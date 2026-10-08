Bitcoin’de 81 bin dolar bölgesi kısa vadeli yönü belirleyebilir

Bitcoin, 85 bin doların üzerine çıktıktan sonra yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Glassnode verileri, 86 bin 500 ile 86 bin 750 dolar aralığında yeni bir satış duvarı oluştuğunu, Binance spot piyasasında en yoğun alım emirlerinin ise 81 bin ile 81 bin 250 dolar bandına kaydığını gösterdi. Bu görünüm, fiyatı yukarıdaki arz bölgesi ile aşağıdaki talep alanı arasında sıkışmış bir yapıya taşıdı.

81 bin dolar bölgesi öne çıktı

Glassnode, Bitcoin’in 86 bin 500 dolar civarındaki satış duvarından döndüğünü ve ardından alıcıların yoğunlaştığı bölgeye doğru gerilediğini bildirdi. Araştırma şirketi Glassnode, blokzincir verileri ve piyasa yapısı analizleriyle bilinen bir veri sağlayıcısı olarak kripto piyasasında yakından izleniyor.

Glassnode, en büyük alım emri kümesinin artık 81 bin ile 81 bin 250 dolar aralığında bulunduğunu ve geri çekilmenin sürmesi halinde bu bölgenin temel bir referans noktası haline geldiğini belirtiyor.

Şirket ayrıca 81 bin 700 ile 83 bin 300 dolar arasında bir tasfiye kümesi tespit etti. Bu alan, kaldıraçlı işlemlerin yoğunlaşması nedeniyle fiyat hareketlerinin sertleşebileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte, emir defterindeki büyük limit emirlerin piyasa koşullarına göre iptal edilebilmesi veya karşılanabilmesi nedeniyle bu alım duvarının tek başına kesin koruma sağlaması beklenmiyor.

Bölge Seviye Anlamı Satış alanı 86.500 ile 86.750 dolar Yukarı yönlü baskının güçlendiği aralık Alım alanı 81.000 ile 81.250 dolar Spot alıcıların yoğunlaştığı bölge Tasfiye kümesi 81.700 ile 83.300 dolar Volatilitenin artabileceği alan

81.119 dolar teknik açıdan kritik görülüyor

TradingView üzerinde paylaşım yapan Kazim Karabacak, 81 bin 119 dolar seviyesini Fibonacci geri çekilme yapısında önemli bir eşik olarak değerlendiriyor. Analize göre Bitcoin bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlar yapabildiği sürece son toparlanma yapısı korunabilir. Aksi durumda fiyatın daha geniş bir geri çekilme alanına dönmesi ihtimali güç kazanabilir.

Bu seviye, yalnızca kısa vadeli emir akışı bakımından değil, daha geniş teknik çerçeve açısından da izleniyor. Analizde işaret edilen daha düşük geri çekilme bölgesi 61 bin 776 dolar civarında bulunuyor. Bu senaryo kesin bir hedef anlamına gelmiyor, ancak 81 bin 119 doların kaybedilmesi halinde aşağı yönlü risk aralığını ortaya koyuyor.

ABD seanslarının etkisi zayıfladı

Glassnode, temmuz ayından 85 bin dolar üzerindeki kırılmaya kadar Bitcoin’deki yükselişte ağırlığın ABD işlem saatlerinde oluştuğunu, son dönemde ise bu tablonun tersine döndüğünü aktardı. Şirkete göre ABD seansı net satıcı konumuna geçerken, kalan net yükseliş ABD dışındaki işlem saatlerinden geldi.

Glassnode, ABD işlem saatlerinde katkının zayıfladığını, fiyat performansının ise daha çok ABD dışı seanslarda taşındığını kaydediyor.

Bu ayrım, spot Bitcoin ETF işlemleri ile daha geniş ABD finans piyasalarının büyük ölçüde aynı zaman diliminde hareket etmesi nedeniyle önem taşıyor. Öte yandan işlem hacmi görece düşük kaldı. Glassnode, Bitcoin spot borsaları ile ABD spot ETF hacminin yedi günlük ortalamasının 6,8 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ve bunun Ocak 2024’ten bu yana görülen birçok günün altında kaldığını hesapladı.

Uzun vadede 100 bin dolar senaryosu izleniyor

Haftalık grafikte daha olumlu bir teknik görünümden söz eden TradingView analisti VincePrince, Bitcoin’de olası bir çift dip formasyonu oluştuğunu değerlendiriyor. Analist, fiyatın 50 ve 100 dönemlik üssel hareketli ortalamaların üzerinde kaldığını, yükselen trend çizgisinin de yapıyı desteklediğini belirtiyor.

Analize göre bu formasyonun tamamlanması halinde 100 bin doların üzeri teknik bir hedef bölgesi olarak gündeme gelebilir. Ancak bu görünüm henüz doğrulanmış değil ve kısa vadede 81 bin dolar çevresindeki destek sınavı sürüyor. Yakın vadede piyasanın odağında iki ana bölge bulunuyor: aşağıda yaklaşık 81 bin 100 dolar, yukarıda ise 86 bin 500 ile 86 bin 750 dolar aralığı. Glassnode ayrıca mevcut fiyatın üzerinde en büyük tasfiye kümesinin 87 bin 100 ile 95 bin 900 dolar arasında yer aldığını, özellikle 92 bin dolar civarında yoğunlaştığını kaydetti.