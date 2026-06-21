Zcash 2025 zirvesindeki 800 dolara kıyasla 444 dolar civarında işlem görürken 350 dolar desteğini korudu

Gizlilik odaklı kripto para birimi Zcash, son teknik göstergelerde net bir yön birliği oluşmamasına rağmen yeniden piyasanın odağına girdi. Güncel veriler, ZEC fiyatının 400 doların orta bölümünde seyrettiğini ve son toparlanmayı destekleyen kritik seviyelerin üzerinde kaldığını gösteriyor. Piyasada dikkat, bu iyileşmenin sürüp sürmeyeceğini belirleyebilecek direnç noktalarına çevrildi.

Destek bölgesi öne çıktı

Piyasa analisti Karman, ZEC grafiğinde dikkat çekici bir teknik yapının tamamlandığını belirtti. Analiste göre varlık, aylar süren yatay seyir ve toparlanmanın ardından yuvarlak dip formasyonu oluşturdu. 2026’nın ilk yarısında gelişen bu U biçimli yapı, fiyatın 2025 yılında gördüğü 800 dolar civarındaki zirveden sonra yaşanan düşüşün etkisinin zamanla zayıflamış olabileceğine işaret etti.

ZEC’in 350 dolar civarındaki ana desteğin üzerinde kalması, mevcut olumlu yapının korunması açısından kritik görülüyor.

Analizde özellikle 350 dolar çevresindeki destek alanına vurgu yapıldı. Bu seviyenin korunması halinde yükseliş eğiliminin sürebileceği, olası yeni alımlar için de zemin oluşabileceği değerlendiriliyor. 18 Haziran tarihli grafikte ZEC yaklaşık 444 dolarda bulunurken hacim ve momentum verilerinde de iyileşme işaretleri görüldü. Bununla birlikte bazı işlemciler, daha kalıcı bir kırılım için daha güçlü hacim desteği gerektiğini savundu.

Gösterge Seviye Güncel fiyat bölgesi 444 dolar civarı Kritik destek 350 dolar Geniş talep bölgesi 290 ila 310 dolar Yakın direnç alanı 460 ila 470 dolar

Direnç hattı yakından izleniyor

Bir başka teknik değerlendirmede CryptoYoda, önceki zirvelerden bu yana fiyatı sınırlayan uzun vadeli alçalan trend çizgisine dikkat çekti. Analiste göre ZEC, 290 ila 310 dolar arasındaki yatay talep alanından tepki aldıktan sonra yeniden 460 ila 470 dolar bandına yükseldi. Böylece fiyat, uzun süredir etkili olan direnç çizgisinin hemen altına taşınmış oldu.

Dört saatlik grafikte görünüm dengeli kabul ediliyor. Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen RSI yaklaşık 49 seviyesinde bulunuyor. RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesi olarak izleniyor. 70 üzeri aşırı alım, 30 altı ise aşırı satım bölgesi şeklinde yorumlanabiliyor.

Mini sözlük: RSI, bir varlığın kısa vadede aşırı alınıp alınmadığını ya da fazla satılıp satılmadığını ölçmeye yarayan teknik göstergedir. 49 seviyesi, piyasada belirgin bir aşırılığın değil, daha çok nötr bir dengenin öne çıktığını gösterir.

Analistler, alçalan trend çizgisinin üzerine net bir çıkışın yükseliş beklentisini güçlendirebileceğini ifade ediyor. Buna karşılık, önceki düşüş döneminden kalan direnç seviyeleri nedeniyle temkinli yaklaşım sürüyor. Mevcut toparlanmanın bozulmaması için alt talep bölgesinin korunması gerektiği belirtiliyor.

Hareketli ortalamalar olumlu sinyal veriyor

CryptDollar tarafından paylaşılan ayrı bir değerlendirme de kısa vadeli trend göstergelerine odaklandı. Buna göre ZEC, son zirvelerine yakın bölgede sıkışırken hem trend çizgilerini hem de Fibonacci geri çekilmesinde öne çıkan alanları test ediyor. Fiyatın 470 dolar çevresinde 8 ve 20 periyotluk hareketli ortalamalardan destek bulduğu aktarıldı.

Genel teknik görünüm nötr kalsa da kısa ve orta vadeli hareketli ortalamalar alım yönlü sinyaller üretmeyi sürdürüyor.

Analize göre ZEC, 50 periyotluk hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece olumlu senaryo korunabilir. Ancak mevcut yapının aşağı kırılması halinde 400 ila 420 dolar aralığına doğru bir geri çekilme ihtimali de masada bulunuyor. Böyle bir hareketin daha geniş toparlanma eğilimini tamamen sona erdirmeyeceği, ancak yukarı yönlü denemeleri geciktirebileceği değerlendiriliyor.

Göstergelerde tam uzlaşı yok

TradingView verileri ise daha dengeli bir tablo ortaya koyuyor. ZEC/USDT paritesine ilişkin genel teknik özet şu aşamada nötr görünüm taşıyor. RSI, stokastik göstergeler, CCI, MACD ve Williams %R gibi osilatörlerin büyük bölümü belirgin bir yön üretmiyor. Bu durum, piyasanın mevcut seviyelerde ne aşırı alımda ne de aşırı satımda olduğunu düşündürüyor.

Buna karşın bir haftalık ve bir aylık görünüm dahil olmak üzere çeşitli hareketli ortalama özetleri alım sinyalini koruyor. Teknik analistler, nötr osilatörlerle olumlu hareketli ortalamaların birlikte görülmesini çoğu zaman geçiş evresi olarak değerlendiriyor. Bu nedenle ZEC’te sıradaki büyük hareketin, mevcut dirençlerin desteğe dönüşüp dönüşmeyeceğine bağlı olacağı görüşü öne çıkıyor.