Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Midnight City için yapay zeka ajanlarına yatırım yapacaklarını açıkladı

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, Input Output’un resmi X hesabında paylaşılan yapay zeka üretimi içeriklere gelen eleştirilere yanıt verdi. Hoskinson, bu paylaşımların yeni teknolojilerin imkanlarını göstermek amacıyla iyi niyetle yapıldığını, ancak topluluktan olumsuz tepki aldığını belirtti.

Midnight City’de yapay zeka denemeleri sürüyor

Hoskinson’ın aktardığına göre Midnight City ekibi, Midnight Network için geliştirilen etkileşimli bir yapay zeka simülasyon ve test ortamı üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Platform, otonom ajanların çalıştığı, ticaret yaptığı ve ekonomik faaliyet ürettiği canlı bir toplumu modelliyor. Kullanıcılar da işlemleri kamuya açık, denetim ve düzenleyici bakış açılarıyla izleyebiliyor.

Midnight Network, Cardano ekosisteminde gizlilik odaklı altyapı çalışmalarıyla öne çıkan bir proje olarak biliniyor. Midnight City ise bu ağın işleyişini daha görünür hale getirmeyi ve farklı kullanım senaryolarını test etmeyi amaçlayan bir simülasyon katmanı olarak konumlanıyor.

Hoskinson, resmi hesaptaki yapay zeka üretimi paylaşımın yeni araçların neler yapabildiğini göstermek için yayımlandığını, ancak beklenenden daha sert bir tepkiyle karşılandığını aktardı.

Topluluk yönetiminde yapay zeka ihtiyacı öne çıktı

Hoskinson, OpenClaw adlı yapay zeka ajan platformunu tarihin en hızlı büyüyen açık kaynak projelerinden biri olarak gösterdi. Topluluk büyüdükçe, iletişim ve topluluk yönetimi ekiplerinin aynı hızda genişlemesinin zorlaştığını savunan Hoskinson, bu noktada yapay zeka ajanlarının gerekli hale geldiğini söyledi.

Ona göre bu sistemler, Midnight City’de olup bitenleri düzenli biçimde sınıflandırmak, organize etmek ve geniş kitlelere aktarmak için kullanılacak. Böylece hem içerik akışı hem de bilgilendirme süreçleri daha sürdürülebilir hale gelebilir.

Mini sözlük: Otonom ajan, belirli hedefler doğrultusunda kendi başına karar alabilen ve işlem yapabilen yazılım sistemidir. Agentic trading ise bu ajanların önceden tanımlanmış kurallara veya modellere göre alım satım süreçlerinde görev üstlenmesini ifade eder.

Hoskinson, Midnight City’de neler yaşandığını düzenli olarak duyurabilmek için ajanlara ve yapay zekaya ihtiyaç duyacaklarını, bu nedenle alanın en ileri örneklerine yatırım yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

Milyonlarca kullanıcı hedefi dile getirildi

Hoskinson, yapay zeka tarafında daha gerçekçi yayıncılık araçları, yapay zeka destekli iletişim sistemleri ve yeni nesil tanıtım modelleri üzerinde durduklarını söyledi. Bu yaklaşımın yalnızca teknik bir deneme olmadığını, gelecekte iletişim ve ürün anlatımının nasıl şekilleneceğine dair daha geniş bir hazırlığın parçası olduğunu ifade etti.

Ayrıca ajan destekli alım satım ve ortaklık tabanlı ilişki modelleri gibi kabiliyetlerin Midnight ekosistemine milyonlarca kullanıcı çekebileceğini belirtti. Hoskinson, bu nedenle Midnight City’nin en önemli projelerden biri olduğunu ve ekiplerin yapay zeka alanındaki tüm standartları yakından izleyerek sistemi buna göre entegre etmeye çalıştığını kaydetti.