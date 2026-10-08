BitMine, Ethereum alımlarını toplam arzın %5’inde durduracak

BitMine Immersion Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Token2049 etkinliğinde şirketin Ethereum biriktirme stratejisine ilişkin yeni bir sınır açıkladı. Lee, BitMine’ın elindeki Ethereum miktarı toplam arzın %5’ine ulaştığında alımların duracağını söyledi.

Alımlar için üst sınır açıklandı

Tom Lee’nin verdiği rakamlara göre BitMine’ın kasasında 6 milyondan fazla ETH bulunuyor. Bu miktar, Ethereum toplam arzının yaklaşık %4,9’una karşılık geliyor. Şirketin açıkladığı tavana ulaşması için yaklaşık 100 bin ETH daha alması gerekiyor.

BitMine Immersion Technologies, kripto varlık odaklı bilanço stratejisiyle öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Lee’nin açıklaması, uzun süredir devam eden düzenli Ethereum alımlarının belirlenmiş bir eşiğe yaklaştığını ortaya koydu.

Tom Lee, BitMine’ın Ethereum birikimini toplam arzın %5’i seviyesinde durduracağını ve bu oranın şirket için kesin üst sınır olduğunu açıkladı.

Yatırımcıların sulanma endişesi kısmen yatıştı

Açıklama, şirketin agresif ETH hazine politikası etrafında süren tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Özellikle BMNR hissedarları arasında, sürekli varlık alımının yeni hisse ihracı ya da benzeri adımlarla pay değerini zayıflatabileceğine yönelik kaygılar öne çıkıyordu.

Lee’nin alımların yakında sona ereceğini net biçimde ortaya koyması, bu kaygıların bir bölümünü kısa süreliğine hafifletti. Şirketin kesintisiz Ethereum toplama sürecinin sonuna yaklaşması, bilanço genişlemesinin nereye kadar süreceğine dair belirsizliği de azalttı.

Piyasada yeni soru işaretleri oluştu

Bununla birlikte, piyasa tarafında yeni bir tartışma da başladı. BitMine’ın Ethereum hedefini tamamlamasının ardından nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Bazı katılımcılar, şirketin bundan sonra farklı bir stratejiye yönelebileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan, şirketin büyük ETH pozisyonunu ileride azaltma ihtimali de yatırımcıların gündemine girdi. Bu olasılık, özellikle yüksek miktarlı satışların piyasada ek baskı yaratabileceği endişesini beraberinde getirdi.

BitMine’ın Ethereum taahhüdünün sona yaklaşması, hissedarlardaki sulanma kaygısını azaltırken, şirketin elindeki varlıkları daha sonra satıp satmayacağı sorusunu da gündeme taşıdı.

Şirketin yaklaşık 100 bin ETH daha alarak kendi belirlediği sınıra ulaşması halinde, gözler bu kez BitMine’ın bilanço yönetiminde atacağı bir sonraki adıma çevrilecek.