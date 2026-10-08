Pyth Network yeni HYPE olabilir mi? Chainlink rekabeti, gelirler, rakip analizi: PYTH için 10x mümkün mü?

Pyth Network son günlerin yaptığı anlaşma ve güncellemelerle parlayan yıldızlarından biri. En başta belirtmek isterim ki bu makale bir sponsorlu yazı değildir, ayrıca yatırım tavsiyesi de içermemektedir. Pyth Network yalnızca beğendiğim ve gelecekte yüksek potansiyel taşıdığı için incelemek ve değerlendirmek istediğim bir proje.

Pyth Network’ün temel işi, finansal piyasa verisini bu veriyi üreten kurumlardan alıp borsalara, finans uygulamalarına, akıllı sözleşmelere ve yapay zekâ sistemlerine ulaştırmaktır. Bitcoin, altın, petrol, hisse senedi veya döviz fiyatına ihtiyaç duyan bir uygulama, Pyth’in sağladığı veri akışını kendi ürününde kullanabilir. Pyth bu yolla piyasada gerçekleşen fiyat oluşumu ile bu fiyatı kullanarak işlem yapan yazılımlar arasında bir veri altyapısı sunar.

Blokzincir tarafındaki bu fiyat sağlama hizmetine “oracle” denir: akıllı sözleşmenin dış dünyadan ihtiyaç duyduğu veriyi almasını sağlar. Örneğin bir kredi uygulaması, kullanıcının yatırdığı ETH teminatının değerini hesaplamak için fiyat verisine ihtiyaç duyar. Bir türev platformu da pozisyonların değerini ve tasfiye koşullarını belirlerken referans fiyat kullanır. Pyth’in işlevi, bu hesaplamalara veri sağlamaktır; borç verme ve pozisyon kapatma kurallarını veriyi kullanan uygulama belirler.

Pyth’in fiyat akışları, borsalar, bankalar, işlem şirketleri ve piyasa yapıcılarının doğrudan gönderdiği verilere dayanır. Güncel altyapısı, sağlayıcılardan gelen verileri kontrol eder, birleştirir ve API üzerinden dağıtır. Birleştirilmiş fiyatın hesaplanmasında medyan kullanılır; eski veya sıra dışı girdilere karşı filtreler bulunur.

Pyth Pro, Indices ve Marketplace’in işlevleri

2026 itibarıyla Pyth’in ürün kapsamı genişlemiş durumda. Pyth Pro, kurumların ve uygulamaların fiyat verisine abonelikle erişmesini sağlıyor. Daha önce Lazer olarak adlandırılan ürün, veri akışının sıklığını ve kapsamını kullanım ihtiyacına göre ayarlamaya imkân veriyor. Pyth Indices ise petrol, metaller, hisseler ve sepetler için tanımlı yöntemlerle referans endeksler oluşturuyor. Bu ürünlerin kullanım alanı, geleneksel piyasanın kapalı olduğu saatlerde de açık kalan türev platformlarına kadar uzanıyor.

Pyth Data Marketplace, kurumların kendilerine ait veri setlerini dağıttığı ayrı bir ürün. Burada sağlayıcının verisi, Pyth’in ortak fiyatını oluşturmak üzere birleştirilmeden, kaynağı korunarak iletiliyor. Bu nedenle Marketplace verisinin doğruluğu ve hizmet taahhütleri ilgili sağlayıcının sorumluluğunda; bu veri setleri Oracle Integrity Staking kapsamına girmiyor. Pyth Terminal ise kullanıcıların veri kataloğunu inceleyip abonelik ve API erişimini yönetebildiği arayüz. Altyapı da değişiyor. Pyth, Nisan 2026 açıklamasında fiyat verilerini taşıyan Pythnet’in yıl içinde kapatılacağını ve yeni altyapının Pro ile Marketplace etrafında kurulacağını bildirdi. Bu nedenle eski Pythnet mimarisini anlatan belgeler, bugünkü Pro hizmetinin bütün özelliklerini temsil etmiyor.

