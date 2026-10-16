Bitcoin ETF’lerinde akış pozitife döndü, ancak düşüş beklentileri neden güçleniyor

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri, bir günlük aranın ardından yeniden net giriş kaydetti. Ancak girişlerin sınırlı kalması ve türev piyasasında düşüş yönlü pozisyonların ağırlık kazanması, yatırımcıların temkinli olduğunu gösterdi. Beklentileri aşan ABD enflasyon verileri ve Fed’in yeniden faiz artırabileceğine ilişkin endişeler, piyasa üzerinde baskı oluşturdu.

SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin ETF’lerine 15 Ekim’de toplam 5,06 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Bir önceki gün fonlardan 261,46 milyon dolar çıkmıştı. Böylece fon akışları yeniden pozitife dönse de girişler, önceki günkü çıkışın oldukça altında kaldı.

ETF girişlerini yalnızca BlackRock taşıdı

Fon bazında net giriş kaydeden tek ürün, 16,79 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT fonu oldu. Grayscale’in Bitcoin Mini Trust fonundan (BTC) 7,64 milyon dolar, Invesco Galaxy’nin BTCO fonundan ise 4,09 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.

Fidelity’nin FBTC ve Ark 21Shares’in ARKB fonları dahil diğer ürünlerde net giriş veya çıkış yaşanmadı.

ETF’lerdeki sınırlı toparlanmaya karşılık, Bitcoin türev piyasasında düşüş beklentileri güçlendi. CryptoQuant analisti Darkfost, yaptığı değerlendirmede Binance’teki Bitcoin sürekli vadeli işlemlerinin fonlama oranının yüzde -0,0073’e gerilediğini belirtti. Analiste göre genel türev piyasasında da belirgin bir düşüş eğilimi görülüyor.

Fonlama oranları, vadeli işlem fiyatlarını spot fiyatlara yakın tutmak amacıyla yatırımcılar arasında yapılan ödemeleri ifade ediyor. Oranın negatif olması, düşüş yönünde pozisyon alanların yükseliş bekleyenlere ödeme yaptığı anlamına geliyor. Yatırımcıların bu maliyete rağmen kısa pozisyonlarını korumak istemesi, düşüş beklentilerinin gücüne işaret ediyor.

Bitcoin’de 80 bin ve 74 bin dolar öne çıkıyor

Darkfost, piyasadaki karamsarlığın arkasında beklentileri aşan ABD tüketici ve üretici enflasyonu verilerinin bulunduğunu ifade etti. Her iki verinin de tahminlerin üzerinde gelmesi, Fed’in ilave faiz artışına gidebileceği endişesini artırdı. Bitcoin’in yakın zamanda 87 bin doların üzerine çıktıktan sonra sert şekilde geri çekilmesi de yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendirdi.

Bununla birlikte analist, düşüş yönlü pozisyonların artmasının fiyatların mutlaka gerilemeye devam edeceği anlamına gelmediğini vurguladı. Geçmişte benzer dönemlerin sıklıkla trend dönüşlerinden önce görüldüğünü belirten Darkfost’a göre düşüş beklentilerinin yoğunlaşması, bir toparlanmanın önünü açabilir.

Ancak böyle bir hareketin kalıcı mı yoksa kısa süreli mi olacağını ayırt etmek gerekiyor. Darkfost, 80 bin ve 74 bin doları kritik destek seviyeleri olarak gösterdi. Yatırımcıların yön belirlerken yalnızca fonlama oranlarına dayanmak yerine, Bitcoin’in bu seviyelerde nasıl hareket ettiğini de izlemesi gerektiğini belirtti.