Ekonomi

Fed’den faiz sinyali bekleyen piyasalarda yön değişti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🏦 Warsh’ın konuşmasının ardından ekim ayında faiz artışı olasılığı yüzde 25’den yüzde 15’e geriledi.
  • 🎙️ Birkaç saat önce IMF'den Georgieva’nın da katıldığı konuşmada Warsh, ekim ve aralık toplantılarında durumu değerlendireceklerini belirtti.
  • 📈 Asya Pasifik borsaları yüzde 1,6 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri kayıplarını sildi; Kospi yüzde 4 arttı.
  • 💵 Dolar düşüşünü sürdürürken, altının ons fiyatı yaklaşık 4.190 dolara kadar yükseldi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Fed Başkanı Kevin Warsh’ın, beklentileri aşan enflasyon verilerine rağmen para politikasının sıkılaştırılmasını destekleyen bir mesaj vermemesi, küresel piyasalardaki yükselişi destekledi. Yatırımcılar bu ay faiz artışı beklentilerini azaltırken, Asya borsaları değer kazandı ve ABD hisse vadeli işlemleri kayıplarını silerek yükselişe geçti. Dolar ise düşüşünü sürdürdü.

İçindekiler
1 Warsh, ekim ve aralık toplantılarına işaret etti
2 Çip hisselerindeki toparlanma Asya borsalarını destekledi

Warsh’ın konuşmasının ardından, piyasalarda ekim ayında faiz artırılmasına yönelik fiyatlanan olasılık yüzde 15’e geriledi. Bu oran perşembe günü yüzde 25’in üzerindeydi. MSCI Asya Pasifik endeksi yüzde 1,6 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,6’ya ulaşan kayıplarını telafi ederek yüzde 0,2 artıya geçti.

Warsh, ekim ve aralık toplantılarına işaret etti

Warsh, birkaç saat önce IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın da katıldığı konuşmada, para politikasına doğrudan değinmek yerine yapay zekanın ABD ekonomisine sağlayabileceği faydaları öne çıkardı.

Fed Başkanı, 2026’nın kalan toplantılarında nasıl kararlar alacağını şimdiden öngörmeye mesafeli yaklaştığını belirtti. Ekim ve aralık toplantılarında mevcut durumu değerlendireceklerini söyleyen Warsh, yıl bitmeden yapılacak toplantıların görünümü netleştireceğine işaret etti.

Hafta içinde açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verilerine rağmen konuşmada sıkılaşmayı destekleyen bir mesaj verilmemesi, faiz artışı beklentilerinin gerilemesine eşlik etti. Bloomberg’in dolar göstergesi yüzde 0,1 düşerek perşembe günkü yüzde 0,3’lük kaybını sürdürdü. Önceki günkü gerileme, bir aydan uzun sürenin en sert günlük düşüşü olmuştu.

Altının ons fiyatı yüzde 0,1 yükselerek yaklaşık 4.190 dolara kadar çıktı. ABD Hazine tahvilleri ise önceki ABD seansında tüm vadelerde görülen güçlü yükselişin ardından, Warsh’ın konuşması sırasında gün içindeki kayıplarını korudu.

Çip hisselerindeki toparlanma Asya borsalarını destekledi

Asya piyasalarında toparlanma, Warsh’ın konuşmasından önce yarı iletken hisselerindeki satış baskısının hafiflemesiyle başlamıştı. Samsung Electronics ve SK Hynix hisseleri ayrı ayrı yüzde 4’ün üzerinde değer kazandı.

Bu yükselişlerin desteğiyle Güney Kore’nin Kospi endeksi yüzde 4 arttı. Böylece endeks, perşembe günü nisan ayından bu yana en düşük kapanışına gerilemesine yol açan sert satışların ardından toparlandı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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