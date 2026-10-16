Bitcoin 80 bin doları test ederken altcoinlerde satış baskısı arttı

Kripto para piyasasında satış baskısı sürerken Bitcoin 80 bin dolar eşiğini yeniden test etti. Fiyat gün içinde 80 bin dolara kadar geriledi, ardından sınırlı bir tepkiyle 80 bin 100 dolar çevresine çıktı. Günlük kayıp yaklaşık yüzde 1,8 oldu. Alıcılar bu bölgede devreye girse de yükseliş zayıf kaldı.

Bitcoin ve piyasa geneli baskı altında

Bitcoin ağustosta yaklaşık 63 bin dolardan yükselerek eylül sonunda 87 bin 500 dolara kadar çıkmıştı. Ekim başında bu bölgenin üzerine yerleşemeyen varlık, sonrasında zirveden yaklaşık yüzde 8 geri çekildi. Grafikte oluşan daha düşük tepeler, satıcıların son günlerde daha etkili hale geldiğine işaret ediyor.

Bitcoin için kısa vadede belirleyici bölge 80 bin dolar ile 80 bin 300 dolar bandı olarak öne çıkıyor; bu alanın altında kalıcı bir kapanış, son yükseliş trendinde zayıflama sinyali verebilir.

Fiyat, ağustostaki kırılmadan bu yana trendi taşıyan 50 günlük ortalamanın bulunduğu 80 bin 300 dolar civarında işlem görüyor. Daha kısa vadeli ortalamalar ise 81 bin 200 ve 82 bin 400 dolar seviyelerinde yer alıyor. İşlem hacminin sert biçimde artmaması, satışların panik kaynaklı değil daha kademeli ilerlediğini gösteriyor. Buna karşılık alıcı tarafında da güçlü bir istek henüz görülmüyor.

Bitcoin 80 bin doların altında günlük kapanış yaparsa 77 bin ile 78 bin dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir. Bu alanın hemen altında 100 günlük ortalama 76 bin 600, 200 günlük ortalama ise 75 bin 600 dolarda bulunuyor. Buna karşın 82 bin 400 doların yeniden aşılması halinde son geri çekilme sınırlı bir düzeltme olarak değerlendirilebilir.

BNB ve HYPE kritik eşiklerde

BNB gün içinde yüzde 1,2 gerileyerek 717 dolar civarında işlem gördü. Gün içi en düşük seviye 708,89 dolar oldu. Varlık, ekim başındaki 810 dolarlık zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 11 düştü. Kısa vadeli görünümde 733 ile 750 dolar aralığındaki ortalamalar yukarı yönlü denemeleri sınırlıyor.

BNB için en önemli bölge 700 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. 100 günlük ortalama bu noktada yer alırken, 200 günlük ortalama 686 dolarda ikinci destek katmanını oluşturuyor. Bu alan korunursa fiyatın yeniden 735 doların üzerine yönelmesi izlenebilir. Aksi halde 700 doların altındaki günlük kapanışlar 686 ve ardından 660 doları gündeme taşıyabilir.

Hyperliquid ekosisteminin tokeni HYPE ise yaklaşık yüzde 4 düşüşle 77,80 dolara geriledi. Ağustos başında 51 dolar civarında bulunan varlık, eylül sonunda 98 dolara kadar yükselmişti. Son geri çekilmeyle bu zirveden kayıp yaklaşık yüzde 20’ye ulaştı. HYPE, 50 günlük ortalamanın altına inerken 77 dolar civarındaki 100 günlük ortalamaya çok yakın seyrediyor.

HYPE için 75 ile 77 dolar aralığı alıcıların savunması gereken temel bölge haline geldi; 75 doların altındaki bir günlük kapanış, ağustostan beri süren yükselişi ciddi biçimde zora sokabilir.

Cardano 100 günlük ortalamaya çekildi

Cardano da satış dalgasından etkilendi. ADA gün içinde yaklaşık yüzde 5 düşerek 0,219 dolar civarına indi. Fiyat, 0,2303 dolardan açıldıktan sonra 0,2159 dolara kadar geriledi. Haziranda 0,14 dolar civarında olan ADA, ekim başında 0,282 dolara kadar yükselmişti. Bu zirveden sonraki kayıp yaklaşık yüzde 22 oldu.

ADA daha önce 0,241 dolar civarındaki 200 günlük ortalamanın üzerine kalıcı biçimde çıkamadı ve son düşüşle 0,230 dolardaki 50 günlük ortalamanın da altına sarktı. Şimdi 0,220 dolar çevresindeki 100 günlük ortalama test ediliyor. Bitcoin’deki baskının sürmesi, ADA üzerindeki satışları da artırabilir. Bu bölgenin kırılması halinde 0,200 dolar ve ardından 0,190 dolar seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü denge için ilk aşamada 0,230 doların geri alınması gerekiyor.