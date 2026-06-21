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BITCOIN (BTC)

Bitcoin 64 bin doları yeniden gördü! Piyasada hangi sinyaller öne çıktı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin pazar günü 64.522 dolara çıktıktan sonra yön değiştirdi.
  • 🌍 ABD ile İran gerilimi artarken, $BTC tarafındaki yükseliş piyasanın dikkatini çekti.
  • 📈 Bazı işlemciler kısa vadede 66 bin dolar olasılığını masada tutuyor.
  • 📊 Binance spot tarafındaki satış baskısı, son yükselişin niteliğine dair soru işaretlerini artırdı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bitcoin, pazar günü 64 bin dolar seviyesine geri döndü. Ancak fiyatın bu yükselişi, piyasa katılımcılarının tamamını ikna etmedi. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasına rağmen BTC’nin sert bir geri çekilme yaşamaması dikkat çekerken, bazı işlemciler bu tabloya temkinli yaklaştı.

İçindekiler
1 Jeopolitik gerilime rağmen fiyat güçlü kaldı
2 İşlemciler yükselişe temkinli yaklaşıyor
3 Binance tarafındaki satış baskısı izleniyor

Jeopolitik gerilime rağmen fiyat güçlü kaldı

TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi Bitstamp üzerinde 64.522 dolara kadar yükseldi. Ardından yön değiştiren parite, gün içinde yaklaşık %0,5 gerileyerek işlem gördü. Buna karşın Bitcoin, gün içi kazanımlarının büyük bölümünü korudu.

Piyasadaki bu hareket, Orta Doğu’daki yeni gelişmelerle aynı döneme denk geldi. Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı’ndaki petrol geçişini yeniden kapattığı ve mevcut barış sürecine yönelik soru işaretlerinin arttığı aktarıldı. İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından gerilim daha da yükselirken, İran geçen haftaki ateşkesin tamamen bozulabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social paylaşımında İran’ın Lübnan’daki yüksek şekilde finanse edilen vekil unsurlarını derhal durdurması gerektiğini savundu ve Tahran’a yönelik daha sert saldırılar tehdidinde bulundu.

ABD vadeli piyasalarının açılışına saatler kala kripto para piyasasında temkinli görünüm öne çıktı. Jeopolitik baskının arttığı bir ortamda Bitcoin’in yukarı yönlü hareket etmesi, bazı kısa vadeli işlemciler tarafından olağan dışı bulundu.

İşlemciler yükselişe temkinli yaklaşıyor

Kripto para işlemcisi Lennaert Snyder, X üzerinden yaptığı değerlendirmede, artan jeopolitik gerilimle birlikte Bitcoin’de görülen yükselişi şüpheli bulduğunu belirtti. Buna rağmen mevcut hareketin 66 bin dolara kadar uzanabileceğini, bu nedenle hafta boyunca dikkat çekici fiyat dalgalanmalarının görülebileceğini öngördü.

Lennaert Snyder, artan jeopolitik gerilim sırasında $BTC fiyatındaki yükselişin şüpheli göründüğünü belirtirken, mevcut ivmenin 66 bin dolara kadar alan açabileceğine işaret etti.

Bir başka piyasa yorumcusu Killa ise son dönemde pazartesi günlerinin Bitcoin açısından güçlü geçmediğini hatırlattı. Tarihsel seyrin, haftanın zirvesinin daha erken oluşabileceğine işaret ettiğini savundu.

Binance tarafındaki satış baskısı izleniyor

Borsa emir defteri verileri de yükselişin niteliğine dair soru işaretlerini artırdı. Yorumcu Exitpump, Binance üzerindeki kısa pozisyon ilgisinin son yükselişte etkili olduğunu, bu nedenle hareketin ağırlıklı olarak türev piyasalar tarafından taşındığını ifade etti.

Aynı değerlendirmeye göre Binance spot piyasasında satış yönlü baskı sürüyor. Fiyat kademeli biçimde yukarı çıksa da spot tarafta bu yükselişe satış geldiği, dolayısıyla alıcıların tam anlamıyla kontrolü ele alamadığı görülüyor. Daha önce de Binance kaynaklı agresif satış baskısının yükseliş eğilimindeki yatırımcıları sınırladığı aktarılmıştı.

Binance, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Bu nedenle platformdaki spot ve türev akışları, Bitcoin’in kısa vadeli fiyat yönü açısından yakından izleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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