Pyth’ten yüzde 100 geri alım kararı açıklandı: PYTH çift haneli yükseldi

Pyth Network, DAO’nun Pyth ürünlerinden elde ettiği gelirlerin tamamını PYTH token alımlarına yönlendireceğini duyurdu. Ağın yıllıklandırılmış tekrarlayan geliri eylül sonunda 11,5 milyon dolara ulaşırken yeni model, gelir büyümesini doğrudan token alımlarına bağlayacak.

Pyth, resmî X hesabından yaptığı açıklamada yeni yaklaşımı “yüzde 100 kuralı” olarak tanıttı. Paylaşımda, DAO’ya ulaşan her doların aylık PYTH alımlarına ayrılacağı belirtilirken PYTH rezervinin 42 milyon tokene ulaştığı açıklandı.

Pyth’in DAO gelirlerinin tamamını token alımlarına yönlendireceğini duyurmasının ardından PYTH fiyatı yüzde 11’den fazla yükseldi.

Gelir büyüdükçe PYTH alımları artacak

Yeni model, DAO’nun PYTH dışındaki hazine bakiyesinin her ay üçte birini alımlara ayırdığı önceki uygulamanın yerini alıyor. Artık Pyth ürünlerinden DAO’ya düşen gelir payının tamamı PYTH birikimine yönlendirilecek. Buradaki yüzde 100 oranı, ağın toplam brüt gelirini değil, DAO’nun aldığı payı kapsıyor.

DAO’ya stablecoin olarak gelen fonlarla açık piyasadan PYTH alınacak; doğrudan PYTH olarak ulaşan ödemeler ise rezerve aktarılacak. Yeni model kapsamındaki ilk alımlar 30 Eylül’de gerçekleştirildi. Her aylık transfer için ayrı oylama yapılması gerekliliği de kaldırıldı.

Pyth’in resmî paylaşımına göre veri işinin yıllıklandırılmış tekrarlayan geliri, 2025 sonlarında 1 milyon doların altındayken Eylül 2026’da 11,5 milyon dolara yükseldi. Ağ, ürünler daha fazla gelir ürettikçe DAO’nun daha fazla PYTH alacağını vurguladı.

Eylül raporunda bu gelir ölçütünün aylık yüzde 10,6 büyüdüğü belirtildi. Aynı dönemde Pyth Terminal’in aylık aktif kullanıcı sayısı yüzde 44,1 artışla 129.265’e ulaştı. Yıllıklandırılmış gelir rakamı, bir yılda tahsil edilen toplam tutardan ziyade aboneliklerin mevcut gelir hızını gösteriyor.

Kurumsal kullanım da genişliyor. Pyth, Nasdaq Basic verilerinin dış dağıtıcısı olarak faaliyet gösterirken Kalshi ve Coinbase gibi düzenlemeye tabi platformlar resmî başvurularında Pyth’e yer veriyor. Ağ, son paylaşımında takip edilen gerçek dünya varlıklarına (RWA) dayalı sürekli vadeli işlem hacminin yaklaşık yüzde 95’inin Pyth verileriyle gerçekleştiğini bildirdi.

RWA piyasasında altın ve petrol öne çıktı

Pyth’in büyümesi, RWA piyasasında işlem hacmi azalırken açık pozisyonların arttığı bir döneme denk geldi. Takip edilen 22 platformun toplam hacmi eylülde ağustosa göre yaklaşık yüzde 15 gerileyerek 637,85 milyar dolara indi. Buna karşılık günlük ortalama açık pozisyon büyüklüğü yüzde 12 artarak 11,71 milyar dolara yükseldi ve 30 Eylül’de 12,61 milyar dolarla rekor kırdı.

Altın, günlük ortalama 3,3 milyar dolarlık hacimle SanDisk’i geçerek en çok işlem gören varlık oldu. Altın hacmi ağustosa göre yüzde 24 arttı. Fed’in 16 Eylül’de hedef faiz aralığını yüzde 3,75–4,00’e yükselttiği gün ise GOLD işlemleri önceki güne göre yüzde 102 artışla 5,95 milyar dolara ulaştı.

Platformlar arasında Binance, OKX ve Hyperliquid ilk üç sırayı korudu. Variational, yeni altın ve Nasdaq-100 swaplarının katkısıyla yedincilikten dördüncülüğe yükselirken Aster ilk 10’a girdi. İlk beş platformun toplam hacimdeki payı yüzde 95,2’den yüzde 86,9’a geriledi.

Düzenleme tarafında SEC, 17 Eylül’de ABD hisselerinde 24 saat işlem hazırlıklarını değerlendirdi. Aynı gün belirli tokenleştirilmiş hisselerin işlem görmesine yönelik beş yıllık koşullu muafiyet yayımladı. Yalnızca hisse fiyatını taklit eden sentetik tokenler ise kapsam dışında bırakıldı.

Pyth, eylülde takip edilen toplam RWA hacminin yüzde 90,29’una fiyat verisi sağladı. Swaplar hariç tutulup yalnızca sürekli vadeli işlemler değerlendirildiğinde bu oran yüzde 94,7’ye ulaştı.