne denli parlak olduğunu gösteriyor.

Blockchain tabanlı ödeme hizmetleri konusunda erken dönemde Pazar payını artırmak isteyen Ripple birçok önemli anlaşmaya imza attı. Aynı zamanda merkez bankalarıyla ortaklıklar kurarak onlara bu konuda yardımcı oluyor. Kriptodan bağımsız olarak Ripple’ın ödeme hizmetleri konusunda müşteri ağını genişletmesi ilerleyen süreçteki halka arz süreci için de kritik öneme sahip.

Dava nedeniyle XRP Coin ile arasına mesafe koyan şirketin gelecek halka arzla birlikte tokeni yalnız bırakıp bırakmayacağı ise muamma. Birkaç ay önce yapılan gelecek planı açıklamalarında XRPL için akıllı sözleşme yeteneklerinden bahsediliyordu ve eğer bu olursa Ripple yerel tokeniyle daha da bütünleşebilir.