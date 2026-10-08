Bitcoin arzının %31,2’si görünür açık anahtarlar üzerinden izleniyor

Glassnode verileri, dolaşımdaki Bitcoin arzının 6 milyondan fazlasının zincir üzerinde zaten görünür durumdaki açık anahtarların arkasında tutulduğunu ortaya koydu. Bu miktar, toplam dolaşımdaki arzın %31,2’sine karşılık geliyor.

Açık anahtar görünürlüğü arttı

Glassnode kurucu ortağı Rafael Schultze Kraft, mayıstan bu yana görünür açık anahtarlar arkasındaki Bitcoin miktarının 222 bin BTC arttığını açıkladı. Aynı dönemde toplam Bitcoin arzındaki artış ise 64 bin BTC ile sınırlı kaldı.

Borsalar bu yükselişte önemli pay sahibi oldu. Verilere göre artışın 123 bin BTC’lik bölümü borsalardan kaynaklandı ve borsaların görünür açık anahtarlar arkasında tuttuğu Bitcoin miktarı 1,79 milyon BTC’ye ulaştı.

Kurumlar arasındaki dağılım ise belirgin farklılık gösteriyor. Coinbase tarafında görünür pay %10 seviyesinde hesaplanırken, Binance için bu oran %83 oldu. Fidelity yaklaşık 375 bin BTC tutmasına rağmen yalnızca %2 oranında görünür açık anahtar kullanımına sahip. Grayscale’de bu oran %49, Revolut’ta %99, Robinhood’da ise %100 olarak ölçüldü.

Rafael Schultze Kraft, mayıstan bu yana görünür açık anahtarlar arkasındaki arzın 222 bin BTC arttığını, aynı süreçte toplam Bitcoin arzındaki artışın 64 bin BTC’de kaldığını aktardı.

Risk doğrudan saldırı anlamına gelmiyor

Bu veriler, adres kullanım biçimini ölçüyor; doğrudan ve yakın bir güvenlik açığını göstermiyor. Bugüne kadar Bitcoin veya Ethereum cüzdan anahtarlarına karşı uygulanabilir bir saldırı yöntemi ortaya konmuş değil.

Açık anahtarlar, adreslerin tekrar kullanılmasıyla görünür hale gelebiliyor. Bunun yanında erken dönem pay to public key çıktıları ile Taproot gibi bazı Bitcoin çıktı türlerinde açık anahtar doğrudan zincir üzerinde yer alabiliyor. Yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın ya da matematiksel bir kırılmanın, teorik olarak ilgili özel anahtarların türetilmesine imkan verebileceği değerlendiriliyor.

Piyasada teknik yapıların, kırılan seviyelerin ve zincir üstü hareketlerin yakından izlenmesi öne çıkarken, meme token tarafında da benzer bir takip refleksi güç kazanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Justin Drake sektör için hazırlık çağrısı yaptı

Güncelleme, Ethereum araştırmacısı Justin Drake’in sektöre yaptığı hazırlık çağrısıyla aynı döneme denk geldi. Drake, yapay zekanın kuantum bilgisayarlar devreye girmeden önce, en kötü senaryoda aylar içinde cüzdan kriptografisini kırmaya yönelik bir kısayol bulabileceğini öngörüyor.

Justin Drake, sektörün “sığınak modu” olarak tanımladığı bir hazırlık sürecine yönelmesi gerektiğini, yapay zekanın cüzdan kriptografisini beklenenden çok daha erken zorlayabileceğini savunuyor.

Buna karşın mevcut veriler, zincir üzerinde görünür açık anahtar miktarının artmasını izleme amacı taşıyor. Ölçüm yöntemi, devletlerin elindeki bazı Bitcoin varlıklarında görünür risk tespit etmedi. ABD, Birleşik Krallık ve El Salvador’a ait Bitcoin bakiyeleri bu metodoloji kapsamında görünür açık anahtar maruziyeti göstermedi.