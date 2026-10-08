Bitcoin geliştiricisi Jameson Lopp, yapay zeka paniğinin abartıldığını söyledi

Bitcoin geliştiricisi ve Casa kurucu ortağı Jameson Lopp, yapay zekanın blokzincir şifrelemesini kısa vadede kırabileceği yönündeki kaygıların abartıldığını söyledi. Lopp, kripto sektörünün teorik tehditlere gereğinden fazla odaklandığını, asıl riskin ise bugün kullanılan yazılımlardaki sıradan güvenlik açıkları olduğunu savundu. Casa, Bitcoin saklama ve güvenlik çözümleri sunan bir şirket olarak biliniyor.

ECDSA tartışması büyüdü

Tartışma, Ethereum Foundation araştırmacısı Justin Drake’in ve Dragonfly ortağı Haseeb Qureshi’nin açıklamalarıyla hız kazandı. İkili, Anthropic ve OpenAI tarafından geliştirilen yeni modellerin temel ECDSA imza algoritmasını yıllar içinde değil, aylar içinde kırabilecek kapasiteye yaklaşmış olabileceğini öne sürdü.

Drake, Claude Mythos Preview adlı modelin kuantum sonrası HAWK algoritmasında 60 saat içinde bir zafiyet bulduğunu belirterek yatırımcıları daha acil önlem almaya çağırdı. Bu çıkış, yapay zekanın kriptografiye yönelik etkisinin beklenenden daha hızlı artabileceği yönündeki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Jameson Lopp, kriptografik kırılmalara odaklanmanın zamansız olduğunu, sektörün önce mevcut ve daha acil güvenlik sorunlarını çözmesi gerektiğini vurguluyor.

Gündelik açıklar daha büyük risk oluşturuyor

Lopp ise son aylarda Bitcoin altyapısına yönelik yapay zeka destekli saldırıların sonuçlarıyla ilgilendiğini, buna rağmen temel matematiksel şifrelemenin yakın zamanda çözüleceği görüşünü gerçekçi bulmadığını ifade etti. Ona göre saldırganlar, karmaşık kriptografik yapıları kırmaktan çok daha basit bir yola yöneliyor ve uygulama kodlarıyla cüzdan yazılımlarındaki insan hatalarını otomatik biçimde tarıyor.

Google Threat Intelligence verileri de bu görüşü destekliyor. Son bir yılda açıklanan aylık yazılım zafiyeti sayısı neredeyse iki katına çıktı. Lopp, sinir ağlarının özellikle uygulama düzeyindeki kusurları çok kısa sürede tespit edebildiğini, örneğin Coldcard cüzdanlarındaki seed phrase üretimine ilişkin zayıflıkların insanlar tarafından haftalar içinde bulunabilecekken modeller tarafından dakikalar içinde saptanabildiğini aktardı.

Mini sözlük: ECDSA, Bitcoin ve birçok blokzincirde işlemleri imzalamak için kullanılan dijital imza yöntemidir. Seed phrase ise bir cüzdanın yedeklenmesini ve yeniden erişimini sağlayan kelime dizisini ifade eder.

Vitalik Buterin de temkinli yaklaşımı destekledi

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin de tartışmaya katıldı. Buterin, yapay zekanın uzun vadede kriptografi için risk oluşturabileceğini kabul ederken, erken ve ölçüsüz adımların tehdidin kendisinden daha sorunlu sonuçlar doğurabileceğini dile getirdi.

Vitalik Buterin, kişisel olarak hatalı cüzdan güncellemeleri nedeniyle uğradığı zararın, tüm hacker saldırılarının toplamından daha fazla olduğunu esprili bir dille anlattı.

Lopp’un önerisi ise daha temel güvenlik uygulamalarına dayanıyor. Buna göre çoklu imza onaylarının zincir dışında toplanması ve tasarruf amaçlı adreslerden doğrudan işlem gönderilmemesi, açık anahtarların görünürlüğünü azaltarak güvenliği artırabilir.

Bugüne kadar aktif ECDSA anahtarlarının başarıyla kırıldığı doğrulanmış bir vaka kayda geçmedi. Bu tablo, yapay zekanın Bitcoin’i kriptanaliz yoluyla yakın vadede tehdit ettiği yönündeki görüşlerin şu aşamada sınırlı kanıta dayandığını gösteriyor.

Lopp, bu süreçte öne çıkacak tarafın varsayımsal bir süper yapay zekaya karşı savunma duvarı kuranlar değil, mevcut yazılımlardaki güvenlik açıklarını bugünden kapatanlar olacağını düşünüyor.