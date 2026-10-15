Toronto’da kripto kaçırma soruşturmasında 7 şüpheliye 82 suçlama yöneltildi

Kanada’nın Toronto kentinde bir kripto para borsası sahibine yönelik silahlı kaçırma olayıyla bağlantılı yedi şüpheli hakkında toplam 82 suçlama yöneltildi. Soruşturmada adı geçen kişilerden üçünün Kanada Silahlı Kuvvetleri mensubu olması, olayın seyrini daha da dikkat çekici hale getirdi.

Olay 25 Temmuz’da North York’ta yaşandı

Toronto Polis Teşkilatı, olayın 25 Temmuz’da kentin North York bölgesinde meydana geldiğini açıkladı. Polis, mağdurun Toronto’da Finch Avenue East ile Bayview Avenue yakınında aracına doğru yürüdüğü sırada bir grup tarafından zorla alıkonulduğunu bildirdi.

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, mağduru kelepçeledi ve darbetti. Polis, saldırganların mağduru kripto varlıklarına ve işlettiği işe ait güvenlik araçlarına erişmeye zorlamaya çalıştığını belirtti.

Toronto Polisi, saldırganların mağduru kripto varlıklarına ve işletmesine ait güvenlik araçlarına erişmeye zorlamaya çalıştığını açıkladı.

Mağdur serbest bırakıldı, varlık kaybı netleşmedi

Mağdur daha sonra serbest kaldı ancak polise başvurmaması yönünde tehdit edildi. Yetkililer, şüphelilerin herhangi bir kripto varlığı alıp almadığının henüz netleşmediğini, neyin hedeflendiğine ilişkin ayrıntıların da soruşturma kapsamında incelendiğini kaydetti.

Dosyada mağdurun kimliği paylaşılmadı. Polis, olayın yalnızca fiziksel şiddet boyutuyla değil, dijital varlıklara erişim sağlama girişimi yönüyle de ele alındığını aktardı.

Şüpheliler arasında üç asker bulunuyor

Soruşturmada en dikkat çekici unsur, yedi şüpheliden üçünün Kanada ordusunda görevli çıkması oldu. Yetkililer bu kişileri 22 yaşındaki Talarambage Fernando, 29 yaşındaki James Moreau ve 24 yaşındaki Jack Miley olarak açıkladı. Kanada Silahlı Kuvvetleri, ülkenin kara, hava ve deniz unsurlarını kapsayan askeri yapısı olarak faaliyet gösteriyor.

Fernando ile Moreau 11 Ağustos’ta gözaltına alındı. Miley ise 24 Eylül’de yakalandı. Şüpheliler hakkında ateşli silahla fidye amaçlı kaçırma, zorla alıkoyma ve başka suçlamalar yöneltildi.

Yetkililer, yedi şüpheliden üçünün Kanada Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğunu duyurdu.

Askeri geçmişe ilişkin ilk bilgiler paylaşıldı

Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı, Fernando’nun Ocak 2020’de yedek kuvvetlere katıldığını ve herhangi bir görevlendirmeye çıkmadığını bildirdi. Diğer iki askerin görev geçmişine ilişkin ayrıntılar ise açıklanmadı.

Soruşturma sürerken polis, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ve yöneltilen suçlamaların mahkeme değerlendirmesine tabi olacağını belirtiyor. Dosyada yer alan toplam suçlama sayısı 82 olarak açıklandı.