Cardano tek blokta 436 TPS ile yeni işlem hızına ulaştı

Cardano ağı, tek bir blokta ulaştığı işlem hacmi açısından yeni bir rekora imza attı. Zincir verilerini izleyen Chainspect, ağın 7 Ekim günü tek blokta saniyede 436 işlem seviyesine çıktığını açıkladı. Aynı gün daha önce kaydedilen 345 TPS seviyesi de böylece geride kaldı.

İşlem kapasitesinde yeni eşik

Arka arkaya gelen bu iki rekor, Cardano’nun kısa süreli yoğun işlem akışlarını karşılama kapasitesine işaret etti. Chainspect, aynı gün içinde önce bir rekorun, ardından daha yüksek bir seviyenin görüldüğünü belirterek ağ performansındaki sıçramaya vurgu yaptı.

Chainspect, aynı gün içinde önce bir rekorun, ardından daha yüksek bir seviyenin görüldüğünü belirterek Cardano ağının ani işlem yoğunluklarını karşılayabildiğini vurguladı.

Cardano’nun ölçeklenebilirliğini artırmayı amaçlayan Ouroboros Leios protokolünün de bu tabloyu ileri taşıması bekleniyor. Geliştirilen yapının hedefi saniyede 1.000 işleme ulaşmak. Bu protokol, ağın daha yüksek işlem talebini daha verimli biçimde karşılamasına yönelik bir adım olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Ouroboros Leios, Cardano için geliştirilen yeni bir ölçeklenme yaklaşımıdır. Temel amaç, işlemlerin ağ üzerinde daha verimli işlenmesini sağlayarak saniyede daha yüksek işlem kapasitesine ulaşmaktır.

Chainspect ayrıca Cardano’nun aylık gelirinin 70.000 dolara ulaştığını ve bu rakamın önceki aya göre daha yüksek gerçekleştiğini aktardı. Kurum, aylık verilerin genel olarak olumlu bir görünüm sunduğunu kaydetti.

Gelişmeler Cardano’yu yeniden öne çıkardı

Piyasa analiz platformu Santiment, Cardano etrafındaki sosyal medya ilgisinin son dönemde yılın en yüksek seviyelerine çıktığını bildirdi. Bu artışta yeni proje duyuruları etkili oldu. RealFi, 1 Ekim’de Cardano ana ağında devreye alınırken, Leios’a ilişkin beklentiler, Fireblocks desteği ve yeni kurumsal entegrasyonlar da görünürlüğü artırdı.

Santiment, yeni proje adımları ve kurumsal entegrasyon beklentileriyle birlikte Cardano etrafındaki sosyal ilginin yılın en yüksek düzeylerine ulaştığını aktarıyor.

Alan adı ve cüzdan standardı adımları

Cardano Foundation, .ada uzantısı için yaptığı başvurunun Internet Corporation for Assigned Names and Numbers bünyesindeki yeni genel üst seviye alan adı programında bir sonraki aşamaya geçtiğini duyurdu. Vakıf, bu girişimi topluluktan yaklaşık yüzde 75 destek alan bir yönetişim kararının ardından yürütüyor.

Başvurunun onaylanması halinde .ada uzantısının Cardano ekosisteminin dijital görünürlüğünü güçlendirmesi ve yeni uygulama alanları açması bekleniyor. Cardano Foundation, Cardano ekosistemini destekleyen ve geliştiren kar amacı gütmeyen kuruluş olarak biliniyor.

Yeni standartlar ana ağa taşındı

Cardano, Open Wallet Standard desteğini de v1.4.3 sürümüyle kazandı. Açık kaynaklı bu standart, uygulamaların ve yapay zeka ajanlarının cüzdanları çalıştıkları cihazda tutmasına ve farklı blokzincirlerde tek bir arayüz üzerinden imza vermesine imkan sağlıyor.

Bunun yanında Cardano’nun programlanabilir token standardı CIP-0113 ana ağda devreye alındı. Yeni yapı, stabilcoin ve diğer düzenlemeye tabi varlık ihraç eden kuruluşların uyum kurallarını doğrudan Cardano’nun yerel tokenlarına yerleştirmesine olanak tanıyor.