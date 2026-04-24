Son Dakika: CNN müjdeyi verdi İran konusunda yeni gelişme

Bu son dakikalara alışın çünkü önümüzdeki saatlerde daha fazlası gelecek. İran kripto paraların öncelikli ve tek gündem maddesi. Bu konuda gelen son dakika duyuruları BTC fiyatını aniden yukarı veya aşağı itebiliyor. Şimdi bunlardan biri daha yaşanıyor.

Bitcoin son dakika

Son birkaç dakika içinde BTC 700 dolara yakın hızlı bir hareket yaptı. CNN’in haberine göre Trump, İran görüşmeleri için Witkoff ve Kushner’ı Pakistan’a gönderiyor. Tasnim de İran Dışişleri Bakanı Araghchi, savaşın sona erdirilmesine ilişkin İran’ın görüşlerini iletecek haberini geçti.

İran heyetinin başkanı ve Vance’ın muhatabı olan Ghalibaf’ın toplantıya katılmayacak olması nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Pakistan’a gitmeyecek. Şimdilik toplantıya katılmayı planlamadığını CNN paylaştı. Kripto para yatırımcıları için hafta sonu çok daha önemli hale geldi çünkü Pakistan yetkilileriyle görüşen İranlılar muhtemelen dolaylı müzakere yapacak. Bu da ABD-İran görüşmeleri için alışıldık bir durum. Daha alt düzey temsille de olsa bu hafta sonu görüşme yapılması olumlu.

Risk piyasaları için başka bir güzel haber daha var. Google Anthropic’e 30 milyar dolar daha yatırım yapacağını açıkladı.