Kripto Para

Toronto’da kripto kaçırma soruşturmasında 7 şüpheliye 82 suçlama yöneltildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Toronto'da bir kripto para borsası sahibine yönelik kaçırma dosyasında 7 şüpheliye 82 suçlama yöneltildi.
  • 🔒 Polis, mağdurun 25 Temmuz'da zorla alıkonulduğunu ve kripto varlıklarına erişime zorlandığını açıkladı.
  • 🪖 Soruşturmada adı geçen 7 kişiden 3'ünün Kanada Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğu bildirildi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Kanada’nın Toronto kentinde bir kripto para borsası sahibine yönelik silahlı kaçırma olayıyla bağlantılı yedi şüpheli hakkında toplam 82 suçlama yöneltildi. Soruşturmada adı geçen kişilerden üçünün Kanada Silahlı Kuvvetleri mensubu olması, olayın seyrini daha da dikkat çekici hale getirdi.

İçindekiler
1 Olay 25 Temmuz’da North York’ta yaşandı
2 Mağdur serbest bırakıldı, varlık kaybı netleşmedi
3 Şüpheliler arasında üç asker bulunuyor
4 Askeri geçmişe ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı

Olay 25 Temmuz’da North York’ta yaşandı

Toronto Polis Teşkilatı, olayın 25 Temmuz’da kentin North York bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. Polis, mağdurun Toronto’da Finch Avenue East ile Bayview Avenue yakınında aracına doğru yürüdüğü sırada bir grup tarafından zorla alıkonulduğunu bildirdi.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, mağduru kelepçeledi ve darbetti. Polis, saldırganların mağduru kripto varlıklarına ve işlettiği işe ait güvenlik araçlarına erişmeye zorlamaya çalıştığını belirtti.

Toronto Polisi, saldırganların mağduru kripto varlıklarına ve işletmesine ait güvenlik araçlarına erişmeye zorlamaya çalıştığını açıkladı.

Mağdur serbest bırakıldı, varlık kaybı netleşmedi

Mağdur daha sonra serbest kaldı ancak polise başvurmaması yönünde tehdit edildi. Yetkililer, şüphelilerin herhangi bir kripto varlığı alıp almadığının henüz netleşmediğini, neyin hedeflendiğine ilişkin ayrıntıların da soruşturma kapsamında incelendiğini kaydetti.

Dosyada mağdurun kimliği paylaşılmadı. Polis, olayın yalnızca fiziksel şiddet boyutuyla değil, dijital varlıklara erişim sağlama girişimi yönüyle de ele alındığını aktardı.

Şüpheliler arasında üç asker bulunuyor

Soruşturmada en dikkat çekici unsur, yedi şüpheliden üçünün Kanada ordusunda görevli çıkması oldu. Yetkililer bu kişileri 22 yaşındaki Talarambage Fernando, 29 yaşındaki James Moreau ve 24 yaşındaki Jack Miley olarak açıkladı. Kanada Silahlı Kuvvetleri, ülkenin kara, hava ve deniz unsurlarını kapsayan askeri yapısı olarak faaliyet gösteriyor.

Fernando ile Moreau 11 Ağustos’ta gözaltına alındı. Miley ise 24 Eylül’de yakalandı. Şüpheliler hakkında ateşli silahla fidye amaçlı kaçırma, zorla alıkoyma ve başka suçlamalar yöneltildi.

Yetkililer, yedi şüpheliden üçünün Kanada Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğunu duyurdu.

Askeri geçmişe ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, Fernando’nun Ocak 2020’de yedek kuvvetlere katıldığını ve herhangi bir görevlendirmeye çıkmadığını bildirdi. Diğer iki askerin görev geçmişine ilişkin ayrıntılar ise açıklanmadı.

Soruşturma sürerken polis, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ve yöneltilen suçlamaların mahkeme değerlendirmesine tabi olacağını belirtiyor. Dosyada yer alan toplam suçlama sayısı 82 olarak açıklandı.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Kripto piyasasında 939 milyon dolarlık tasfiye dalgası yaşandı

Kriptoda üç çeyreklik düşüş bitti, piyasaya 840 milyar dolar eklendi

Beyaz Saray kripto konseyi yöneticisi Patrick Witt görevinden ayrıldı

MemeToro fonlama arayüzünü geliştiriyor: Site kapansa bile fonlara erişim

Ripple’dan Türkiye analizi: “Türkiye kriptoda ilk beşe yükseldi, sırada kurumlar var”

Bitcoin 84 bin doları aşarken altcoinlerde satışlar derinleşti

Piyasalar haftaya temkinli başladı, gözler ABD enflasyon verisine çevrildi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı Dogecoin balinası Binance’e 300 milyon DOGE aktardı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin balinası Binance’e 300 milyon DOGE aktardı
DOGECOIN (DOGE)
Kripto piyasasında 939 milyon dolarlık tasfiye dalgası yaşandı
Kripto Para
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?