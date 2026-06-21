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RIPPLE (XRP)

XRP Ledger için paylaşılan yol haritasında 2028 kuantum hazırlığı, zincir üstü kredi protokolü ve AMM v2 öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP Ledger için paylaşılan son yol haritasında 2028 kuantum hazırlığı hedefi öne çıktı.
  • 📌 Vet, zincir üstü kredi protokolü, resmi doğrulama ve yapay zeka destekli güvenlik taramalarını $XRP ekosistemindeki başlıca başlıklar arasında gösterdi.
  • 🛠️ Ocakta gelen 3.1.0 sürümü kredi altyapısını eklerken, 3.1.3 ve bu haftaki 3.2.0 sürümleri güvenlik ve bakım odaklı yayımlandı.
  • 📚 Mayısta paylaşılan AMM v2 taslağı ise StableSwap ve yoğunlaştırılmış likidite havuzlarıyla sermaye verimliliğini geliştirmeyi amaçladı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

XRP Ledger doğrulayıcısı ve XRP Ledger Foundation topluluk direktörü Vet, son paylaşımında ağda öne çıkan beş gelişmeye dikkat çekti. Vet, bu başlıkları XRP için taban oluşturma sürecinin parçaları olarak tanımlarken kuantum hazırlığı yol haritası, yerel zincir üstü kredi protokolü, yapay zeka destekli güvenlik testleri, resmi doğrulama çalışmaları ve AMM v2 taslağını sıraladı.

İçindekiler
1 Kuantum hazırlığı ve kredi protokolü gündemde
2 Güvenlik tarafında yapay zeka ve resmi doğrulama adımları
3 Yeni sürümler ve AMM v2 taslağı

Kuantum hazırlığı ve kredi protokolü gündemde

Ripple, nisan ayında XRP Ledger’ı kuantum sonrası döneme hazırlamayı amaçlayan çok aşamalı bir yol haritası açıklamıştı. Plana göre XRPL’nin 2028 yılına kadar tam kuantum hazırlığına ulaşması hedefleniyor. Bu yaklaşım, ağın gelecekte ortaya çıkabilecek yeni nesil hesaplama risklerine karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlıyor.

Ocak ayında yayımlanan XRP Ledger 3.1.0 sürümü ise Lending Protocol özelliğini sisteme ekledi. Halen oylama sürecinde bulunan bu yapı, XRPL üzerinde kredi oluşturulmasına imkan tanıyor. Buna göre kredi aracılarının, Single Asset Vault içinde biriken fonları kullanarak belirli vadeli ve teminatsız krediler oluşturabilmesi öngörülüyor.

Mini sözlük: Lean4, matematiksel ve mantıksal doğrulamaların yazılı biçimde kanıtlanmasına imkan veren bir programlama ve ispat ortamıdır. Resmi doğrulama ise bir yazılım bileşeninin belirlenen kurallara uygun çalıştığını matematiksel yöntemlerle sınamayı ifade eder.

Vet’in paylaştığı çerçevede öne çıkan başlıklar, kuantum hazırlığı, zincir üstü borç verme altyapısı, yapay zeka destekli güvenlik taramaları, resmi doğrulama ve AMM v2 olarak sıralandı.

Güvenlik tarafında yapay zeka ve resmi doğrulama adımları

XRPL’nin kredi protokolü ve Single Asset Vault yapıları çevresindeki daha geniş güvenlik çalışmalarında, Common Prefix ile RippleX ekibi arasında iş birliği duyuruldu. Bu kapsamda Lending Protocol’ün kritik bileşenlerinin Lean4 ile resmi doğrulamadan geçirilmesi planlanıyor. Amaç, özellikle çekirdek parçaların güvenlik varsayımlarını daha güçlü biçimde test etmek.

Ripple, mart ayında XRP Ledger’da zafiyetleri sürekli tarayacak yapay zeka destekli özel bir red team kurduğunu açıklamıştı. Ekip, GitHub üzerinde kamuya açık şekilde 287 xrpld sorununu bildirdi. Bunların 231’i açık, 49’u kapatılmış durumda. Aktarılan bilgilere göre bu kayıtların büyük bölümü kod kalitesi iyileştirmeleri ve savunma katmanlarını güçlendiren güncellemelerden oluşuyor. Paylaşılan değerlendirmede, bu bulguların sistem kararlılığına, erişilebilirliğe ya da kullanıcı fonlarının güvenliğine zarar vermediği belirtildi.

Ripple’ın kamuya açıkladığı bulgulara göre GitHub’da listelenen 287 xrpld sorununun büyük kısmı kod kalitesi ve ek savunma önlemleriyle ilgili bulunuyor; bunların hiçbirinin fon güvenliğini veya sistemin çalışmasını etkilemediği kaydedildi.

Yeni sürümler ve AMM v2 taslağı

Bu sürecin ardından xrpl 3.1.3 sürümü yayımlandı. Söz konusu güncelleme doğrudan güvenlik ve hata düzeltmelerine ayrıldı ve farklı kategorilerde 20 red team bulgusunu içerdi. Çalışmalar bu hafta çıkan xrpld 3.2.0 sürümüyle devam etti. Yeni sürüm, bakım ve temizlik odaklı bir paket olarak sunulurken iki yılı aşkın süredir aktif olan bazı değişiklikleri de kullanımdan kaldırdı.

Mayıs ayında ise XRP Ledger Foundation, AMM v2 için taslak standart yayımladı. Bu taslakta StableSwap ve yoğunlaştırılmış likidite havuzları yer aldı. Hedef, sermaye verimliliğini artırmak olarak açıklandı. XRP Ledger Foundation, XRPL ekosistemini destekleyen kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak ağın standartları ve topluluk koordinasyonunda rol üstleniyor.

GelişmeTarih veya sürümÖne çıkan detay
Kuantum hazırlığı yol haritasıNisan, 2028 hedefiXRPL’nin kuantum sonrası döneme hazırlanması
Lending Protocol3.1.0, ocakZincir üstünde vadeli ve teminatsız kredi oluşturma imkanı
Güvenlik güncellemesi3.1.320 red team bulgusu ve hata düzeltmeleri
Bakım sürümü3.2.0Temizlik, bakım ve eski değişikliklerin kaldırılması
AMM v2 taslağıMayısStableSwap ve yoğunlaştırılmış likidite havuzları
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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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