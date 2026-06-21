SHIB’de sessizlik sürüyor! Kusama’nın son hamlesi neye işaret ediyor?

Shiba Inu ekosisteminin öne çıkan isimlerinden Shytoshi Kusama, X platformundaki sessizliğini koruyor. Kusama, biyografisinde yaptığı son güncellemenin ardından herhangi bir paylaşım yapmadı ve platformdaki gönderilerle de etkileşime girmedi. SHIB topluluğu ise bu durgunluğun, projedeki olası yeni gelişmelerle bağlantılı olup olmadığını izliyor.

Kusama’nın X profilindeki son değişiklik

Kusama’nın son paylaşımı 13 Mayıs’ta geldi. Bu gönderide Shiba Inu geliştiricilerinden Kaal Dhairya’yı etiketleyen Kusama, o tarihten bu yana yeni bir açıklama yayımlamadı. Bu tutumun, 2024 sonlarından beri dikkat çeken daha geniş bir sessizlik eğiliminin devamı olduğu görülüyor.

Daha önce sessizliğinin nedenine değinen Kusama, yenilik odaklı çalışmalar nedeniyle geri planda kaldığını belirtmişti. Özellikle bağımsız bir yapay zeka girişimi üzerinde çalıştığını aktarmıştı. Kusama’nın X biyografisindeki son ifade de bu odağa işaret ediyor.

Kusama’nın X biyografisinde şu ifadeler yer aldı: “Pure Focus: AI App/site: R.OS Finishing touches. Beta website complete. Final bug pass.”

Shytoshi Kusama, Shiba Inu topluluğunda projenin yönü ve iletişimi açısından yakından izlenen bir figür olarak biliniyor. X profilindeki konum kısmında ise önceki ifadelerin korunduğu ve burada “Backlog, Marketing, Positioning” yazdığı görüldü.

Mini sözlük: Beta website, bir ürün ya da sitenin sınırlı test aşamasındaki sürümünü ifade eder. Final bug pass ise yayına geçmeden önce son hata taraması ve teknik düzeltmelerin tamamlandığını anlatır.

SHIB fiyatında sakin seyir öne çıkıyor

Shiba Inu cephesindeki bu sessizlik, daha geniş piyasa görünümüyle de örtüşüyor. Meme coin segmentinde son dönemde sert yükselişlerin yerini daha zayıf fiyat hareketleri ve birikim odaklı bir döneme bıraktığı görülüyor. SHIB de bu çerçevede son oluşan dip seviyelere yakın bölgede yatay bir görünüm sergiliyor.

Son verilere göre SHIB, son 24 saatte %0,47 düşüşle 0,000004699 dolara geriledi. Haftalık kayıp ise yaklaşık %6 seviyesinde bulunuyor. Varlık, önceki hafta yükseliş göstermiş olsa da son yedi günün büyük bölümünde satış baskısıyla karşılaştı ve hafta sonunda görece dengelendi.

İzlenen destek ve direnç seviyeleri

Fiyat hareketine ilişkin olarak yatırımcıların yakından izlediği seviyeler de netleşmiş durumda. Düşüşlerin sürmesi halinde 0,0000043 dolar destek bölgesi öne çıkıyor. Olası bir toparlanmada ise 0,0000055 dolar seviyesi direnç alanı olarak takip ediliyor.

Ayrıca SHIB, 16 Haziran’dan itibaren art arda beş gün değer kaybetti. Günün de ekside tamamlanması halinde bu seri altıncı güne çıkmış olacak. Bu nedenle hem Kusama’nın iletişim trafiği hem de fiyatın kritik seviyelere tepkisi, kısa vadede topluluğun ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.