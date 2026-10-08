Ekonomi

ABD bağlantılı cüzdanlar 1 milyar dolarlık Bitcoin’i yeni adreslere taşıdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD bağlantılı cüzdanlar yaklaşık 1,01 milyar dolar değerindeki $BTC'yi yeni adreslere taşıdı.
  • 📦 Transfer edilen 12.267 BTC, 2016 Bitfinex saldırısında el konulan cüzdandan çıktı.
  • 🏦 Bir gün önce 3.200 BTC ve 119 milyon USDT Coinbase Prime adreslerine ulaştı.
  • 📜 Mart 2025 kararnamesi, müsadere edilen Bitcoin'lerin Stratejik Bitcoin Rezervi'nde tutulmasını öngörüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

ABD hükümetiyle bağlantılı cüzdanlar, perşembe günü 12.267 BTC’yi yeni ve etiketlenmemiş adreslere aktardı. Arkham verilerine göre transferin toplam değeri yaklaşık 1,01 milyar dolar oldu. Zincir üstü hareketlerde varlıkların bir borsaya gönderildiğine dair kayıt görülmedi.

İçindekiler
1 Transferin kaynağı Bitfinex el koyma cüzdanı oldu
2 Bir gün önce Coinbase Prime’a daha yoğun giriş oldu
3 Stratejik Bitcoin Rezervi kararı satış beklentilerini sınırlıyor

Transferin kaynağı Bitfinex el koyma cüzdanı oldu

Söz konusu Bitcoin‘ler, 2016’daki Bitfinex saldırısı sonrasında el konulan varlıkların tutulduğu bir cüzdandan çıktı. Fonların bir bölümü yeni bir adrese, ikinci işlem ise farklı bir adrese yönlendirildi. İşlemlerin borsa yatırımıyla eşleşmemesi, doğrudan satıştan çok cüzdan yeniden düzenlemesine işaret etti.

Mini sözlük: Arkham, blokzincir üzerindeki cüzdan hareketlerini izleyip adresleri kurumlar veya olaylarla eşleştirmeye çalışan bir zincir analiz şirketidir. Etiketlenmemiş adres ifadesi ise sahibinin kamuya açık biçimde tanımlanmadığı cüzdanları anlatır.

Arkham verileri, 12.267 BTC’nin bir borsaya değil yeni ve etiketlenmemiş cüzdanlara gönderildiğini gösteriyor.

Bir gün önce Coinbase Prime’a daha yoğun giriş oldu

Bu hareket, 24 saat önce görülen daha yoğun transferlerin ardından geldi. Yaklaşık 3.200 BTC, yani 264 milyon dolar civarında Bitcoin ile 119 milyon dolar değerinde USDT, Coinbase Prime yatırım adreslerine ulaştı. Arkham, bu fonların FTX, Alameda ve Bitfinex el koymalarına bağlı cüzdanlardan geldiğini belirledi.

Coinbase Prime, kurumsal yatırımcılara alım satımın yanı sıra saklama hizmeti de sunuyor. Bu nedenle platforma yapılan her transferin doğrudan satış anlamına gelmediği değerlendiriliyor. Benzer bir tablo çarşamba günü de görüldü; o gün 100 milyon doların üzerinde BTC ve BNB benzer şekilde taşındı. Temmuz ayında ise yaklaşık 288 milyon dolarlık el konulmuş Bitcoin ve Ether, yeni ara cüzdanlar üzerinden Coinbase Prime’a yönlendirilmişti.

Coinbase Prime’a yapılan transferler, platformun saklama hizmeti vermesi nedeniyle tek başına satış sinyali sayılmıyor.

Stratejik Bitcoin Rezervi kararı satış beklentilerini sınırlıyor

Mart 2025 tarihli başkanlık kararnamesi, müsadere edilen Bitcoin’lerin Stratejik Bitcoin Rezervi’ne aktarılmasını ve satılmamasını öngörüyor. Bu çerçeve, son transferlerin piyasa satışı olarak yorumlanmasını zorlaştıran başlıca unsurlardan biri olarak öne çıktı.

Arkham verilerine göre ABD hükümetinin elinde halen yaklaşık 25,5 milyar dolar değerinde kripto varlık bulunuyor. Son zincir üstü hareketler, devlet bağlantılı cüzdanların yönetim biçimine ilişkin soru işaretlerini artırsa da mevcut veriler varlıkların borsalara yönlendirildiğini göstermiyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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