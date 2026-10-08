XRP Ledger günlük ödeme hacminde 858 milyona ulaştı

XRP Ledger üzerinde gerçekleşen ödeme hacmi bir günde 858 milyon seviyesine çıkarak şimdiye kadarki en yüksek günlük değerlerden birine ulaştı. Bu sıçrama, ağın bu ölçekteki işlemleri istikrarlı biçimde taşıyıp taşıyamayacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Son dönemdeki temel aktivite seviyesine kıyasla belirgin artış görülmesi, XRP’nin ödeme kullanım alanı ve benimsenme potansiyeline ilişkin tartışmaları da canlandırdı.

Güncel veriler yeni tabana işaret ediyor

Son veriler, XRP ödeme hacminin 693,6 milyon düzeyinde bulunduğunu gösteriyor. Bu rakam, yakın dönemde görülen 858 milyonluk zirvenin yüzde 19,2 altında kalsa da 30 günlük 674,5 milyon ortalamanın üzerinde seyrediyor. Böylece günlük transferlerin 700 milyon bandına yaklaşması, ağ için yeni bir normal oluştuğuna işaret ediyor.

XRP Ledger, XRP’nin üzerinde çalıştığı blokzincir tabanlı ödeme ağı olarak biliniyor. Ağın işlem akışı, sınır ötesi para transferleri ve hızlı mutabakat yapısıyla öne çıkıyor.

XRP ödeme hacminin bir günde 858 milyona ulaşması, ağın yüksek işlem kapasitesine ilişkin tartışmaları yeniden hızlandırdı.

Geçmiş zirve teknik kapasiteyi gösteriyor

Ağ, en hareketli piyasa döneminde 7 milyarlık tüm zamanların zirvesine ulaşmıştı. Bu seviye, teknik olarak daha yüksek işlem akışının desteklenebildiğini ortaya koyuyor. Buna karşın günlük hacmin kalıcı biçimde milyar eşiğine yerleşmesi için tek seferlik sıçramalar yeterli görülmüyor.

Sektör gözlemcileri, geçmiş örneklere bakıldığında büyük hacim artışlarının çoğunlukla düzenleyici netlik, borsa listelemeleri veya kurumsal benimsenme duyurularının ardından geldiğini belirtiyor. Bu nedenle mevcut ivmenin kalıcı hale gelmesi, ağ üzerindeki kullanımın düzenli biçimde genişlemesine bağlı görünüyor.

Milyar eşiğine kalan fark daralıyor

30 günlük ortalamanın 674,5 milyon olması, bir sonraki önemli eşik olan günlük 1 milyar hacme kalan mesafeyi azaltmış durumda. Mevcut ortalamaya göre bu seviyeye ulaşılması için yaklaşık yüzde 48’lik ek artış gerekiyor. Özellikle yeni ödeme koridorlarının açılması ve kurumsal iş birliklerinin genişlemesi, bu eşiğin aşılmasında etkili unsurlar arasında gösteriliyor.

Sürdürülebilir milyar düzeyindeki günlük hacim için belirleyici unsurun spekülatif hareketler değil, gerçek ödeme kullanımının artması olduğu değerlendiriliyor.

Ağ performansı istikrarlı görünümünü koruyor

XRP Ledger verileri, 3,86 saniyelik aralıkla kapanan 20.500 defter kaydı bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu tablo, mevcut hacimlerde ağ performansının istikrarlı kaldığını gösteriyor. Aynı zamanda 17.900 aktif hesap, kullanıcı etkileşiminin sağlıklı bir düzeyde sürdüğüne işaret ediyor.

Güneydoğu Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerde kalıcı para transferi koridorlarının kurulması, günlük hacimde yeni sıçrama için temel oluşturabilir. Geçmişte yeni kurumsal ortaklıklar ve düzenleyici onayların ardından işlem hacminde belirgin artışlar görülmüştü.