Abonelik sistemi ve kullanım ücretleri

Bu dönüşümün ticari açıdan belirleyici adımı, Core için açıklanan 31 Temmuz 2026 abonelik geçişi oldu. Resmi yükseltme duyurusu, fiyat API’lerine erişim için veri planı ve API anahtarı gerekeceğini bildirdi. Dolayısıyla eski ücretsiz API anlatımlarıyla bugünkü abonelik koşullarını birbirinden ayırmak gerekiyor. Güncel fiyat sayfasındaki temel seçenekler şöyle:

Plan Aylık bedel Temel kapsam Free 0 dolar Terminal üzerinde görüntüleme; API erişimi yok; 10 saniyelik güncelleme Starter 500 dolar Kripto verisi, API erişimi ve 1 saniyeye kadar güncelleme; yeniden dağıtım hakkı yok Pro 2.500 dolardan başlayan Varlık kapsamına göre paket; 1 milisaniyeye kadar güncelleme; kurumsal destek ve sınırlı yeniden dağıtım hakları Pyth Indices Özel fiyatlandırma Endekslerin kapsamı, lisansı ve bedeli ekip ile belirleniyor

Bu fiyat listesini eklememin bir sebebi var, çünkü Pyth Network gelirleri artık doğrudan PYTH token satın alımı için kullanılacak, bu da fiyatın yukarı yönlü gitmesi için bir talep oluşturacak. Konunun detayları yazının devamında açıklıyorum.

Pyth’in anlaşmaları ve kurumsal ortakları

Pyth’in yaptığı anlaşmaları anlamak için her kurumun ağ içindeki rolüne bakmak gerekiyor. Bazı kuruluşlar veri sağlayıcısı, bazıları veri müşterisi, bazıları da birlikte ürün geliştirilen ortaklar.

Kuruluş Somut işlev ve açıklanan durum Nasdaq 22 Eylül 2026 duyurusuyla Nasdaq Basic için dış dağıtıcı onayı açıklandı. Veri Marketplace üzerinden sunulacak. Ürün sayfasında “Coming Soon” ibaresi bulunuyor; müşterinin Nasdaq’tan önceden yazılı onay alması gerekiyor. MarketVector ve Coinbase Pyth piyasa verisini, MarketVector endeks yöntemini ve yönetimini sağlıyor. AI10, Defense10, China10 ve Tech100 temalı türev ürünleri bu yapıdan yararlanıyor. MarketVector’ın kendi duyurusu ilk endeksleri 24/5 olarak tanımlıyor. Kraken Petrolün sürekli vadeli işlemleri için Pyth Indices referans fiyatları kullanılıyor. Amaç, geleneksel petrol piyasasının kapalı olduğu saatlerde de fiyat referansı sağlamak. Kalshi Commodities Hub için fiyat ve sonuçlandırma verisi entegrasyonu açıklandı. Kalshi’nin kendi yardım sayfası, altın ve gümüş sürekli vadeli ürünlerinin referans fiyat sağlayıcısını Pyth olarak gösteriyor. Polymarket Altın, gümüş, hisseler ve endekslerle bağlantılı bazı tahmin piyasalarında Pyth Pro kullanılıyor. Entegrasyon, canlı fiyat grafikleri ve hedef fiyat karşılaştırmalarını içeriyor. Tradeweb ETF’lerin gün içi gösterge net varlık değerleri ve sabit getirili piyasa verileri Marketplace’e taşınıyor. Tradeweb’in kendi 2026 ikinci çeyrek raporu da Pyth üzerinden veri dağıtımını doğruluyor. Fenics ve OpenYield Tahvil ve tezgâhüstü piyasa fiyatlarına yönelik kurumsal verilerle Pro ve Marketplace’in sabit getirili varlık kapsamı genişletiliyor. Fidelity, Euronext FX, SGX FX, OTC Markets ve EDI Marketplace duyurusunda kurumsal veri sağlayıcıları arasında yer alıyorlar. İlişkinin temel işlevi, sağlayıcıların kendi veri setlerini Pyth altyapısıyla dağıtabilmesi. Exa 7 Ekim 2026’da açıklanan işbirliği, web araştırmasını Pyth’in güncel ve tarihsel fiyat verileriyle birleştiren yapay zekâ iş akışlarını test ediyor. Duyuru çalışmayı erken aşama pilot olarak tanımlıyor.

