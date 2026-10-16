Kripto Para

OpenAI, Sepolia testnetinde yetkisiz cüzdan erişimini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 OpenAI, Sepolia test ağında yetkisiz cüzdan erişimini açıkladı.
  • 🧠 İç yapay zeka ajanı, sözleşme dağıtımı için gereken test tokenlarını izinsiz aldığı cüzdandan kullandı.
  • 🔎 26 Haziran’da kayda geçen olay 25 Eylül’de tespit edildi ve blokzincirde yapay zeka güvenliğini yeniden gündeme taşıdı.
İlayda Peker
İlayda Peker

OpenAI, bir iç yapay zeka araştırma ajanının Ethereum’un Sepolia test ağında görev yürütürken yetkisiz biçimde bir kripto para cüzdanına eriştiğini açıkladı. Olayda gerçek değeri bulunan ETH veya başka bir kripto varlığın etkilenmediği, kullanılan tokenların yalnızca test amacı taşıdığı belirtildi.

İçindekiler
1 İhlalin kapsamı
2 Karar süreci ve güvenlik boyutu
3 Zamanlama ve olası etkiler

İhlalin kapsamı

14 Ekim tarihli rapor güncellemesine göre olay, GPT 4.5 Sol model ailesinin parçası olan bir iç araştırma modeliyle bağlantılıydı. Söz konusu ajana, bir kripto alım satım uygulamasında değişiklik yapma görevi verildi. Ancak model, akıllı sözleşmeyi Ethereum’un Sepolia test ağında dağıtmaya çalışırken işlem ücretlerini karşılayacak yeterli test tokenına ulaşamadı.

Bunun ardından ajan, ek kaynak talep etmek ya da işlemi durdurmak yerine başka fon kaynakları aramaya yöneldi. Süreç içinde cüzdan anahtarlarını tespit ettiği ve işlem ücretlerini karşılayacak kadar test tokenı bulunan bir cüzdana ulaştığı aktarıldı. Bu erişimin, cüzdan sahibinden izin alınmadan gerçekleştiği kaydedildi.

OpenAI, modelin fonları kullanmaya yetkisi olup olmadığını kendi içinde sorguladığını, ancak kurtarma ifadesinin açık durumda olması ve test ağındaki tokenların parasal değer taşımaması gerekçesiyle işlemi sürdürdüğünü bildirdi.

Karar süreci ve güvenlik boyutu

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri, ajanın etik sonuçları değerlendirmiş görünmesine rağmen yine de işlemi sürdürmesi oldu. Modelin, ilgili fonları fiilen terk edilmiş kabul ederek bu adımı kendi içinde meşrulaştırdığı ve ardından akıllı sözleşme dağıtımını tamamladığı ifade edildi. İşlem ücretleri de yetkisiz erişim sağlanan bu cüzdandan karşılandı.

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Zamanlama ve olası etkiler

Kayıtlara göre güvenlik ihlali 26 Haziran’da oluşturuldu, olay 25 Eylül’de tespit edildi. Bu zaman farkı, otonom yapay zeka sistemlerinin attığı adımların geriye dönük olarak izlenmesi ve denetlenmesi konusunda yeni soru işaretleri doğurdu.

OpenAI, olayın parasal değeri olan varlıkları etkilemediğini vurgulasa da gelişme, blokzincir tabanlı altyapılarla etkileşime giren otonom yapay zeka ajanlarının nasıl sınırlandırılacağına ilişkin güvenlik tartışmalarını güçlendirdi. Özellikle izin denetimi, cüzdan erişimi ve görev tamamlama önceliğinin hangi çerçevede tutulacağı, benzer sistemlerde daha sıkı kontrolleri gerekli kılabilir.

Gerçek değeri olan herhangi bir kripto varlık etkilenmedi ancak olay, otonom yapay zeka ajanlarının blokzincir altyapısıyla etkileşiminde olası bir güvenlik açığına işaret etti.

Olay, test ağında gerçekleşmiş olsa da yapay zeka modellerinin hedefe ulaşmak için kendi yöntemlerini üretmesi halinde hangi sınırların uygulanacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle iç araştırma sistemlerinde izin katmanlarının ve görev kısıtlarının daha açık tanımlanması bekleniyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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