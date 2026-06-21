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DOGECOIN (DOGE)

DOGE 0,080 dolar eşiğinde tutunuyor! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin 0,08397 dolar yakınında işlem görürken kritik 0,080 dolar desteği yeniden gündeme geldi.
  • 📉 Son yedi günde 420 milyon DOGE dağıtımı, $DOGE’de kısa vadeli baskıyı artıran başlıklardan biri oldu.
  • 🧭 Analistlerin bir bölümü 0,060 ile 0,055 dolar aralığındaki 2022 diplerinin yeniden test edilebileceğini düşünüyor.
  • 📈 Buna karşılık 0,090 dolar ve ardından 0,10 dolar üstü, teknik görünümde ilk toparlanma sinyali sayılıyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin fiyatındaki son görünüm, piyasanın yeniden bu varlığa odaklanmasına yol açtı. DOGE, 24 saatlik sınırlı toparlanmanın ardından 0,08397 dolar civarında işlem görüyor. Ancak bu kısa vadeli yükselişe rağmen genel teknik yapı zayıf kalmayı sürdürüyor. Piyasadaki değerlendirmeler, Dogecoin’de henüz net bir dönüşten çok savunmada kalma eğilimine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede baskı sürüyor
2 Büyük cüzdan hareketleri izleniyor
3 Uzun vadeli senaryolarda dip tartışması
4 Yukarı yönlü eşikler nerede

Kısa vadede baskı sürüyor

Kısa vadeli teknik görünümde en dikkat çekici uyarılardan biri, 0,088 ile 0,090 dolar aralığında öne çıkıyor. Paylaşılan grafiklere göre DOGE bu yatay bölgeyi yeniden destek haline getirmeyi denedi, ancak fiyat aynı alandan bir kez daha geri çevrildi. Bu durum, söz konusu aralığın artık kısa vadede direnç olarak çalıştığını gösteriyor.

Mevcut tabloda DOGE 0,090 doların altında kaldığı sürece kısa vadeli kontrolün satıcılarda olduğu, bu seviyenin aşılması halinde ise 0,098 ile 0,100 dolar bandının yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

DOGE şu anda bu reddedilen seviyenin altında, 0,082 ile 0,080 dolar destek bölgesinin ise hemen üzerinde bulunuyor. Fiyat 0,090 doların altında kaldıkça kısa vadeli baskının sürmesi beklenebilir. Buna karşılık 0,080 doların kaybedilmesi halinde önce 0,075 dolar, ardından 0,060 ile 0,055 dolar aralığı yeni destek alanı olarak öne çıkabilir.

Büyük cüzdan hareketleri izleniyor

Ali Charts tarafından paylaşılan verilere göre son yedi günde büyük yatırımcılar 420 milyon DOGE dağıttı. Kripto piyasasında geniş bakiyeye sahip adresler genellikle balina olarak anılıyor. Bu tür cüzdanların yön değişimi, özellikle kısa vadeli fiyat beklentileri üzerinde yakından takip ediliyor.

Mini sözlük: Balina, piyasada büyük miktarda kripto varlık tutan cüzdanlar veya yatırımcılar için kullanılan ifadedir. Bu adreslerin alım ya da satış yönündeki hareketleri, likiditesi sınırlı dönemlerde fiyat üzerinde daha belirgin etki oluşturabilir.

Bu ölçekteki dağıtım, güçlü bir dip oluşumunu destekleyen bir tablo sunmuyor. Tek başına anlık düşüş anlamına gelmese de kısa vadeli iyimserliği zayıflatıyor. Büyük yatırımcıların satış yönlü kalması ve DOGE’nin direnç altında sıkışması, toparlanma denemelerinin güvenilirliğini azaltabilir.

Uzun vadeli senaryolarda dip tartışması

Daha uzun vadeli grafiklerde ise daha dengeli bir tablo öne çıkıyor. KrissPax tarafından paylaşılan döngü grafiğine göre Dogecoin, yaklaşık 3,5 yıllık daha geniş piyasa döngüsünün alt bölümünde hareket ediyor olabilir. Bu bakış açısına göre bir sonraki büyük döngü zirvesi için 2028 ilkbaharı işaret ediliyor.

Benzer şekilde başka analizlerde de 2022 diplerinin yeniden test edilmesi olasılığı korunuyor. Bu bölge yaklaşık 0,060 ile 0,055 dolar aralığına denk geliyor. DOGE 0,080 doların altına sarkar ve 0,075 dolar çevresinde de tutunamazsa, alıcıların yeniden devreye girebileceği ana talep alanı olarak bu bölge izlenebilir.

Yukarı yönlü eşikler nerede

Daha iyimser uzun vadeli tahminler de bulunuyor. Javon Marks, tarihsel fiyat döngülerine dayanan çalışmasında DOGE için ileride 2,80 dolar ve üzerini içeren daha güçlü bir senaryodan söz etti. Bununla birlikte bu beklenti yakın vadeli bir hedef olarak değil, ancak daha büyük döngü tamamlanırsa gündeme gelebilecek bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

Yakın vadede teknik yapının iyileşmesi için ilk olarak 0,088 ile 0,090 dolar aralığının geri alınması gerekiyor. Sonraki önemli eşik 0,10 dolar seviyesinde bulunuyor. Bunun da aşılması halinde 0,112 ile 0,115 dolar bandı, yapının belirgin biçimde toparlandığına işaret edebilecek yeni direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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