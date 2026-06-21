Ethereum, haziran sonuna günler kala tarihinde ilk kez üst üste üç çeyrek düşüşe hazırlanıyor

Ethereum, haziran ayı sonuna sayılı günler kala tarihinde ilk kez art arda üç çeyreği kayıpla kapatma olasılığıyla karşı karşıya bulunuyor. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto varlık olan ETH’de fiyat hareketleri yakından izlenirken, bu tablo dijital varlıklarda süren baskının ve yatırımcıların daha temkinli duruşunun bir yansıması olarak görülüyor.

Çeyreklik performansta kritik eşik

Piyasa verilerine göre Ethereum, yıl boyunca görülen toparlanma denemelerine karşın kalıcı ivme kazanmakta zorlandı. ETH, haberin yazıldığı sırada 1.725 dolar civarında işlem görüyor. Varlık, yılın daha erken döneminde görülen 2.400 dolar üzerindeki seviyelerden belirgin şekilde geriledi ve önemli direnç bölgelerini aşamadı.

Mevcut seviyelere yakın destek noktaları da yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Kısa vadede dengelenme işaretleri aranırken, satış baskısının etkisini koruduğu belirtiliyor. Koşullar haziran sonuna kadar değişmezse Ethereum, tarihinde ilk kez üst üste üç çeyrekte değer kaybı yaşayan bir dönem geçirmiş olacak.

Cointelegraph tarafından paylaşılan piyasa verisinde, ETH’nin tarihinde ilk kez art arda üç kırmızı çeyreğe yalnızca 10 gün uzaklıkta olduğu aktarıldı.

Ethereum geçmişte de sert düzeltmeler yaşamıştı. Ancak önceki dönemlerde bu düşüşlerin ardından daha güçlü toparlanmalar gelmişti. Bu döngüde ise fiyat tepkilerinin daha zayıf kaldığı, yatırımcı güveninin de sınırlı seyrettiği görülüyor. Bu nedenle çeyrek kapanışı, piyasanın dayanıklılığı açısından önemli bir sınav olarak değerlendiriliyor.

Piyasa koşulları baskıyı artırdı

Ethereum’daki zayıf görünümde birden fazla etken öne çıkıyor. Küresel ekonomik belirsizlik, riskli varlıklara yönelik iştahı azalttı. Buna ek olarak daha sıkı likidite koşulları, hem geleneksel piyasalarda hem de kripto varlıklarda fiyatları baskıladı.

Faiz oranlarına ilişkin beklentiler de yatırımcı davranışını etkiledi. Özellikle kurumsal tarafta daha savunmacı bir pozisyonun benimsendiği, bunun da kripto varlıklara yönelen sermaye akışını yavaşlattığı değerlendiriliyor. Bitcoin görece daha dengeli kalırken, altcoin piyasasının genelinde yeni talep oluşturmak daha güç hale geldi.

İşlem hacimlerindeki düzensiz seyir de dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıların daha net piyasa sinyalleri ortaya çıkmadan pozisyonlarını büyütmek istemediğine işaret ediyor.

Temel göstergeler gücünü koruyor

Kısa vadeli fiyat baskısına rağmen Ethereum ağının temel göstergelerinin güçlü kaldığı aktarılıyor. Ağ, merkeziyetsiz finans uygulamaları, akıllı sözleşmeler ve Web3 ekosistemi için başlıca platformlardan biri olmayı sürdürüyor.

Staking katılımının yüksek seyretmesi de dolaşımdaki arzı sınırlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda bu yapı, ağ güvenliğini destekliyor. Geliştirme çalışmalarının ölçeklenebilirlik ve verimlilik tarafında devam etmesi de uzun vadeli görünüm açısından izleniyor.

Mini sözlük: Staking, belirli kripto varlıkların ağın işleyişine katkı sağlamak için kilitlenmesi anlamına gelir. Bu süreç, ağ güvenliğini desteklerken dolaşımdaki arzın bir bölümünü geçici olarak piyasadan çekebilir.

Bazı piyasa gözlemcileri, bu güçlü yönlerin koşullar iyileştiğinde Ethereum için yeniden büyüme zemini oluşturabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte, olumlu temel veriler şu aşamada kalıcı bir fiyat artışına dönüşmüş değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde oluşacak kapanış verisi, yatırımcı algısı üzerinde belirleyici olabilir.