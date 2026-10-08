Kripto Para

Bankalar kuantum geçişi için 2027 hedefiyle hazırlık yapıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bankalar ve saklama şirketleri kuantum riskine karşı 2027 için hazırlık yapıyor.
  • 📌 Project Eleven ile Quantus, kurumsal anahtar yönetimini yeni kriptografiyle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.
  • 💼 Şirketler, beklenmedik bir kuantum sıçramasını portföy riski olarak değerlendiriyor ve $BTC gibi varlıklar için geçiş planı istiyor.
  • 🧭 Bitcoin ve Ethereum tarafında zamanlama belirsizliğini korurken kurumlar acil göç senaryosundan kaçınmaya çalışıyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kripto para sektöründe kuantum bilgisayarların mevcut cüzdan anahtarlarını ne zaman tehdit edebileceği tartışılırken, saklama hizmeti veren kurumlar farklı bir sorunla karşı karşıya bulunuyor. Bankalar ve kurumsal saklama şirketleri için asıl mesele, olası bir acil geçişe yakalanmadan önce iç sistemlerini yeni kriptografi standartlarına uyarlayabilmek olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Kurumlar mevcut kontrol yapısını korumayı amaçlıyor
2 Geçiş süreci kurumsal benimsemeyi etkileyebilir
3 Riskin zamanı belirsiz, hazırlık baskısı artıyor

Kurumlar mevcut kontrol yapısını korumayı amaçlıyor

Project Eleven ile Quantus, kurumsal yatırımcıların kuantuma dayanıklı kriptografi kullanan blokzincirlere geçiş sürecinde mevcut onay, anahtar yönetimi ve denetim mekanizmalarını koruyabilmesi için ortak çalışma yürütüyor. İki şirket, 2027’nin ilk çeyreğinde kurumların Quantus anahtarlarını donanım güvenlik modülleri, iç politika çerçeveleri ve denetim sistemleri üzerinden yönetmesine imkan verecek desteği sunmayı hedefliyor.

Mini sözlük: Donanım güvenlik modülü, kriptografik anahtarları cihaz içinde saklayan ve imzalama işlemlerini izole biçimde gerçekleştiren özel güvenlik donanımıdır. ML DSA ise ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından seçilen kuantum sonrası dijital imza standartlarından biridir.

Bu girişimin önemi tek bir ağla sınırlı değil. Bitcoin, Ethereum ve diğer blokzincirlerin kuantum sonrası dönemde aynı imza yönteminde uzlaşması beklenmiyor. Birden fazla dijital varlık tutan bankaların, işlem onayı ve denetim süreçlerini zayıflatmadan birden çok yeni kriptografi modeline uyum sağlaması gerekebilir.

Christopher Smith, beklenmedik bir kuantum saldırısı ihtimalinin tüm portföy kararlarında hesaba katılması gerektiğini, bunun teknoloji başlığının ötesinde kurumsal sorumluluk meselesi olduğunu vurguluyor.

Geçiş süreci kurumsal benimsemeyi etkileyebilir

Project Eleven kurucu ortağı ve CEO’su Alex Pruden, bu tür bir dönüşümün kurumsal kripto benimsenmesinin önünde engel oluşturabileceğini söylüyor. Pruden’e göre finans kuruluşları blokzincirlerin dışında kuantum sonrası geçiş hazırlıklarına zaten başlamış durumda. Project Eleven’in Strongpoint platformu da kurumsal kontrol katmanını, alttaki blokzincirin kullandığı imza düzeninden ayırmak için tasarlandı.

Bu yapı sayesinde bir saklama kuruluşu, ilgili ağ farklı bir kriptografi modeline geçse bile kendi onay sürecini, donanım tabanlı anahtar saklama düzenini ve denetim izini koruyabilir. Pruden, Strongpoint’in protokol seviyesinde kuantum sonrası kriptografinin yerini almadığını, ancak ayrık mimarinin farklı protokollere daha çevik uyum sağladığını ifade ediyor.

Alex Pruden, kurumların blokzincirler üzerinde tam uzlaşı beklemek yerine kuantum sonrası geçiş planlarını şimdiden hazırladığını ve bunun ileride zorunlu bir acil göçe yakalanmamak için gerekli görüldüğünü belirtiyor.

Riskin zamanı belirsiz, hazırlık baskısı artıyor

Quantus, anahtar üretimi ve işlem imzaları için ML DSA standardını kullanıyor. Quantus kurucu ortağı ve CEO’su Christopher Smith, yapay zekadaki ilerlemenin hem kuantum donanımını hem de kuantum yazılımını hızlandırdığını savunuyor. Bu nedenle kurumların meseleyi yalnızca teknik bir konu olarak değil, portföy riski olarak ele alması isteniyor.

Bitcoin veya ether’i hedef alabilecek güçte kuantum bilgisayarların ne zaman ortaya çıkacağı netlik kazanmış değil. Buna karşın olası bir ağ geçişi, geliştiriciler ile kullanıcılar arasında geniş mutabakat gerektirecek. Sektörde bu tartışma sürerken, bazı kurumlar ileride aceleyle hareket etmek zorunda kalmamak için hazırlık takvimini öne çekiyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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