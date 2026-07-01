Bitcoin $60.000’ın üzerinde tutunurken, analistler $70.000 ile $72.000 aralığını izliyor

Bitcoin fiyatı kısa vadede toparlanma işaretleri verse de teknik görünümde temkinli tablo korunuyor. BTC analiz sırasında Bitstamp verilerinde 60.079 dolar civarında işlem gördü ve son 24 saatte yaklaşık %3 yükseldi. Buna karşın genel teknik özet, düşüş eğiliminin tamamen sona ermediğine işaret ediyor.

Teknik görünümde toparlanma var, yön henüz netleşmedi

TradingView verilerinde bileşik teknik görünüm 13 satış, 10 nötr ve 3 alış sinyali üretti. Bu dağılım genel görünümü nötr seviyede tutsa da aşağı yönlü eğilimin hala hissedildiğini gösteriyor. Yine de son toparlanma, kısa vadeli piyasa algısında kısmi iyileşme sağladı.

Bitcoin son zayıflığın ardından denge bulsa da daha geniş trendin tam anlamıyla yukarı dönmediği görülüyor.

Momentum göstergeleri ise daha dengeli bir tablo ortaya koyuyor. Osilatör özeti 0 satış, 9 nötr ve 2 alış sinyali veriyor. RSI 38 seviyesinde bulunurken aşırı satım eşiği olan 30’un üzerinde kalıyor. Stokastik %K göstergesi 20 seviyesine yakın seyrediyor. Bu görünüm, satış baskısının zayıflayabileceğine işaret ediyor. MACD ve Momentum göstergeleri de alış sinyali üretiyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga Teorisi, fiyat hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı dalgalar halinde geliştiğini savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci düzeltme seviyeleri ise bir yükseliş ya da düşüş hareketinin ardından olası geri çekilme bölgelerini ölçmek için kullanılır.

58.800 dolar seviyesi uzun vadeli destek olarak öne çıkıyor

Piyasada öne çıkan teknik bölgelerden biri 58.800 dolar seviyesi oldu. Analistler bu alanı Bitcoin için en önemli uzun vadeli yapısal desteklerden biri olarak değerlendiriyor. Söz konusu seviye, 2021 yılındaki iki büyük tepe döneminde güçlü direnç olarak öne çıkmıştı. Bitcoin 2024 başında bu bölgenin üzerine çıktıktan sonra alan güçlü talep bölgesine dönüştü.

2026 içinde de bu desteğin çalıştığı görüldü. Şubat ayında fiyat kısa süreliğine bu bölgenin altını test etti, haziran mum kapanışı ise neredeyse doğrudan 58.800 dolar civarında gerçekleşti. Bu seviye aynı zamanda aylık 50 dönemlik hareketli ortalamayla da örtüştü. Bu nedenle birçok analist, uzun vadeli alıcıların bu bölgeyi savunmayı sürdürdüğünü düşünüyor.

58.800 dolar seviyesinin korunması, Bitcoin’de daha geniş zaman dilimindeki yapının bozulmadığına dair önemli bir işaret olarak görülüyor.

70.000 ile 72.000 dolar aralığı için teknik senaryo masada

Bağımsız bir TradingView analisti, Bitcoin’in geçen ayın dip seviyesinin altına sarkarak likidite topladığını ve ardından Elliott dalga yapısındaki beşinci dalga için gereken minimum 0.382 Fibonacci düzeltmesine ulaştığını değerlendiriyor. Analiste göre son dip korunursa BTC kısa vadede 70.000 ile 72.000 dolar aralığına doğru hareket edebilir.

Bu senaryoda mevcut düşüş, yatay düzeltme yapısı içindeki C dalgasının tamamlanması olarak okunuyor. Temmuz boyunca desteğin korunması halinde yeni bir yukarı hareket alanı oluşabileceği belirtiliyor. Ancak bu görünüm kesinlik taşımıyor ve sadece olası teknik senaryolardan biri olarak izleniyor.

Gösterge Seviye Yorum Anlık fiyat 60.079 dolar Kısa vadeli toparlanma Ana destek 58.800 dolar Uzun vadeli yapısal bölge Yakın direnç 60.550 ile 60.570 dolar Kısa vadeli hareketli ortalamalar Hedef aralık 70.000 ile 72.000 dolar Olumlu teknik senaryo

Hareketli ortalamalar ve Fed açıklamaları izleniyor

Yukarı yönlü olası hareketin önündeki temel engel, hareketli ortalamalarda biriken direnç bölgesi olmaya devam ediyor. Kısa vadeli EMA ve SMA 10 göstergeleri 60.550 ile 60.570 dolar bandında yer alıyor. Daha yüksek periyotlu ortalamalar ise 62.000 ile 68.000 dolar arasında daha güçlü bir bariyer oluşturuyor. 100 ve 200 dönemlik ortalamalar 70.000 ile 76.000 dolar aralığına işaret ediyor.

Pivot seviye 63.515 dolar civarında bulunuyor. Yukarıda 68.995, 79.465 ve 95.414 dolar direnç; aşağıda ise 53.046, 47.566 ve 31.617 dolar destek seviyeleri izleniyor. Piyasa katılımcıları ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh’ın enflasyon ve para politikasına ilişkin mesajlarını takip ediyor. Bu başlıkta verilecek olası sinyallerin, kripto varlıklar dahil riskli varlıkların yönü üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.