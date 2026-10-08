Bankalar kuantum geçişi için 2027 hedefiyle hazırlık yapıyor

Kripto para sektöründe kuantum bilgisayarların mevcut cüzdan anahtarlarını ne zaman tehdit edebileceği tartışılırken, saklama hizmeti veren kurumlar farklı bir sorunla karşı karşıya bulunuyor. Bankalar ve kurumsal saklama şirketleri için asıl mesele, olası bir acil geçişe yakalanmadan önce iç sistemlerini yeni kriptografi standartlarına uyarlayabilmek olarak öne çıkıyor.

Kurumlar mevcut kontrol yapısını korumayı amaçlıyor

Project Eleven ile Quantus, kurumsal yatırımcıların kuantuma dayanıklı kriptografi kullanan blokzincirlere geçiş sürecinde mevcut onay, anahtar yönetimi ve denetim mekanizmalarını koruyabilmesi için ortak çalışma yürütüyor. İki şirket, 2027’nin ilk çeyreğinde kurumların Quantus anahtarlarını donanım güvenlik modülleri, iç politika çerçeveleri ve denetim sistemleri üzerinden yönetmesine imkan verecek desteği sunmayı hedefliyor.

Mini sözlük: Donanım güvenlik modülü, kriptografik anahtarları cihaz içinde saklayan ve imzalama işlemlerini izole biçimde gerçekleştiren özel güvenlik donanımıdır. ML DSA ise ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından seçilen kuantum sonrası dijital imza standartlarından biridir.

Bu girişimin önemi tek bir ağla sınırlı değil. Bitcoin, Ethereum ve diğer blokzincirlerin kuantum sonrası dönemde aynı imza yönteminde uzlaşması beklenmiyor. Birden fazla dijital varlık tutan bankaların, işlem onayı ve denetim süreçlerini zayıflatmadan birden çok yeni kriptografi modeline uyum sağlaması gerekebilir.

Christopher Smith, beklenmedik bir kuantum saldırısı ihtimalinin tüm portföy kararlarında hesaba katılması gerektiğini, bunun teknoloji başlığının ötesinde kurumsal sorumluluk meselesi olduğunu vurguluyor.

Geçiş süreci kurumsal benimsemeyi etkileyebilir

Project Eleven kurucu ortağı ve CEO’su Alex Pruden, bu tür bir dönüşümün kurumsal kripto benimsenmesinin önünde engel oluşturabileceğini söylüyor. Pruden’e göre finans kuruluşları blokzincirlerin dışında kuantum sonrası geçiş hazırlıklarına zaten başlamış durumda. Project Eleven’in Strongpoint platformu da kurumsal kontrol katmanını, alttaki blokzincirin kullandığı imza düzeninden ayırmak için tasarlandı.

Bu yapı sayesinde bir saklama kuruluşu, ilgili ağ farklı bir kriptografi modeline geçse bile kendi onay sürecini, donanım tabanlı anahtar saklama düzenini ve denetim izini koruyabilir. Pruden, Strongpoint’in protokol seviyesinde kuantum sonrası kriptografinin yerini almadığını, ancak ayrık mimarinin farklı protokollere daha çevik uyum sağladığını ifade ediyor.

Alex Pruden, kurumların blokzincirler üzerinde tam uzlaşı beklemek yerine kuantum sonrası geçiş planlarını şimdiden hazırladığını ve bunun ileride zorunlu bir acil göçe yakalanmamak için gerekli görüldüğünü belirtiyor.

Riskin zamanı belirsiz, hazırlık baskısı artıyor

Quantus, anahtar üretimi ve işlem imzaları için ML DSA standardını kullanıyor. Quantus kurucu ortağı ve CEO’su Christopher Smith, yapay zekadaki ilerlemenin hem kuantum donanımını hem de kuantum yazılımını hızlandırdığını savunuyor. Bu nedenle kurumların meseleyi yalnızca teknik bir konu olarak değil, portföy riski olarak ele alması isteniyor.

Bitcoin veya ether’i hedef alabilecek güçte kuantum bilgisayarların ne zaman ortaya çıkacağı netlik kazanmış değil. Buna karşın olası bir ağ geçişi, geliştiriciler ile kullanıcılar arasında geniş mutabakat gerektirecek. Sektörde bu tartışma sürerken, bazı kurumlar ileride aceleyle hareket etmek zorunda kalmamak için hazırlık takvimini öne çekiyor.