Bu ilişkiler, her kurumun Pyth’e aynı yöntemle ödeme yaptığı anlamına gelmiyor. Marketplace’in resmi çerçevesinde üç ticari model var.

Gelir modeli: abonelikler, endeksler ve veri dağıtımı

Pyth’in gelir modelinin omurgasını veri abonelikleri ve endeks hizmetleri oluşturuyor. Douro Labs, aboneliklerin ticarileştirilmesi ve işletilmesi için atanmış operatör. İlgili abonelik gelirlerinde DAO’nun payı yüzde 60; Douro ve/veya dağıtıcıların payı yüzde 40 olarak tanımlanıyor. Bu yapı, ağın gelirini, DAO’ya aktarılan tutarı ve işletmecinin payını ayrı ayrı incelemeyi gerektiriyor.

Bir başka gelir kaynağı Listing as a Service, yani LaaS. Protokoller veya token ihraççıları, belirli fiyat akışlarının Pyth Pro’ya eklenmesi ve desteklenmesi için ücret ödeyebiliyor. Resmi çerçeve, tek seferlik ücret veya abonelikle çalışılmasına izin veriyor; bu hasılatın yüzde 90’ı DAO’ya, yüzde 10’u Douro’ya ayrılıyor.

Zincir üzerindeki fiyat güncelleme ücretleri de ayrıca değerlendiriliyor. Pyth Entropy ise uygulamalara rastgele sayı sağlıyor ve istek başına ücret alıyor; toplam ücret, sağlayıcı ücreti ile protokol ücretinden oluşuyor. Bu nedenle kullanıcının ödediği toplam bedelin tamamını DAO geliri saymak doğru olmaz. Eski gelir anlatımlarında yer alan Express Relay, Temmuz 2026’daki yönetişim kararıyla kapatıldı ve artık aktif desteklenen bir ürün olarak gösterilmiyor.

Açıklanan gelirler ne gösteriyor?

Pyth’in 8 Ekim 2026 tarihli ticari güncellemesine göre, Eylül sonunda toplam aktif ARR 11,49 milyon dolara ulaştı; çeyreklik artış yüzde 86,5 oldu. Bunun 9,68 milyon doları Pro, 1,81 milyon doları Indices tarafındaydı. İş genelinde 276 ödeme yapan hesap, Indices tarafında ise 16 canlı müşteri bildirildi. Eylül raporunda Pro kataloğunun 3.811’den fazla sembole ulaştığı da açıklandı.

ARR, mevcut tekrarlayan gelirin yıllıklandırılmış değerini ifade eder. Abonelikler aynı düzeyde sürerse ortaya çıkacak yıllık ölçeği gösterir. 11,49 milyon dolarlık ARR, bu tutarın geçmiş bir yılda tamamen tahsil edildiği veya net kâr olarak kazanıldığı anlamına gelmez. 5 Ekim 2026’da yayımlanan Eylül başlıklı dağıtım raporundaki gelir dağılımı şöyle:

Gelir kanalı Brüt gelir DAO payı Douro Labs payı Pyth Pro 768.084 dolar 460.850 dolar (%60) 307.234 dolar (%40) LaaS 12.700 dolar 11.430 dolar (%90) 1.270 dolar (%10) Indices 135.688 dolar 81.413 dolar (%60) 54.275 dolar (%40) Raporda verilen toplam 916.471 dolar 553.693 dolar 362.779 dolar

Aynı rapor, Eylül 2025’ten itibaren bu üç kalemde kümülatif brüt geliri yaklaşık 4,14 milyon dolar, DAO payını yaklaşık 2,51 milyon dolar olarak veriyor. Bununla birlikte raporun girişindeki tarih aralığı ile Eylül başlığı uyuşmuyor; endekslerin gecikmeli faturalandığı da belirtiliyor. Dolayısıyla tabloyu 5 Ekim’de yayımlanan dağıtım raporu olarak değerlendirmek gerekir. Açıklanan gelir ve paylar, giderler sonrasındaki net kârı tek başına göstermiyor.

