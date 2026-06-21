Ethereum kurucu ortağı Lubin, Buterin’in bilim kurgu romanı projesini savundu

Ethereum kurucu ortaklarından ve Consensys CEO’su Joseph Lubin, Vitalik Buterin’in bilim kurgu romanı yazma girişimine yönelik eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Lubin, Buterin’i “son derece etkili bir iletişimci” olarak nitelendirirken, Ethereum ekosistemine en önemli katkıyı sunan ve bu yapının yönünü koruyan isim olduğunu belirtti.

Toplulukta karışık tepkiler oluştu

Buterin’in üzerinde çalıştığı roman, merkeziyetsiz yönetişim temasına odaklanıyor. Kanada doğumlu yazılımcı projeyi merkeziyetsiz sosyal protokol Farcaster üzerinden duyurdu. Açıklamanın ardından ETH topluluğunda farklı görüşler öne çıktı. Bazı kullanıcılar bu tür bir çalışmayı yaratıcı ve düşünsel açıdan değerli bulurken, bazıları ise Ethereum fiyatındaki sert gerileme döneminde zamanlamayı sorguladı.

Buterin, romanın ilk iki bölümünü kişisel internet sitesinde yayımladı. Kurgusal bir ülkede geçen hikayede, kuadratik oylama ve yapay zeka destekli karar alma gibi gelişmiş yönetişim mekanizmaları ele alınıyor.

Mini sözlük: Kuadratik oylama, katılımcıların tercih yoğunluğunu daha dengeli yansıtmayı amaçlayan bir oylama yöntemi olarak biliniyor. DAO ise blokzincir üzerinde kuralları kodla çalışan, topluluk temelli karar yapıları için kullanılan bir organizasyon modeli olarak tanımlanıyor.

Lubin’e göre, “Vitalik’in kurgu yazarak Ethereum’un büyümesine ve benimsenmesine katkı sunmak için en etkili yollardan birini seçmediğini düşünenler, asıl noktayı kaçırıyor.”

Romanın odağında DAO yapılarının sınırları var

Söz konusu çalışmanın, merkeziyetsiz otonom organizasyonların sınırlarını görünür kılmayı amaçladığı aktarıldı. Metinde özellikle mali dengesizlikler ve yönetişim süreçlerinde ortaya çıkabilecek zorluklar gibi başlıklara odaklanıldığı belirtiliyor. Bu yönüyle roman, yalnızca edebi bir girişim değil, aynı zamanda blokzincir tabanlı yönetim modellerine ilişkin düşünsel bir deneme niteliği de taşıyor.

Ethereum, akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar için geliştirilen en büyük blokzincir ağlarından biri olarak biliniyor. Bu nedenle Buterin’in kişisel projeleri, topluluk içinde çoğu zaman teknik gelişmeler kadar yakından izleniyor.

Eleştiriler fiyat düşüşü ve ekip ayrılıklarıyla güçlendi

Topluluktaki tepkilerin yalnızca roman projesinden kaynaklanmadığı görülüyor. Ethereum fiyatındaki sert düzeltme süreciyle birlikte bazı yatırımcıların rahatsızlığı artarken, Ethereum Foundation bünyesinden dokuz çekirdek üyenin ayrılması da tartışmaları derinleştirdi. Bu gelişmeler, Buterin’in kişisel tercihlerini daha görünür ve daha tartışmalı hale getirdi.

Lubin, Buterin’in hâlâ Ethereum ekosisteminin en önemli katkı sağlayıcısı ve başlıca rehberlerinden biri olduğunu vurguladı.

Buna karşın Lubin, eleştirilerin odağındaki bu girişimi açık biçimde destekledi. Açıklamaları, Ethereum çevresinde teknik üretim kadar anlatı kurmanın ve fikirleri geniş kitlelere aktarmanın da önemli görüldüğünü ortaya koydu.