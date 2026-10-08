Trump’tan İran mesajı: Petrol 103 dolara geriledi

Donald Trump, İran ile verimli görüşmeler yürüttüklerini belirterek ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerden önce İran’a saldırmayacaklarını açıkladı. Açıklamanın ardından petrol fiyatı 103 dolara kadar gerilerken altın ve Bitcoin‘de hafif tepki alımları görüldü.

İran’a yönelik ablukanın devam edeceğini söyleyen Trump, yalnızca önceki gece Hürmüz Boğazı’ndan 22 milyon varil petrol geçtiğini ve bu petrolün hiçbirinin İran’dan gelmediğini veya İran’a gitmediğini ifade etti.

İran’ın ekonomik ve askerî açıdan çok kötü durumda olduğunu savunan Trump, görüşmeler sürerken nükleer silah konusundaki tutumunu da yineledi: “İran nükleer silaha sahip olmayacak.”