PYTH token’ın rolü ve geri alım mekanizması

PYTH token’ın ağdaki temel rolü yönetişim. Token’larını ilgili yönetişim programına yatıran, yani stake eden katılımcılar yönetişim oylamalarına katılabiliyor. Oracle Integrity Staking ise veri sağlayıcılarını ekonomik olarak sorumlu tutmayı amaçlıyor. Güncel belgeler, OIS ödül oranının 22 Nisan 2026’da sıfıra indirildiğini belirtiyor. Staking ve hatalı veri nedeniyle stake’e ceza uygulanabilmesi sürse de mevcut OIS programı ödül dağıtmıyor.

Token ile veri işinin geliri arasındaki bağlantıyı PYTH Reserve kuruyor. 8 Ekim’deki açıklamaya göre DAO, Pyth ürünlerinden kendisine ulaşan fonların tamamını PYTH biriktirmeye ayırıyor. OP-PIP-136 ile önceki aylık, PYTH dışı hazine bakiyesinin üçte birini kullanma yöntemi değiştirildi. Stablecoin olarak gelen fonlar piyasa alımlarında kullanılıyor; PYTH olarak gelenler doğrudan rezerve ekleniyor.

Buradaki yüzde 100, toplam müşteri gelirinin değil DAO’nun aldığı payın yüzde 100’üdür. Örneğin yüzde 60/40 paylaşımına tabi 100 dolarlık abonelik gelirinde, DAO’ya düşen 60 dolar rezerv mekanizmasına gider; diğer 40 dolar işletmeci/dağıtıcı payıdır. Ayrıca PYTH olarak doğrudan yapılan bir dağıtım, açık piyasadan yeni alım yapılmasıyla aynı işlem değildir.

Alınan token’lar DAO hazinesinde tutuluyor; bu yapı otomatik token yakımı veya sahiplerine nakit dağıtımı öngörmüyor. Ayrı bir DAO kararı olmadan biriken PYTH’nin satılması ya da dağıtılması da yürütme kurallarınca yasaklanıyor. Mekanizmanın fiilen kullanıldığına ilişkin örnek olarak 1 Ekim tarihli alım raporu, yaklaşık 2,58 milyon PYTH’nin satın alınıp hazineye aktarıldığını ve işlem bağlantılarının yayımlandığını bildiriyor.

Pyth’in geleceği: RWA, kurumsal veri ve yapay zekâ

Gelecek açısından en güçlü mevcut kullanım alanlarından biri, gerçek dünya varlıklarına bağlı sürekli vadeli işlemler. Pyth’in kendi üçüncü çeyrek raporu, izlediği RWA sürekli vadeli piyasalarında 2,09 trilyon dolarlık hacmin yüzde 94,1’inin Pyth kullanan platformlarda oluştuğunu belirtiyor. Bu oran, raporun takip ettiği piyasa kümesine ait; bütün küresel finansı temsil etmiyor. İşlem hacmi de Pyth’in kazandığı gelirle aynı büyüklük değil.

Bu verilerden çıkan değerlendirme, Pyth’in büyümesinin hisse, petrol, altın ve diğer geleneksel varlıkların daha uzun saatler işlem gördüğü ürünlerle bağlantılı olduğudur. Bu ürünler değerleme, teminat ve tasfiye için sürekli fiyat referansına ihtiyaç duyuyor. Ancak her ürünün çalışma saatleri ve yöntemleri ayrı incelenmeli: MarketVector’ın ilk ortak endeksleri 24/5 olarak açıklaması, bütün Pyth bağlantılı ürünlere otomatik olarak 24/7 etiketi uygulanamayacağını gösteriyor.

