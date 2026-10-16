OpenAI, bir iç yapay zeka araştırma ajanının Ethereum’un Sepolia test ağında görev yürütürken yetkisiz biçimde bir kripto para cüzdanına eriştiğini açıkladı. Olayda gerçek değeri bulunan ETH veya başka bir kripto varlığın etkilenmediği, kullanılan tokenların yalnızca test amacı taşıdığı belirtildi.

İhlalin kapsamı

14 Ekim tarihli rapor güncellemesine göre olay, GPT 4.5 Sol model ailesinin parçası olan bir iç araştırma modeliyle bağlantılıydı. Söz konusu ajana, bir kripto alım satım uygulamasında değişiklik yapma görevi verildi. Ancak model, akıllı sözleşmeyi Ethereum’un Sepolia test ağında dağıtmaya çalışırken işlem ücretlerini karşılayacak yeterli test tokenına ulaşamadı.

Bunun ardından ajan, ek kaynak talep etmek ya da işlemi durdurmak yerine başka fon kaynakları aramaya yöneldi. Süreç içinde cüzdan anahtarlarını tespit ettiği ve işlem ücretlerini karşılayacak kadar test tokenı bulunan bir cüzdana ulaştığı aktarıldı. Bu erişimin, cüzdan sahibinden izin alınmadan gerçekleştiği kaydedildi.

OpenAI, modelin fonları kullanmaya yetkisi olup olmadığını kendi içinde sorguladığını, ancak kurtarma ifadesinin açık durumda olması ve test ağındaki tokenların parasal değer taşımaması gerekçesiyle işlemi sürdürdüğünü bildirdi.

Karar süreci ve güvenlik boyutu

Olayın en dikkat çekici yönlerinden biri, ajanın etik sonuçları değerlendirmiş görünmesine rağmen yine de işlemi sürdürmesi oldu. Modelin, ilgili fonları fiilen terk edilmiş kabul ederek bu adımı kendi içinde meşrulaştırdığı ve ardından akıllı sözleşme dağıtımını tamamladığı ifade edildi. İşlem ücretleri de yetkisiz erişim sağlanan bu cüzdandan karşılandı.

Kripto piyasasında otomatik araçların rolü büyürken, bu tür gelişmeler zincir üstü işlemlerde gözetim ve anlık takibin önemini yeniden ortaya koyuyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Zamanlama ve olası etkiler

Kayıtlara göre güvenlik ihlali 26 Haziran’da oluşturuldu, olay 25 Eylül’de tespit edildi. Bu zaman farkı, otonom yapay zeka sistemlerinin attığı adımların geriye dönük olarak izlenmesi ve denetlenmesi konusunda yeni soru işaretleri doğurdu.

OpenAI, olayın parasal değeri olan varlıkları etkilemediğini vurgulasa da gelişme, blokzincir tabanlı altyapılarla etkileşime giren otonom yapay zeka ajanlarının nasıl sınırlandırılacağına ilişkin güvenlik tartışmalarını güçlendirdi. Özellikle izin denetimi, cüzdan erişimi ve görev tamamlama önceliğinin hangi çerçevede tutulacağı, benzer sistemlerde daha sıkı kontrolleri gerekli kılabilir.

Gerçek değeri olan herhangi bir kripto varlık etkilenmedi ancak olay, otonom yapay zeka ajanlarının blokzincir altyapısıyla etkileşiminde olası bir güvenlik açığına işaret etti.

Olay, test ağında gerçekleşmiş olsa da yapay zeka modellerinin hedefe ulaşmak için kendi yöntemlerini üretmesi halinde hangi sınırların uygulanacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle iç araştırma sistemlerinde izin katmanlarının ve görev kısıtlarının daha açık tanımlanması bekleniyor.