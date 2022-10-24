Okuma Süresi: 3 Dakika

Popüler Ethereum rakiplerinden de olan bu altcoin yakın zamanda büyük bir güncelleme yapmıştı. Şimdi ise iddialı bir açıklama geldi. Ekosisteminin 1 milyar kullanıcıya ulaşacağını açıklayan altcoin kurucusu yatırımcıları heyecanlandırdı. Eğer bu blockchain’in topluluğu 1 milyar kullanıcıya ulaşabilirse fiyatı da mevcut seviyesinin çok daha ilerisine gidebilir. Peki ama nasıl?

Cardano (ADA)

Cardano’nun kurucusu olan Charles Hoskinson, yeni bir kripto para cüzdanı geliştirdiklerini ve bunun akıllı sözleşme platformunu 1 milyar kullanıcıya taşıyacağını söyledi. Bu açıklama Cardano topluluğunu fazlasıyla heyecanlandırdı. Son katıldığı podcast yayınında konuşan Hoskinson yeni Lace cüzdanının daha fazla kullanıcıyı web3’e çekeceğini düşünüyor.

Cardano projesinin geliştirici olan Input Output Hong Kong (IOHK) tarafından inşa edilen Lace, Web2 ve Web3’teki her şeyi tek bir arayüze sorunsuz bir şekilde bağlamayı amaçlıyor. Üstelik son derece basit ve minimum sistem gereksinimleriyle çalıştığı söyleniyor.

Cardano Lace Cüzdan

Lace ayrıca kullanıcıların merkezi olmayan kimlikler (DID) veya kişinin kripto cüzdanına bağlı doğrulanabilir kimlik bilgileri oluşturmasına da olanak tanıyacak. Hoskinson katıldığı programda konuyla ilgili şunları söyledi;

“Geçen yıl, Cardano‘nun tüm kullanım alanlarına yönelik bir portal ve arayüzün nasıl görüneceğini hayal etmek için bir araştırma projesi başlatalım, normal bir kripto para cüzdanının yaptığının ötesine geçelim dedik ve tam düğüm güvenliğine sahip, ancak telefonda kullanılabilecek kadar hafif, kimlik öncelikli bir cüzdan oluşturduk. Bu çok iddialı bir projeydi. Şimdi, Lace bir ürün olarak piyasaya çıkmaya başlıyor. Bu bizim ilk ticari B2C (işletmeden tüketiciye) ürünlerimizden biri ve bu yüzden bir referans istemci değil. Tarafsız bir oyun alanı olan Daedalus gibi değil, daha ziyade IOG’nin kriptonun nasıl yapılması gerektiğine dair görüşü bu ve umudumuz tüm ekosistemimiz için standartları zorlamasıdır.”

Hoskinson, Lace’in sadece Bitcoin (BTC) ve Ethereum gibi diğer dijital varlıklarla uyumlu bir çapraz zincir cüzdanı olmadığını, aynı zamanda sonunda akıllı telefonlara da gelecek tarayıcı tabanlı bir arayüze sahip olduğunu söylüyor. Hoskinson’a göre Lace, Cardano ağını 1 milyar kullanıcıya ulaştıracak.