Kurumsal Marketplace’in büyümesi de ikinci bir fırsat. Tahvil, ETF değerlemesi, döviz ve borsaya ait uzman veri setlerinin aynı dağıtım altyapısından erişilebilir olması, Pyth’in müşteri kullanım alanını genişletebilir. Bunun gelire dönüşmesi, veri sağlayıcılarının katılmasının yanında müşterilerin satın alma ve lisans süreçlerinin tamamlanmasına bağlı. Nasdaq örneğindeki ayrı onay koşulu, erişim ve lisans haklarının ürün bazında değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Rekabet ve token arzından kaynaklanan riskler

Büyüme değerlendirmesinde rekabet de hesaba katılmalı. Chainlink, akıllı sözleşmeler için piyasa verisi sağlıyor; LSEG ise kurumlara düşük gecikmeli, doğrudan borsa kaynaklı veri hizmetleri sunuyor. Pyth’in hem zincir üzerindeki hem kurumsal pazardaki başarısı, ücretlerin yanında veri kapsamı, güvenilirlik, lisans hakları ve hizmet kalitesiyle ölçülecek. Çok sayıda sağlayıcıdan veri alınması avantaj sunarken, Pro’nun belirli işletmeci servislerine bağlı çalışması da operasyonel bağımlılık yaratıyor.

PYTH fiyatı açısından ayrıca arzı izlemek gerekiyor. Resmi token modelinde azami arz 10 milyar. DeFiLlama’nın güncel takvimi, 19 Mayıs 2027 için yaklaşık 2,125 milyar PYTH, yani toplam arzın yüzde 21,25’i büyüklüğünde bir kilit açılımı gösteriyor. Kilit açılması otomatik satış demek olmasa da piyasaya aktarılabilecek arzı artırabilir. Gelirle yapılan alımların fiyat üzerindeki etkisi, bu arz, piyasa likiditesi ve satış isteğiyle birlikte oluşur.

Pyth için bugün savunulabilir gelecek değerlendirmesi, finansal veriyi kullanan ürünlerle birlikte büyüyebilen ve abonelik gelirini kanıtlamaya başlamış bir altyapı olduğudur. Kalıcı başarısını görmek için ödeme yapan müşteri sayısı, aboneliklerin devamlılığı, fiili tahsilatlar, DAO’ya ulaşan pay ve rezerv alımlarının büyüklüğü birlikte takip edilmeli. Veri işinin büyümesi ile PYTH token’ın getirisi arasında bir ekonomik bağlantı var; bu bağlantının gücü, gelir artışının token arzı ve piyasa koşulları karşısındaki ölçeğine bağlı.

PYTH’nin 5x ve 10x büyüme potansiyeli

PYTH’nin şu anki mevcut yaklaşık 600 milyon dolar piyasa değerinden 3 milyar ve ardından 6 milyar dolar piyasa değerine ulaşması mümkün; mevcut geri alımlar tek başına bu büyümeyi gerekçelendirmiyor. Tezin güçlenmesi için veri işinin gelirleri, DAO’ya ulaşan para ve token talebi birlikte büyümeli.

CoinMarketCap’de şu an PYTH 84. sırada, yaklaşık 601 milyon dolar piyasa değerinde ve 763 milyon dolar tam seyreltilmiş değerde görünüyordu. Dolaşımdaki arz yaklaşık 7,875 milyar, azami arz 10 milyar. Hesapları kolay izlemek için başlangıcı 600 milyon dolar kabul ediyorum. Örneğin 10x hedefini bugünkü başlangıca göre toplam 10 kat olarak ele alıyorum. Bu değer, Douro Labs şirketinin değeri veya Pyth’in yıllık kazancı değildir; dolaşımdaki PYTH’nin fiyatla çarpımıdır.

Chainlink ve diğer oracle rakipleriyle karşılaştırma

Rakip Öne çıkan avantajı Pyth açısından rekabetin anlamı Chainlink Data Streams ile hızlı, isteğe bağlı fiyat verisi; CCIP ile zincirler arası bağlantı; Swift gibi kurumlarla çalışmalar. Veri dışında birlikte çalışabilirlik de isteyen kurumlara daha geniş ürün seti sunuyor. Pyth’in veri ve endeks uzmanlığı, her alanda Chainlink’e üstün olduğu anlamına gelmiyor. RedStone Push ve pull seçenekleri; staking/restaking token’ları, getirili varlıklar ve tokenlaştırılmış fonlar için özelleştirilebilir veri. Pyth’e özellikle karmaşık DeFi teminatları ve RWA verisinde rakip. Pyth’in finansal piyasa verisi ve endeks ürünleri farklı müşteri ihtiyaçlarında avantaj sağlayabilir. API3 Oracle güncellemeleri çevresinde oluşan ekonomik değerin, yani OEV gelirinin %80’ini uygulamaya geri verme modeli. Müşteri için yalnızca veri kalitesi değil, elde edeceği ekonomik fayda da belirleyici olabilir. Bu modelin katkısı, ilgili uygulamanın OEV fırsatlarına bağlıdır; bütün veri kullanım alanlarına aynı ölçüde uymaz. Chronicle Tokenlaştırılmış varlıkların rezerv ve varlık bileşimini doğrulamaya odaklanan Proof of Asset; Centrifuge ile ana oracle ortaklığı. RWA müşterisinin ihtiyacı fiyat akışını aşabilir. Fonun hangi varlıklarla desteklendiğini doğrulamak ile sürekli işlem fiyatı üretmek farklı hizmetlerdir.

