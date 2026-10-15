Dogecoin balinası Binance’e 300 milyon DOGE aktardı

Piyasa değeri bakımından en büyük meme token olan Dogecoin, ekim ayının başından bu yana süren zayıf görünümünü koruyor. Fiyattaki geri çekilme sürerken, yatırımcıların daha temkinli hareket etmesi satış baskısının arttığına işaret ediyor.

Zincir üstü transfer yakından izleniyor

15 Ekim tarihli zincir üstü verilere göre Whale Alert, 300 milyon DOGE’nin tek işlemle Binance’e taşındığını tespit etti. Söz konusu transferin değeri, işlemin gerçekleştiği sırada DOGE fiyatının 0,0803 dolar seviyesinde bulunmasıyla yaklaşık 24,1 milyon dolar olarak hesaplandı.

Mini sözlük: Whale Alert, büyük tutarlı blokzincir işlemlerini gerçek zamanlı izleyen ve bunları kamuoyuyla paylaşan bir takip platformudur. Kripto piyasasında özellikle balina hareketlerini izlemek için sık kullanılır.

Whale Alert verileri, 300 milyon DOGE’nin tek bir işlemle Binance’e gönderildiğini gösteriyor.

Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Bu nedenle büyük tutarlı varlık girişleri, özellikle kısa vadeli fiyat hareketlerini izleyen piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Satış ihtimali gündemde

Büyük miktardaki token transferlerinin borsalara yönelmesi, çoğu zaman olası satış hazırlığı olarak değerlendiriliyor. Bu işlem de Dogecoin’deki ekim ayı zayıflığı sırasında gerçekleştiği için, piyasada benzer bir ihtimal öne çıktı.

Tek başına bir borsa transferi, gönderen cüzdanın kesin olarak satış yapacağını göstermiyor.

Bununla birlikte, yalnızca transfer verisine bakarak kesin bir sonuca varmak mümkün görünmüyor. Büyük cüzdanların borsalara taşıdığı varlıklar her zaman satışla sonuçlanmayabiliyor; zaman zaman saklama, iç transfer ya da farklı işlem hazırlıkları da bu hareketlerin nedeni olabiliyor.

Fiyat üzerindeki etki belirsizliğini koruyor

Yine de bu tür işlemler, en azından kısa süreliğine borsadaki satışa hazır DOGE miktarını artırabiliyor. Bu durum, Dogecoin fiyatı açısından olumlu bir tablo oluşturmuyor ancak tek başına düşüşün süreceğine dair net bir işaret de vermiyor.

Piyasa katılımcıları şimdi büyük yatırımcıların sonraki adımlarını ve Binance tarafındaki hareketliliği izliyor. Özellikle ekim ayındaki genel piyasa zayıflığı sürerken, benzer ölçekli transferlerin Dogecoin üzerindeki baskıyı artırıp artırmayacağı yakından takip ediliyor.