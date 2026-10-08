Ripple’ın baş teknoloji mimarlarından David Schwartz, 27 Ekim’de New York’ta başlayacak Ripple Swell 2026 konferansında yeniden ana sahneye çıkacak. XRP Ledger’ın ortak geliştiricisi olan Schwartz, bu etkinlikte ilk kez CTO Emeritus unvanıyla konuşma yapacak.

Schwartz yeniden sahnede

Schwartz, şirket içindeki operasyonel liderlik görevinden ayrıldıktan sonra Ripple yönetim kuruluna katılmıştı. Buna rağmen kısa süre içinde Ripple’ın teknoloji stratejisini kamuoyu önünde yeniden anlatacak olması, kripto para çevrelerinde beklenmedik bir gelişme olarak görülüyor.

28 Ekim saat 16.30’da yapılacak oturumda Schwartz, RippleX mühendislikten sorumlu yöneticisi Ayo Akinyele ile bir söyleşide yer alacak. “XRPL için sırada ne var” başlığını taşıyan oturumda, XRP Ledger’ın ödeme altyapısı olarak bugünkü piyasa koşullarında ne kadar rekabetçi kalabildiği ele alınacak.

David Schwartz, Ripple Swell 2026’da CTO Emeritus unvanıyla ilk kez sahneye çıkarak XRPL’nin bir sonraki teknik yönünü anlatacak.

Ripple üç farklı odağı tek etkinlikte birleştiriyor

Bu yıl Ripple, finans odaklı Swell etkinliğini mühendislik zirvesi Apex ve akademik platform UBRI Connect ile aynı çatı altında topluyor. Şirket böylece kurumsal finans, yazılım geliştirme ve akademik araştırma başlıklarını tek bir organizasyonda bir araya getirmeyi hedefliyor. Etkinliğin New York’taki The Shed kültür merkezinde yaklaşık 1.500 katılımcıyla düzenlenmesi planlanıyor.

Konuşmacı listesi de bu geniş çerçeveyi yansıtıyor. Sahneye Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un yanı sıra eski NYSE Başkanı Tom Farley ve BNY küresel piyasalar yöneticisi Laide Majiyagbe çıkacak. Programın öne çıkan sürpriz isimlerinden biri ise oyuncu Matt Damon oldu. Water.org vakfının, Ripple’ın dolara endeksli stabilcoini RLUSD’yi Asya ve Afrika’daki mikro finans projelerinde kullanmayı planladığı açıklandı.

Piyasa beklentisi teknik taahhütlere odaklandı

Etkinlik öncesinde piyasa tarafındaki tablo da yakından izleniyor. XRP, üçüncü çeyreği yüzde 46 yükselişle kapattı ve yaklaşık 1,53 dolar seviyesinde dengelendi. Varlığın piyasa değeri ise 97 milyar dolara yaklaştı. Bu görünüm, yatırımcıların Schwartz’tan genel değerlendirmelerden çok daha somut teknik mesajlar beklemesine yol açtı.

Özellikle blokzincir üzerinde daha kapsamlı finansal işlemlerin kurulabilmesi için ağın teknik açıdan hangi güvenceleri sunacağı önem taşıyor. Ripple cephesinde asıl sınavın, XRPL mimarisinin bu yeni ölçeğe hazır olduğunu göstermek olacağı değerlendiriliyor.

Bu tür dönemlerde yatırımcılar yalnızca fiyat hareketlerini değil, piyasa ilgisinin hangi varlıklarda yoğunlaştığını da izliyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Ripple, Swell, Apex ve UBRI Connect etkinliklerini aynı yapıda birleştirerek finans, mühendislik ve akademi odaklarını tek sahnede buluşturacak.

Schwartz’ın oturumu bu nedenle yalnızca bir konferans konuşması olarak görülmüyor. XRPL’nin ödeme altyapısı kimliğini korurken daha geniş finansal kullanım alanlarına açılıp açılamayacağına dair soruların önemli bölümü, New York’taki bu sunumda yanıt arayacak.