Pyth’in artısı, veri üreten finansal kuruluşlarla doğrudan çalışmayı; fiyat akışı, endeks ve dağıtım hizmetleriyle ticari bir ürüne dönüştürmesidir. Eksisi, Pro mimarisindeki yetkili yayıncı ve Douro Labs işletmecisine bağımlılık ile ücretli erişimin bazı küçük geliştiriciler için oluşturabileceği engeldir. Core erişim planlarının aylık 500 dolardan başlaması bu maliyeti somutlaştırıyor. Kurumsal müşteride ise gerçek maliyet karşılaştırması lisans kapsamı, semboller, kullanım hakkı ve hizmet düzeyi birlikte incelenerek yapılmalı.

İki iddiayı ayrıca düzeltmek gerekiyor: Pull modeli ve hızlı veri, Pyth’e özgü değil; gelirle token biriktiren rezerv modeli de yalnızca Pyth’te yok. Chainlink Data Streams pull mimarisi kullanıyor; Chainlink Reserve ise hizmet gelirlerinin LINK’e dönüştürülmesini amaçlıyor. Ürünlerin ilan ettiği güncelleme sıklıkları, aynı koşullarda ölçülmüş uçtan uca gecikme testleri yerine kullanılamaz.

Chainlink’in aynı tarihli CoinMarketCap piyasa değeri yaklaşık 9,24 milyar dolar. PYTH için 3 ve 6 milyar dolarlık hedefler bu büyüklüğün altında kalıyor; bu, sektörün böyle değerlemeler görebildiğini gösterir. Ancak rakibin değerlemesi, PYTH’nin o değeri hak ettiğini veya ulaşacağını kanıtlamaz.

HYPE modeliyle benzerlikler ve farklar

Pyth tarafında alımları yapan yapı DAO ve onun yetkilendirdiği rezerv mekanizmasıdır. “Şirket bütün gelirini PYTH alımına ayırıyor” ifadesi kapsamı yanlış genişletir. İlgili abonelik gelirlerinde DAO payı %60’tır; yeni %100 kuralı, DAO’ya ulaşan fonların tamamının rezerve yönelmesini ifade eder. Geri alım mekanizması açısından büyük başarı sağlayan HYPE örneği ile karşılaştıralım.

Boyut PYTH HYPE Alımları besleyen iş Veri abonelikleri, endeks ve diğer veri hizmetlerinden DAO payları. Borsanın işlem ücretlerinden Assistance Fund’a yönelen paylar. Alınan token’ın akıbeti DAO hazinesinde tutulur. Satış veya dağıtım için ayrı yönetişim kararı gerekir; otomatik yakım yoktur. Assistance Fund’daki HYPE kalıcı olarak yakılır; dolaşımdaki ve toplam arzdan çıkarılır. İşlemin yürütülmesi Yetkili konsey, ilan edilmiş alım kurallarını uygular. Ücretlerin HYPE’ye çevrilmesi L1 işleyişinde otomatik gerçekleşir. Alımların ötesindeki kullanım Yönetişim ve oracle hesap verebilirliğiyle bağlantılı kullanım. HyperEVM’de gas token’ı olarak da kullanılır.

