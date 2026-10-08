Cardano (ADA)Ekonomi

Cardano Vakfı, Veridian hisselerini blokzincirde tokenleştirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano Vakfı, Veridian’ı bağımsız şirkete dönüştürerek hisselerini zincirde tokenleştirdi.
  • 📱 Veridian, dijital kimlik ve yetki doğrulaması için çalışan mobil cüzdanını iOS ve Android’de kullanıma açtı.
  • 🤖 Veridian altyapısı, kişiler ve şirketler adına işlem yapan yapay zeka temsilcilerini doğrulamak için de kullanılıyor.
  • 🪙 Cardano ekosisteminde yeni adım, düzenlemeye uyumlu varlıklar için $ADA ağındaki CIP 0113 standardını öne çıkardı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano Vakfı, dijital kimlik odaklı Veridian projesini bağımsız bir İsviçre şirketi olarak yapılandırdı ve şirket hisselerinin büyük bölümünü Cardano blokzinciri üzerinde tokenleştirdi. Veridian, bu adımla Cardano’nun yeni programlanabilir token standardı CIP 0113’ü kullanan ilk şirket oldu. Halka açık bir hisse satışı ise yapılmıyor.

İçindekiler
1 Yeni standart ilk kez gerçek bir şirket hissesinde kullanıldı
2 Veridian dijital kimlik araçları geliştiriyor
3 Utah düzenlemesi ve yapay zeka ihtiyacı ayrışmayı hızlandırdı

Yeni standart ilk kez gerçek bir şirket hissesinde kullanıldı

Veridian’ın toplam 1 milyon hissesi bulunuyor ve bu hisselerin çoğu zincir üzerine taşındı. Cardano Vakfı Üst Yöneticisi ve Veridian Yönetim Kurulu Başkanı Frederik Gregaard, Veridian’ın kısa süre önce duyurulan CIP 0113 standardı üzerinden kendi hisselerini tokenleştiren ilk yapı olduğunu söyledi.

Frederik Gregaard, yıllardır tokenleştirilmiş öz sermayenin konuşulduğunu, artık ise Cardano üzerinde bunu fiilen uygulayan aktif bir şirket bulunduğunu belirtti.

CIP 0113, token ihraç eden tarafın varlık üzerine belirli kurallar eklemesine imkan tanıyor. Bu yapı, tokenin kimlere devredilebileceğini tanımlayabiliyor; gerekli görülen durumlarda dondurma, el koyma veya transfer kısıtlaması gibi işlemler de uygulanabiliyor. Bu nedenle standardın özellikle stabilcoinler, fonlar ve tokenleştirilmiş menkul kıymetler gibi düzenlemeye tabi ürünlerde kullanım alanı bulması bekleniyor.

Mini sözlük: CIP 0113, Cardano Improvement Proposal 0113 ifadesinin kısaltmasıdır. Bu standart, tokenlara uyum ve yetki kuralları eklenmesini sağlayarak düzenlemeye tabi dijital varlıkların zincir üzerinde daha kontrollü biçimde çıkarılmasına imkan verir.

Veridian dijital kimlik araçları geliştiriyor

İsviçre merkezli Veridian, bireylerin, şirketlerin ve yapay zeka temsilcilerinin kimliklerini ve yetkilerini merkezi bir veritabanına bağlı kalmadan doğrulayabilecek araçlar geliştiriyor. Şirketin başında, daha önce Cardano Vakfı bünyesinde merkeziyetsiz güven ve kimlik çözümlerini yöneten blokzincir mühendisi Thomas A. Mayfield bulunuyor.

Şirket, KERI ve ACDC olarak bilinen açık teknik standartları kullanarak dijital kimlik bilgileri üretiyor. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, kurumlar ve yazılım tabanlı temsilciler, verilerini tek bir merkezi depoda tutmadan kimlik veya yetki kanıtı sunabiliyor. Veridian’ın mobil cüzdanı iOS ve Android üzerinde kullanıma açılmış durumda.

Frederik Gregaard, yapay zeka temsilcilerinin de doğrulanabilir kimliğe ihtiyaç duyacağını, bu nedenle Veridian’ın bağımsız bir şirket olarak bu alana daha iyi hizmet verebileceğini kaydetti.

Utah düzenlemesi ve yapay zeka ihtiyacı ayrışmayı hızlandırdı

Cardano Vakfı, Veridian’ın Utah eyaletindeki dijital kimlik gerekliliklerini de haritaladığını açıkladı. Mayıs ayında yürürlüğe giren Utah SB 275 düzenlemesi, eyalet destekli dijital kimlik programının önünü açtı. Gregaard, bu çerçeve ile birlikte şirketler ve kişiler adına hareket eden yapay zeka temsilcilerinin doğrulanması ihtiyacının artmasının, Veridian’ın vakıftan ayrılmasında etkili olduğunu ifade etti.

Veridian’ın altyapısı, Serviceplan Group ve NMKR tarafından Cardano üzerinde geliştirilen yapay zeka temsilcisi ödeme ve kimlik ağı Masumi’de de kullanılıyor. Bu yapı, işlem karşı tarafına bir temsilcinin kimlik bilgilerini ödeme öncesinde doğrulama ve temsilci riske girerse bu yetkileri iptal etme imkanı veriyor.

Cardano Vakfı, Veridian’ın 2027 yılında stratejik yatırımcı arayışına çıkmayı planladığını da duyurdu.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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