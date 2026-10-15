Kripto piyasasında 939 milyon dolarlık tasfiye dalgası yaşandı

Kripto para piyasası 15 Ekim gecesi ağustos ayından bu yana görülen en sert kaldıraçlı pozisyon tasfiye dalgasıyla karşılaştı. CoinGlass verilerine göre bir günde toplam 939,30 milyon dolarlık pozisyon kapatıldı. Bu tutarın 791,62 milyon doları, başka bir deyişle toplam kaybın %84,3’ü, yükseliş yönünde işlem açan uzun pozisyonlarda oluştu.

En büyük kayıp Bitcoin ve Ethereum tarafında görüldü

Satış baskısının hızlanmasıyla türev piyasalarda biriken kaldıraçlı işlemler çözüldü. En büyük tasfiye Ethereum’da 286,11 milyon dolar, Bitcoin’de ise 215,49 milyon dolar olarak kaydedildi. Günün en büyük tekil işlemi, Binance’te BTC USDT paritesinde 80.208,96 dolar seviyesinde kapatılan 12,03 milyon dolarlık uzun pozisyon oldu. Binance, kapanan emirlerin toplam hacminde %52,3 pay aldı. Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor.

CoinGlass verileri, günlük 939,30 milyon dolarlık tasfiyenin büyük bölümünün uzun pozisyonlarda toplandığını ve piyasanın sert satışla birlikte kaldıraç temizliği yaşadığını gösteriyor.

Likiditesi yüksek ve bireysel yatırımcı ağırlığı belirgin olan altcoinlerde de baskı hissedildi. XRP’de 12,82 milyon dolar, NEAR Protocol’de 12,32 milyon dolar ve Dogecoin’de 12,18 milyon dolarlık günlük zorunlu pozisyon kapanışı gerçekleşti. Son aylardaki yükselişin ardından altcoin tarafında görülen bu geri çekilme, piyasada uzun süredir biriken riskli işlemlerin çözülmesine yol açtı.

80 bin doların üzerindeki tutunma izlendi

Fiyatlardaki sert düşüşe karşın genel teknik görünümde kalıcı bir yön değişimine işaret eden net bir tablo oluşmadı. Bitcoin, geri çekilme sırasında yaklaşık 81.000 dolar seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamayı test etti ve bu bölgede alım ilgisiyle karşılaştı.

Bitcoin’in 80.000 dolar eşiğinin üzerinde kalması, daha uzun vadeli destek bölgesinin 72.000 dolar civarında bulunmasıyla birlikte değerlendirildiğinde, yükseliş eğiliminin tamamen bozulmadığına işaret ediyor. Hareketli ortalama, belirli bir zaman aralığındaki ortalama fiyatı gösteren ve piyasa yönünü izlemek için kullanılan temel teknik göstergeler arasında yer alıyor.

Mini sözlük: Funding rate, vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için uygulanan periyodik ödemedir. Oranın pozitif kalması, uzun pozisyon talebinin kısa pozisyonlara göre daha yüksek seyrettiğini gösterir.

Kısa pozisyonlar da hızlı biçimde sıkıştı

Dip seviyelerde açılan satış yönlü işlemler de kısa sürede baskı altında kaldı. Bireysel yatırımcıların panikle yerel dip bölgelerde kısa pozisyon açmasının ardından Bitcoin ve Ethereum fiyatları sert biçimde toparlandı. Bu hareket, düşüş beklentisiyle açılan işlemlerde zincirleme kapanışları tetikledi.

Fiyatların dipten hızla dönmesi, satış yönlü işlemlerin de güvenli kalamadığını ortaya koydu ve bir saat içinde Bitcoin ile Ethereum tarafında milyonlarca dolarlık kısa pozisyon kapandı.

Sadece bir saat içinde Bitcoin’de kısa pozisyon taşıyan yatırımcılar 15,94 milyon dolar kaybetti. Bu tutar, varlıkta aynı saat dilimindeki tasfiyelerin %95,2’sini oluşturdu. Ethereum’daki kısa pozisyon kaybı 19,41 milyon dolara ulaştı. Aynı zaman aralığında NEAR ve Dogecoin tarafında da satış yönlü işlemler hızla kapandı.

Başlıca sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde funding rate oranlarının %0,005 ile %0,009 aralığında pozitif bölgede kalması, kaldıraç temizliğinin ardından orta vadeli iyimserliğin tamamen kaybolmadığını gösteriyor.