Hyperliquid’de ücretler HLP, Assistance Fund ve bazı piyasa geliştiricileri arasında paylaşılır; bütün brüt işlem ücretini aynı geri alım tutarı saymak doğru olmaz. Pyth’te de verisini kullanan borsaların işlem hacmi, aynı oranda Pyth geliri üretmez: veri müşterisinin ödediği abonelik ve hizmet bedeli belirleyicidir.

Geri alımların bugünkü ekonomik büyüklüğü

Ölçek farkı belirgin. Pyth’in açıklanan aktif ARR’si 11,49 milyon dolar. Basitleştirilmiş modelde bu gelirin tamamını %60 DAO paylaşımına tabi kabul edersek:

11,49 milyon dolar × %60 = yılda 6,894 milyon dolar; ayda yaklaşık 574.500 dolar alım kapasitesi.

Bu hesap; aboneliklerin aynı düzeyde sürmesi, gelirlerin tahsil edilmesi ve DAO payının tamamının açık piyasa alımında kullanılabilecek para olarak gelmesi varsayımlarına dayanır. Farklı paylaşım oranları olan hizmetleri, yeni gelirleri ve mevcut hazine bakiyesini ayrıca eklemek gerekir. Doğrudan PYTH olarak gelen fonlar ise yeni piyasa alımı oluşturmaz. Dolayısıyla sonuç, gerçekleşmiş yıllık alım tutarı veya yatırımcıya dağıtılan getiri değildir.

DeFiLlama’nın 2026 üçüncü çeyrek tablosunda Hyperliquid için 151,28 milyon dolar token geri alımı görülüyor: aylık ortalama yaklaşık 50,4 milyon dolar. Bu geçmiş dönem ölçümü, Pyth için yukarıda hesaplanan geleceğe dönük aylık kapasiteden yaklaşık 88 kat büyük. Dönem ve ölçüm türleri farklı olsa da bugünkü ekonomik ölçeklerin birbirinden ne kadar uzak olduğunu gösteriyor.

Pyth modelindeki olumlu döngü, daha fazla ödeme yapan müşteri → daha fazla DAO geliri → daha fazla PYTH birikimidir. Ancak token fiyatının yükselmesi veri işinin gelirini kendiliğinden artırmaz; aynı dolar bütçesiyle daha az token alınır. HYPE benzeri bir yatırım tezinin temelini, geri alım duyurusundan çok büyüyen ve devam eden nakit akışı oluşturuyor.

Arz artışının fiyat hedeflerine etkisi

Takvimde 19 Mayıs 2027 için yaklaşık 2,125 milyar PYTH kilit açılımı bulunuyor. Bu, bugünkü yaklaşık 7,875 milyarlık dolaşıma göre %27 büyüklüğünde ek potansiyel arz demek. Kilit açılması, token’ların tamamının hemen satılacağı veya aynı gün dolaşıma sayılacağı anlamına gelmez.

Aşağıdaki tabloda, karşılaştırmayı görmek için gelecekte dolaşımın 10 milyar PYTH’ye çıktığını varsayıyorum. Başlangıç fiyatı, yuvarlanmış 600 milyon dolar / 7,875 milyar hesabıyla yaklaşık 0,07619 dolardır.

Senaryo Hedef piyasa değeri 10 milyar dolaşımda token fiyatı Başlangıca göre fiyat katsayısı 1 yıllık 5x piyasa değeri — Ekim 2027 3 milyar dolar 0,30 dolar Yaklaşık 3,94x 3 yıllık 10x piyasa değeri — Ekim 2029 6 milyar dolar 0,60 dolar Yaklaşık 7,88x

Aynı arz varsayımında token fiyatının gerçekten 5x olması için piyasa değerinin yaklaşık 3,81 milyar, 10x olması için 7,62 milyar dolar olması gerekir. PYTH hazinede biriktirildiğinde azami arz değişmez; dolaşım sınıflandırması ve piyasadaki satılabilir miktar ayrıca izlenmelidir.

Mevcut modele göre yıllık 6,894 milyon dolarlık alım, 600 milyon dolar piyasa değerinin yaklaşık %1,15’i büyüklüğündedir. Gelir değişmezken değerleme 3 milyara çıkarsa oran %0,23’e; 6 milyara çıkarsa %0,115’e iner. Bu oran fiyat artışı tahmini değildir. Piyasa değerinin 600 milyondan 3 milyara çıkması da aradaki 2,4 milyar doların bire bir yeni para girişi olmasını gerektirmez; fiyat, piyasadaki marjinal işlemlerle oluşur.

