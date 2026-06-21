ETH 1.700 doların üstünde tutundu! Gözler 1.960 dolar eşiğinde, sırada ne var?

Ethereum yeniden kritik bir fiyat bölgesinde işlem görüyor. ETH, son 24 saatte sınırlı bir toparlanmayla 1.728,87 dolar civarına çıktı. Hareketin boyutu büyük olmasa da, fiyatın kısa vadede 1.700 ile 1.710 dolar aralığının üzerinde kalması piyasada dikkatle izleniyor.

Kısa vadede 1.709 dolar seviyesi öne çıkıyor

Analist Jesse Peralta’nın paylaştığı grafiğe göre Ethereum fiyatının hemen altında 1.709,50 dolar civarında dikkat çeken bir boşluk bulunuyor. Grafikte ETH yaklaşık 1.737 dolar seviyesinde görülürken, bu yapının bir sonraki güçlü hareketten önce alt bölgenin yeniden test edilmesi ihtimalini gündemde tuttuğu aktarılıyor.

Ethereum fiyatının 1.710 ile 1.709 dolar bölgesine geri çekilip burada tutunması, teknik açıdan daha sağlıklı bir zemin oluşturabilir. Buna karşılık 1.709 doların altına sarkılması ve 1.700 doların geri alınamaması halinde baskının artabileceği değerlendiriliyor.

Bu senaryoda ilk aşağı yönlü destek 1.692 dolar olarak öne çıkarken, daha derin bir geri çekilmede 1.650 dolar seviyesi de gündeme gelebilir. Bu nedenle kısa vadede 1.700 dolar bölgesi, yön tayini açısından ana eşik olarak öne çıkıyor.

Ana dirençte 1.960 dolar izleniyor

Ali Charts tarafından paylaşılan aylık grafikte Ethereum’un, yıllar içindeki sert dalgalanmalara rağmen Mart 2021’de görülen seviyelere yakın işlem gördüğü belirtildi. Aynı grafikte 1.960 dolar ana direnç olarak öne çıkarken, yukarıda 2.850, 3.740 ve 4.635 dolar seviyeleri bir sonraki önemli bölgeler olarak sıralanıyor.

Bu görünüm, 1.960 dolar seviyesini yalnızca kısa vadeli değil, daha geniş zaman diliminde de belirleyici hale getiriyor. Aylık kapanışın bu bölgenin üzerine taşınması durumunda teknik yapının iyileşebileceği, buna karşılık bu eşiğin altında kalınmasının Ethereum’u 1.692 ile 1.960 dolar arasında zayıf bir bantta tutabileceği ifade ediliyor.

Daha büyük hedefler için ara eşikler belirleyici olacak

Kısa vadede ilk direnç alanı 1.740 ile 1.750 dolar aralığında bulunuyor. Fiyatın önce bu bölgeyi, ardından 1.850 doları aşması, alıcıların yeniden güç kazandığına işaret edebilir. Sonrasında 1.960 doların aşılması halinde 2.850 dolara uzanan bir toparlanma patikası yeniden masaya gelebilir.

Daha uzun vadeli değerlendirmelerde ise analist Trader Symba’nın grafiği öne çıkıyor. Buna göre 4.862,37 dolar seviyesi, önceki zirvenin üzerindeki daha büyük kırılma bölgesi olarak izleniyor. ETH’nin zaman içinde 2.850 ve 3.740 doların ardından 4.862 doların da üzerine çıkması halinde, 10.000 dolar hedefinin yeniden tartışılabileceği belirtiliyor.

Kurumsal birikim anlatısı güç kazanıyor

Cointelegraph tarafından paylaşılan güncellemeye göre Bitmine, Aralık 2025’ten bu yana 1,4 milyondan fazla ETH satın aldı. Şirketin rezervi 5,54 milyon ETH’ye ulaşırken, bunun yaklaşık 9,40 milyar dolar değerinde olduğu ve dolaşımdaki arzın %4,58’ine karşılık geldiği aktarıldı. Ayrıca Bitmine’ın toplam arzın %5’ine ulaşma hedefinin %91,7 oranında tamamlandığı bildirildi.

Mini sözlük: Dolaşımdaki arz, bir kripto varlığın piyasada aktif olarak alınıp satılabilen toplam miktarını ifade eder. Kurumsal birikim ise şirketler veya büyük yatırım yapıları tarafından uzun vadeli amaçla düzenli alım yapılmasını anlatır.

Bu tablo, Ethereum için kurumsal talep anlatısını destekleyen unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Ancak fiyat görünümünde kısa vadeli denge açısından belirleyici seviyeler değişmiş değil. Piyasada şimdilik 1.700 dolar desteği ile 1.960 dolar direnci arasındaki mücadele izleniyor.