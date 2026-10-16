XRP 50 günlük ortalamanın altına inerken ölüm kesişimi riski arttı

XRP 1,34 dolar seviyesinde işlem görürken grafikte kısa vadeli yön açısından kritik bir eşik oluştu. 50 günlük hareketli ortalama 1,39 dolar civarında, 200 günlük hareketli ortalama ise yaklaşık 1,38 dolar seviyesinde bulunuyor. İki ortalama arasındaki farkın oldukça daralması, piyasada yakından izlenen ölüm kesişimi olasılığını gündeme taşıdı.

Teknik görünümde kritik sıkışma

Ölüm kesişimi, kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşuyor. Bu gösterge sert bir uyarı olarak görülse de, yapısı gereği gecikmeli çalışıyor. XRP’nin eylül sonundaki 1,66 dolar seviyesinden 1,34 dolara gerilemesi, 50 günlük ortalamayı aşağı çekti. Bu nedenle olası kesişim, yeni bir düşüşü haber vermekten çok, son haftalardaki zayıflığı teyit eden bir sinyal niteliği taşıyabilir.

Bununla birlikte teknik göstergeler piyasa davranışını etkileyebiliyor. Özellikle geniş yatırımcı kitlesinin takip ettiği bu tür sinyaller, tek başına belirleyici olmasa da satış baskısını artırabilecek bir psikolojik unsur olarak öne çıkıyor.

XRP’de oluşabilecek ölüm kesişimi, yeni bir düşüşten çok son dönemdeki geri çekilmeyi doğrulayan gecikmeli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

1,34 dolar seviyesi şimdilik korunuyor

Fiyatın 1,34 dolar civarındaki turuncu destek çizgisi üzerinde tutunması, kısa vadede en önemli unsur olarak öne çıkıyor. Bu bölge ağustostaki yükselişten bu yana fiyatı taşıyan alanlardan biri oldu. Son günlerde satıcılar bu seviyenin altına sarktı ancak alıcılar fiyatı yeniden yukarı taşıdı. 1,28 dolara kadar inen fitil, düşük seviyelerden alım iştahının sürdüğünü gösterdi.

Bugün görülen sınırlı toparlanma, savunmanın tamamen kaybolmadığına işaret ediyor. Ancak bu tepkinin güçlü sayılabilmesi için fiyatın yalnızca destek üzerinde kalması değil, aynı zamanda daha kararlı kapanışlar üretmesi gerekecek.

RSI ve hacim net bir dönüşü henüz desteklemiyor

Göreceli güç endeksi RSI 40 civarında bulunuyor. Bu seviye satıcıların avantajını koruduğunu gösterse de piyasanın henüz aşırı satım bölgesine inmediğine işaret ediyor. İşlem hacminde ağustos ve eylüle kıyasla görülen zayıflama da tabloyu karmaşık hale getiriyor.

Düşüş sırasında hacmin gerilemesi, satıcıların gücünü kaybetmeye başladığı şeklinde okunabilir. Buna karşılık aynı veri, alıcı ilgisinin sınırlı kaldığını da gösterebilir. Hacimde belirgin bir artış görülmeden oluşacak tepki yükselişlerinin kalıcılığı konusunda temkinli olunuyor.

Fiyatın 1,40 doların üzerine yerleşmesi, hem 50 hem 200 günlük ortalamaların yeniden aşılması anlamına gelebilir ve ölüm kesişimini şimdilik geçersiz bırakabilir.

Önümüzdeki birkaç kapanış belirleyici olacak

XRP 1,34 dolar desteğinin ve 1,28 dolar dip seviyesinin altında kapanış yaparsa, sıradaki izlenecek bölge 1,25 dolar olabilir. Bunun altında ise 1,15 ile 1,20 dolar aralığı öne çıkıyor. Böyle bir senaryoda hareketli ortalamaların aşağı yönlü dizilimi satışların hızlanmasına zemin hazırlayabilir.

Diğer senaryoda ise 1,40 dolar üzerindeki kapanışlar teknik görünümü rahatlatabilir. Bu durumda XRP hem kısa hem uzun vadeli ortalamaların üzerine çıkmış olacak. Böyle bir toparlanma, 1,45 dolar ve ardından 1,55 dolar seviyelerini yeniden gündeme getirebilir. Kısa vadede yönü belirleyecek unsur, birkaç günlük kapanışın hangi tarafta gerçekleşeceği olacak.