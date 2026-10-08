Ekonomi

Trump’tan İran mesajı: Petrol 103 dolara geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🕊️ Trump, İran ile verimli görüşmeler yürüttüklerini ve 3 Kasım’daki ara seçimlerden önce saldırmayacaklarını açıkladı.
  • 🛢️ Açıklamanın ardından petrol 103 dolara kadar gerilerken altın ve Bitcoin'de hafif tepki alımları görülüyor.
  • 🚢 Trump, İran’a yönelik ablukanın devam edeceğini belirtti.
  • ☢️ “İran nükleer silaha sahip olmayacak” mesajını yineledi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Donald Trump, İran ile verimli görüşmeler yürüttüklerini belirterek ABD’de 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerden önce İran’a saldırmayacaklarını açıkladı. Açıklamanın ardından petrol fiyatı 103 dolara kadar gerilerken altın ve Bitcoin‘de hafif tepki alımları görüldü.

İran’a yönelik ablukanın devam edeceğini söyleyen Trump, yalnızca önceki gece Hürmüz Boğazı’ndan 22 milyon varil petrol geçtiğini ve bu petrolün hiçbirinin İran’dan gelmediğini veya İran’a gitmediğini ifade etti.

İran’ın ekonomik ve askerî açıdan çok kötü durumda olduğunu savunan Trump, görüşmeler sürerken nükleer silah konusundaki tutumunu da yineledi: “İran nükleer silaha sahip olmayacak.”

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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