Ethereum (ETH)

BitMine, Ethereum alımlarını toplam arzın %5’inde durduracak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BitMine, Ethereum alımlarını toplam arzın %5'ine ulaştığında durduracak.
  • 📌 Tom Lee, şirketin 6 milyondan fazla ETH tuttuğunu ve yaklaşık 100 bin ETH daha alması gerektiğini açıkladı.
  • 📉 Düzenli alımların bitecek olması, BMNR hissedarlarındaki sulanma kaygısını bir miktar azalttı.
  • 👀 Ancak piyasada, şirketin daha sonra $ETH varlıklarını satıp satmayacağı sorusu öne çıktı.
Onur Atam
Onur Atam

BitMine Immersion Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, Token2049 etkinliğinde şirketin Ethereum biriktirme stratejisine ilişkin yeni bir sınır açıkladı. Lee, BitMine’ın elindeki Ethereum miktarı toplam arzın %5’ine ulaştığında alımların duracağını söyledi.

İçindekiler
1 Alımlar için üst sınır açıklandı
2 Yatırımcıların sulanma endişesi kısmen yatıştı
3 Piyasada yeni soru işaretleri oluştu

Alımlar için üst sınır açıklandı

Tom Lee’nin verdiği rakamlara göre BitMine’ın kasasında 6 milyondan fazla ETH bulunuyor. Bu miktar, Ethereum toplam arzının yaklaşık %4,9’una karşılık geliyor. Şirketin açıkladığı tavana ulaşması için yaklaşık 100 bin ETH daha alması gerekiyor.

BitMine Immersion Technologies, kripto varlık odaklı bilanço stratejisiyle öne çıkan bir şirket olarak biliniyor. Lee’nin açıklaması, uzun süredir devam eden düzenli Ethereum alımlarının belirlenmiş bir eşiğe yaklaştığını ortaya koydu.

Tom Lee, BitMine’ın Ethereum birikimini toplam arzın %5’i seviyesinde durduracağını ve bu oranın şirket için kesin üst sınır olduğunu açıkladı.

Yatırımcıların sulanma endişesi kısmen yatıştı

Açıklama, şirketin agresif ETH hazine politikası etrafında süren tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi. Özellikle BMNR hissedarları arasında, sürekli varlık alımının yeni hisse ihracı ya da benzeri adımlarla pay değerini zayıflatabileceğine yönelik kaygılar öne çıkıyordu.

Lee’nin alımların yakında sona ereceğini net biçimde ortaya koyması, bu kaygıların bir bölümünü kısa süreliğine hafifletti. Şirketin kesintisiz Ethereum toplama sürecinin sonuna yaklaşması, bilanço genişlemesinin nereye kadar süreceğine dair belirsizliği de azalttı.

Piyasada yeni soru işaretleri oluştu

Bununla birlikte, piyasa tarafında yeni bir tartışma da başladı. BitMine’ın Ethereum hedefini tamamlamasının ardından nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Bazı katılımcılar, şirketin bundan sonra farklı bir stratejiye yönelebileceğini değerlendiriyor.

Öte yandan, şirketin büyük ETH pozisyonunu ileride azaltma ihtimali de yatırımcıların gündemine girdi. Bu olasılık, özellikle yüksek miktarlı satışların piyasada ek baskı yaratabileceği endişesini beraberinde getirdi.

BitMine’ın Ethereum taahhüdünün sona yaklaşması, hissedarlardaki sulanma kaygısını azaltırken, şirketin elindeki varlıkları daha sonra satıp satmayacağı sorusunu da gündeme taşıdı.

Şirketin yaklaşık 100 bin ETH daha alarak kendi belirlediği sınıra ulaşması halinde, gözler bu kez BitMine’ın bilanço yönetiminde atacağı bir sonraki adıma çevrilecek.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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