Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Ekonomi

Son Dakika: CNN müjdeyi verdi İran konusunda yeni gelişme

Bilmeniz Gerekenler

  • Trump, İran görüşmeleri için Witkoff ve Kushner'ı Pakistan'a gönderiyor - CNN
  • Araghchi savaşı sona erdirmek için İran'ın önerilerini iletecek.
  • İran heyetinin başkanı ve Vance’ın muhatabı olan Ghalibaf'ın toplantıya katılmayacak olması nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Pakistan’a gitmeyecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar

Bu son dakikalara alışın çünkü önümüzdeki saatlerde daha fazlası gelecek. İran kripto paraların öncelikli ve tek gündem maddesi. Bu konuda gelen son dakika duyuruları BTC fiyatını aniden yukarı veya aşağı itebiliyor. Şimdi bunlardan biri daha yaşanıyor.

Bitcoin son dakika

Son birkaç dakika içinde BTC 700 dolara yakın hızlı bir hareket yaptı. CNN’in haberine göre Trump, İran görüşmeleri için Witkoff ve Kushner’ı Pakistan’a gönderiyor. Tasnim de İran Dışişleri Bakanı Araghchi, savaşın sona erdirilmesine ilişkin İran’ın görüşlerini iletecek haberini geçti.

İran heyetinin başkanı ve Vance’ın muhatabı olan Ghalibaf’ın toplantıya katılmayacak olması nedeniyle ABD Başkan Yardımcısı Pakistan’a gitmeyecek. Şimdilik toplantıya katılmayı planlamadığını CNN paylaştı. Kripto para yatırımcıları için hafta sonu çok daha önemli hale geldi çünkü Pakistan yetkilileriyle görüşen İranlılar muhtemelen dolaylı müzakere yapacak. Bu da ABD-İran görüşmeleri için alışıldık bir durum. Daha alt düzey temsille de olsa bu hafta sonu görüşme yapılması olumlu.

Risk piyasaları için başka bir güzel haber daha var. Google Anthropic’e 30 milyar dolar daha yatırım yapacağını açıkladı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Bir Önceki Yazı Riot Platforms 500 BTC’lik dev satış transferi sonrası hissede düşüş
Bir Sonraki Yazı Bitcoin için 15 bit’lik kuantum saldırısı dalga etkisi yarattı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin için 15 bit’lik kuantum saldırısı dalga etkisi yarattı
Kripto Para
Riot Platforms 500 BTC’lik dev satış transferi sonrası hissede düşüş
BITCOIN (BTC)
Bitcoin’de 8,6 milyar dolarlık vade dolumu öncesi sert hamle, XRP rakuten ile 1,38 dolara dayandı
BITCOIN (BTC)
XRP fiyatı 1,50 dolar direncine gözünü dikti, kritik hamle için geri sayım başladı
RIPPLE (XRP)
Son Dakika: 24 Nisan ABD verileri açıklandı
Ekonomi
Lost your password?