Dogecoin’de uzun pozisyon tasfiyeleri kısa işlemleri 14 kat aştı

Dogecoin piyasasında son satış dalgası kaldıraçlı yükseliş beklentisi taşıyan yatırımcıları sert biçimde etkiledi. CoinGlass verilerine göre DOGE işlemlerinde toplam 7,82 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bunun 7,32 milyon dolarlık bölümü uzun pozisyonlardan, 503.630 dolarlık kısmı ise kısa pozisyonlardan geldi. Böylece uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki tasfiye farkı yüzde 1.453 seviyesine ulaştı.

Satış baskısı hızlandı

Dogecoin, kripto para piyasasındaki genel geri çekilmeyle birlikte yeniden satış baskısı altına girdi. Varlık son 24 saatte yüzde 1,26 düşüşle 0,0873 dolara geriledi. Haftalık kayıp ise yüzde 7,26 oldu. Fiyat hareketi, piyasanın kısa vadede toparlanacağı yönündeki beklentilerin karşılık bulmadığını gösterdi.

DOGE’deki düşüş dördüncü güne taşındı. 4 Ekim’de görülen 0,097 dolar seviyesinin ardından alımlar zayıflarken fiyat pazartesiden bu yana kademeli biçimde geriledi. En sert günlük kayıp çarşamba günü yaşandı ve Dogecoin günü yüzde 5,41 ekside kapattı. Ardından beklenen tepki alımı gelmedi ve satışlar perşembe gününün ilk saatlerinde de sürdü.

CoinGlass verileri, Dogecoin işlemlerinde 7,82 milyon dolarlık tasfiye yaşandığını, bunun 7,32 milyon dolarının uzun pozisyonlardan geldiğini gösteriyor.

Kaldıraçlı işlemler baskıyı artırdı

Fiyatın aşağı yönlü hareketini sürdürmesi, yükseliş bekleyerek kaldıraçlı uzun pozisyon açan yatırımcıların zorunlu kapanışlarla karşılaşmasına yol açtı. Dogecoin, günlük grafikte 50 günlük hareketli ortalama olan 0,0892 doların ve 200 günlük hareketli ortalama olan 0,087 doların altına indi. Fiyat perşembe erken saatlerde 0,0855 dolara kadar çekildi.

Bu tablo kısa pozisyon taşıyan yatırımcıların lehine çalıştı. Zincir üstü veri platformu Lookonchain, Aster üzerinde BTC, ETH, SOL, XRP ve DOGE için 20 kat kaldıraçlı kısa pozisyon açan 0xdd6a kodlu bir yatırımcının halen kar yazdığını aktardı. Söz konusu işlemlerin toplam büyüklüğü 26,5 milyon dolar seviyesinde bulunurken, gerçekleşmemiş kar 586 bin dolara ulaştı.

Mini sözlük: Gerçekleşmemiş kar, açık pozisyon kapatılmadan ekranda görülen kazancı ifade eder. Tasfiye ise kaldıraçlı işlemde teminatın yetersiz kalması üzerine pozisyonun borsa tarafından otomatik kapatılmasıdır.

Lookonchain, 20 kat kaldıraçlı kısa pozisyon açan 0xdd6a kodlu yatırımcının toplam 26,5 milyon dolarlık işlemlerde 586 bin dolar gerçekleşmemiş kara ulaştığını paylaştı.

Büyük transfer izlendi

Lookonchain verilerine göre bu yatırımcının 48,37 milyon DOGE büyüklüğündeki pozisyonu 4,24 milyon dolar değer taşıdı ve toplam karın önemli bölümünü oluşturdu. Yalnızca bu işlemde yaklaşık 224 bin dolarlık kazanç oluştu. Bu durum, düşüş döneminde kısa yönlü işlemlerin piyasada öne çıktığını gösterdi.

Öte yandan Whale Alert, piyasadaki satış baskısı sürerken bilinmeyen bir cüzdandan Binance’e 304.709.765 DOGE aktarıldığını bildirdi. Söz konusu transferin toplam değeri 27.045.644 dolar olarak kaydedildi. Büyük borsalara yönelen bu tür transferler, piyasa katılımcıları tarafından genellikle olası satış işareti olarak izleniyor.