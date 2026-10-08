RIPPLE (XRP)

XRP’de balina aktivitesi 8 günde belirgin biçimde zayıfladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP'de balina ve bireysel yatırımcı farkı 30 Eylül ile 8 Ekim arasında 17,3 puan geriledi.
  • 📉 Tüm merkezi borsalarda bu oran yüzde 64'ten yüzde 46,7'ye indi.
  • 🏦 Binance'te $XRP işlemlerinde balina farkı aynı dönemde yüzde 68'den yüzde 54,9'a düştü.
  • 🧭 Veriler, büyük yatırımcıların satıştan çok işlem katılımını azalttığını gösterdi.
Onur Atam
Onur Atam

XRP piyasasında büyük yatırımcılarla bireysel yatırımcılar arasındaki işlem farkı son günlerde belirgin biçimde daraldı. Kripto para piyasasındaki oynaklık sürerken XRP de bir aydan uzun sürenin en düşük fiyat bölgesine geri döndü. Bu süreçte merkezi borsalardaki balina hakimiyetinin zayıfladığı görüldü.

İçindekiler
1 Balina ve bireysel yatırımcı farkı daraldı
2 Binance verileri de aynı yönü gösterdi
3 Göstergenin işaret ettiği tablo

Balina ve bireysel yatırımcı farkı daraldı

CryptoQuant verilerine göre XRP için balina ve bireysel yatırımcı farkı, 30 Eylül’de tüm merkezi borsalarda yüzde 64 seviyesindeyken 8 Ekim’de yüzde 46,7’ye geriledi. Böylece sekiz günde 17,3 puanlık bir düşüş yaşandı. Oransal olarak bakıldığında gerileme yaklaşık yüzde 27 düzeyine ulaştı.

Bu gösterge, XRP çıkışlarında büyük yatırımcılarla küçük yatırımcıların göreli etkinliğini ölçüyor. Veriler, söz konusu dönemde balinaların borsalardaki işlem katılımının bireysel yatırımcılara kıyasla belirgin şekilde azaldığını ortaya koyuyor.

CryptoQuant verileri, XRP’de balina aktivitesinin satış baskısından çok işlem katılımındaki zayıflamaya işaret ettiğini ortaya koyuyor.

Buna karşın bu gerileme, büyük XRP sahiplerinin doğrudan satış yaptığı anlamına gelmiyor. Veriler daha çok, bu grubun mevcut aşamada alım satım faaliyetlerine sınırlı katıldığını gösteriyor. Başka bir ifadeyle balinalar piyasadan tamamen çıkmış görünmüyor, ancak kısa vadede daha düşük tempoyla hareket ediyor.

Binance verileri de aynı yönü gösterdi

Balina durgunluğu özellikle Binance tarafında daha görünür hale geldi. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’te aynı gösterge 30 Eylül’de yüzde 68 seviyesindeyken 8 Ekim’de yüzde 54,9’a indi. Böylece borsada 13,1 puanlık düşüş kaydedildi.

Bu değişim, yalnızca Binance özelinde yaklaşık yüzde 19,3’lük bir gerilemeye işaret ediyor. Merkezi borsalardaki genel tabloyla birlikte değerlendirildiğinde, büyük yatırımcıların son sekiz günlük dönemde XRP işlemlerinde daha geri planda kaldığı anlaşılıyor.

Binance verileri de büyük yatırımcıların XRP işlemlerinde önceki haftaya kıyasla daha sınırlı yer aldığını gösteriyor.

Göstergenin işaret ettiği tablo

Balina ve bireysel yatırımcı farkının daralması, piyasa yönüne ilişkin tek başına kesin bir sinyal vermiyor. Yine de işlem akışındaki ağırlığın kısa süre içinde bireysel katılımcılar lehine değiştiği görülüyor. XRP’nin fiyat baskısı altında kaldığı bir dönemde bu tablo, büyük cüzdanların temkinli duruşunu öne çıkarıyor.

Son veriler, XRP piyasasında büyük oyuncuların etkisinin kısa vadede zayıfladığını, bireysel yatırımcı hareketliliğinin ise görece daha baskın hale geldiğini gösteriyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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