Değerlemeyi destekleyecek gelir büyümesi

Ölçeği sınamak için bugünkü yaklaşık 52,2 kat piyasa değeri / ARR oranını sabit tutan bir duyarlılık hesabı yapabiliriz. Bu oran, token’a şirket hissesi gibi değer biçen standart bir çarpan değildir; PYTH sahibi toplam veri gelirinin tamamına hak kazanmaz. Tablo yalnızca büyüme hedeflerinin iş tarafındaki karşılığını gösterir.

Piyasa değeri Aynı oran korunursa ARR %60 DAO payıyla yıllık alım kapasitesi 600 milyon dolar 11,49 milyon dolar 6,89 milyon dolar 3 milyar dolar — 5x 57,45 milyon dolar 34,47 milyon dolar 6 milyar dolar — 10x 114,90 milyon dolar 68,94 milyon dolar

Bu varsayımda bir yılda 5x değerleme için ARR’nin de 5 katına çıkması, yani %400 büyümesi gerekir. Üç yılda 10x için bileşik yıllık büyüme yaklaşık %115 olur. Pyth’in son açıkladığı çeyreklik artış %86,5’tir; tek çeyrekteki hızlı büyüme, birkaç yıl aynı hızın korunacağını göstermez.

İlk yıl ARR 57,45 milyon dolara ulaşmış olursa üçüncü yılda 114,90 milyon dolara çıkmak, sonraki iki yılda toplam 2x veya yılda yaklaşık %41,4 büyüme gerektirir. Böyle bir yolda en büyük sıçrama ilk yıldadır.

Bir yılda 5x piyasa değeri senaryosu

Güçlü kripto piyasası, yeni kurumsal sözleşmeler, mevcut müşterilerin daha fazla veri satın alması ve düzenli rezerv alımlarıyla gerçekleşebilecek olumlu bir senaryo. Ancak bir yıl içinde Mayıs 2027 kilit açılımını da karşılayacak talep gerekir. Gelir büyümesi sınırlı kalırsa 3 milyar dolarlık değerleme daha fazla gelecek beklentisine dayanır; değişmeyen ARR ile oran yaklaşık 261 kata çıkar.

Üç yılda 10x piyasa değeri senaryosu

Yeni müşterilerin yanında mevcut müşterilerin korunması, endeks ürünlerinin ölçeklenmesi ve Marketplace kullanımının sürekli ücretli işe dönüşmesi bu senaryoyu daha sağlam kılar. Daha uzun süre işin büyümesine fırsat verir; fakat üç yıl boyunca geliri her yıl iki katından fazla artırmak da yüksek bir beklentidir. Gelir değişmezse 6 milyar dolar yaklaşık 522 kat mevcut ARR anlamına gelir.

Büyüme beklentilerinin gerçekleşmediği senaryo

Ücretli müşteri kazanımı yavaşlar, abonelikler yenilenmez, rakipler fiyat veya ürün avantajı kazanır ve yeni arz talebi aşarsa piyasa değeri yatay kalabilir veya düşebilir. Geri alımlar bu sonuçları otomatik engellemez.

Pyth için izlenmesi gereken göstergeler

Evet Pyth’in 5x–10x potansiyeli var; ama bugünkü verilere dayanarak HYPE’nin büyümesini tekrarlayacağını ana beklenti yapmak için erken. İzlenecek göstergeler, ödeme yapan müşterilerin devamlılığı, ARR’nin fiili tahsilata dönüşmesi, DAO’ya aktarılan tutarlar ve gerçekleşen piyasa alımlarıdır. Bu modelde yaklaşık 50–60 milyon, ardından 100 milyon doların üzerindeki ARR seviyeleri büyüme tezini güçlendiren ölçü noktaları olabilir; bunlar Pyth’in açıkladığı hedefler değildir. Değerleme artışının kalıcı olması için ürün gelirleriyle token talebi arasındaki bağın, arz artışını da hesaba katarak güçlenmesi gerekir.