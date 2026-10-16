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Coinbase, XRP türev piyasasında zarardaki uzun pozisyonlara işaret etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Coinbase, $XRP’de net uzun türev pozisyonların yüzde 97’sinin 1,31 doların üzerinde açıldığını açıkladı.
  • 📉 En büyük uzun pozisyon kümesi yaklaşık 1,40 dolar seviyesinde birikirken satış baskısı riski arttı.
  • 📊 Glassnode, 1,49 dolar ve 1,50 dolar çevresinde 20 milyon doların üzerindeki net kısa kümelenmeyi gösterdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Coinbase Markets, XRP türev piyasasında yükseliş yönlü pozisyonların büyük bölümünün mevcut fiyatın üzerinde açıldığını açıkladı. Borsa verilerine göre net uzun nominal pozisyonların yüzde 97’si, XRP’nin 1,31 dolarlık piyasa fiyatından daha yüksek seviyelerde kuruldu.

İçindekiler
1 Uzun pozisyonlar baskı altında
2 Satış baskısı riski öne çıktı
3 Veri tüm yatırımcıları kapsamıyor
4 Kısa pozisyonlar da belirli seviyelerde yoğunlaştı

Uzun pozisyonlar baskı altında

En büyük net uzun pozisyon kümesi yaklaşık 1,40 dolar ortalama giriş fiyatında toplandı. Bu tablo, piyasada açık kalan yükseliş yönlü işlemlerin önemli kısmının şu anda zararda olduğunu gösteriyor. Coinbase Markets, bu durumun özellikle fiyat toparlanmakta zorlanırken kırılganlığı artırabileceğine işaret etti.

Yatırımcılar bu aşamada iki farklı yola yönelebilir. Bir kısmı olası bir toparlanma beklentisiyle uzun pozisyonlarını büyütebilir, bir kısmı ise daha fazla kaybı sınırlamak için işlemlerini kapatabilir. Fiyat düşüşünün sürmesi halinde, özellikle kaldıraç kullanan işlemcilerin pozisyon kapatma baskısıyla karşı karşıya kalması mümkün görünüyor.

Coinbase Markets verileri, XRP’deki net uzun nominal pozisyonların yüzde 97’sinin mevcut piyasa fiyatının üzerinde açıldığını ortaya koydu.

Satış baskısı riski öne çıktı

Bu yapının piyasada ek satış baskısı doğurabileceği değerlendiriliyor. Zarardaki kaldıraçlı işlemler kapandıkça fiyat üzerinde yeni bir aşağı yönlü baskı oluşabilir. Böyle bir süreçte düşüşler, yeni pozisyon kapanışlarını tetikleyerek kendi kendini besleyen bir döngüye dönüşebilir.

Buna karşılık XRP fiyatında bir toparlanma görülmesi halinde, işlemciler mevcut uzun pozisyonlarını korumayı seçebilir. Bazı yatırımcıların bu senaryoda pozisyonlarını artırması da ihtimaller arasında yer alıyor.

Veri tüm yatırımcıları kapsamıyor

Coinbase’in paylaştığı yüzde 97 oranı, tüm XRP sahiplerinin zararda olduğu anlamına gelmiyor. Bu oran yalnızca türev piyasadaki net pozisyonlanmayı yansıtıyor. Başka bir ifadeyle veri, spot piyasadaki tüm yatırımcı tabanını değil, belirli giriş seviyelerinde biriken uzun ve kısa türev işlemler arasındaki farkı ölçüyor.

Mini sözlük: Net uzun ve net kısa nominal pozisyon, belirli bir fiyat seviyesinde açık uzun işlemler ile kısa işlemler arasındaki farkın parasal büyüklüğünü ifade eder. Glassnode ise zincir üstü ve piyasa verileri sunan bir analiz şirketidir.

Glassnode’un yöntemine göre her giriş fiyatı seviyesinde açık uzun ve kısa pozisyon farkı hesaplanıyor. Fark pozitifse uzun işlemler kısa işlemlerden fazla oluyor, negatifse tablo tersine dönüyor. Bu yaklaşım, piyasadaki yön eğilimini fiyat seviyelerine göre izlemeyi sağlıyor.

Kısa pozisyonlar da belirli seviyelerde yoğunlaştı

Glassnode verileri, 1,49 dolar ve 1,50 dolar civarında da kayda değer net kısa pozisyon birikimi bulunduğunu gösterdi. En büyük negatif kümenin nominal büyüklüğü 20 milyon doların üzerine çıktı. Bu görünüm, XRP türev piyasasında tek yönlü değil, dengesiz bir pozisyon dağılımı oluştuğunu ortaya koyuyor.

1,49 dolar ve 1,50 dolar çevresindeki net kısa pozisyon birikimi de piyasadaki dengesiz görünümü güçlendiriyor.

Bununla birlikte grafikte yer alan giriş seviyeleri doğrudan tasfiye fiyatı anlamına gelmiyor. İşlemcilerin hangi seviyede zorunlu çıkışla karşılaşacağı; kaldıraç oranı, teminat yapısı ve marjin koşulları gibi unsurlara bağlı olarak değişiyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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